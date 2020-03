Google dévoile une réponse massive de coronavirus, y compris les mises à jour de recherche – .

L’épidémie de coronavirus ne montre aucun signe de ralentissement aux États-Unis, avec les derniers chiffres au moment de la rédaction de ce document, dont plus de 108 000 personnes dans le monde ont été touchées et plus de 3 800 décès en conséquence.

Le PDG de Google a énoncé une réponse massive et multiforme que le géant de la recherche met en œuvre en réponse au virus.

Alors que l’épidémie de coronavirus continue de faire rage dans le monde, à tel point qu’elle a alimenté une chute historique du marché boursier américain lundi, le PDG de Google, Sundar Pichai, a envoyé une note aux employés du géant de la recherche détaillant sa propre réponse massive à la crise sanitaire. Une version de cette note a également été partagée avec les journalistes et le public, dans laquelle le directeur général de Google appelle cela “un moment sans précédent” et qu’il est important que Google aborde “avec un sentiment de calme et de responsabilité – car nous avons beaucoup de gens qui comptent sur nous. “

Parmi les nombreuses mesures prises par Google, il a mis en place une équipe de réponse aux incidents 24h / 24 pour rester en phase avec l’Organisation mondiale de la santé; l’entreprise teste sa capacité à augmenter le travail à distance dans toute l’organisation; certains bureaux sont passés au statut de travail à domicile; Google fournit un crédit publicitaire de 25 millions de dollars à l’OMS et à d’autres agences gouvernementales; et Verily, la filiale de soins de santé de la société mère de Google, Alphabet, développe un petit patch de température qui peut être porté et qui transmet les données à une application pour téléphone. L’objectif est que ce patch fournisse une notification rapide de la fièvre et soutienne un diagnostic et un traitement plus précoce de quelque chose comme le coronavirus.

La réponse aux multiples facettes ne s’arrête pas là. Par Pichai, Google déploie également un accès gratuit à ses capacités avancées de vidéoconférence Hangouts Meet pour tous les clients G Suite et G Suite pour l’éducation dans le monde entier jusqu’au 1er juillet. «Nous ajoutons également des ressources pour pouvoir répondre à une demande accrue pour la diffusion en direct sur YouTube », explique la note de Pichai. «Nous avons constaté un intérêt accru dans les régions touchées, car les gens cherchent à se connecter virtuellement avec leurs communautés lorsqu’ils ne sont pas en mesure de le faire en personne.»

Autres étapes importantes que Google a prises et prend actuellement:

Sur YouTube, il supprime du contenu qui prétend empêcher le coronavirus au lieu de demander un traitement médical. Google bloque également les publicités qui exploitent le virus, des dizaines de milliers de publicités ayant été bloquées au cours des six dernières semaines.

Naturellement, la recherche est également un élément important de la réponse de Google. «Les gens continuent de venir sur Google pour rechercher des informations sur les vaccins, des conseils aux voyageurs et des conseils de prévention (par exemple, les requêtes de recherche de« conseils de nettoyage des coronavirus »ont atteint plus de 1 700% au cours de la dernière semaine aux États-Unis)», écrit Pichai. «Notre alerte SOS dans la recherche connecte les gens aux dernières nouvelles, ainsi que des conseils de sécurité et des liens vers des informations plus fiables de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).»

Dans cette optique, pour toute personne recherchant des informations sur les symptômes, la prévention et / ou le traitement du virus, Google s’efforce d’élargir les panneaux de connaissances dans les résultats de recherche sur les problèmes de santé afin d’inclure un panneau sur les coronavirus.

