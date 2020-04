Google capitalise le boom des appels vidéo par COVID-19

Expérience v.s. la sécurité

Début mars, l’une des actions que Google a entreprises concernant sa plateforme G Suite et ses différents services a été de l’ouvrir gratuitement à toute institution ou personne, un avantage qui s’est déjà prolongé jusqu’en septembre et avec lequel ils ont cherché à atteindre plus les gens et les entreprises.

En septembre, Soltero estime que l’adoption de ces outils continuera de croître et que tant qu’ils parviennent à maintenir la couverture, la qualité et la sécurité de leurs produits peuvent apporter un différentiel à la table.

“La pandémie ne va pas être résolue d’ici septembre, elle va s’améliorer, mais nous allons exister avec ce modèle beaucoup plus longtemps et la preuve que ce (travail à distance) fonctionne et est efficace est notre responsabilité de continuer à le souligner”, dit-il.

“Le plus grand défi a été de maintenir la qualité de service, ce qui signifie plus que cela fonctionne, et que la vidéo et l’audio fonctionnent, c’est la sécurité et la capacité à grande échelle”, a ajouté l’ancien dirigeant de Microsoft.

Soltero a averti que l’un des composants les plus importants de sa plate-forme était de niveler la sécurité de la connexion et l’expérience utilisateur, étant donné que récemment d’autres applications telles que Zoom ont été impliquées dans des failles de sécurité en devant gérer autant de volumes d’utilisateurs, en tout comme Houseparty.

«L’idée que la sécurité et l’expérience ne sont pas à la hauteur me semble absurde en ce moment. C’est une excellente opportunité pour G Suite, nous avons un niveau d’utilisation et de consommateurs énorme. C’est bien d’être la solution moderne mais aussi de permettre aux utilisateurs individuels et aux secteurs, financier, gouvernemental, nous devons tous changer », a déclaré l’exécutif.

