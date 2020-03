Google, Facebook et Amazon demandent aux employés de ne pas s’approcher du siège social alors qu’ils s’abritent contre le coronavirus

Des géants de la technologie comme Facebook, Amazon et Google ont demandé aux employés de travailler à domicile au milieu de la nouvelle épidémie de coronavirus.

Mars

6, 2020

5 min de lecture

Cette histoire est apparue à l’origine sur Business Insider

La Silicon Valley se prépare au coronavirus.

En février et mars, les entreprises technologiques ont interdit les voyages non essentiels, annulé les apparitions lors de conférences très attendues comme SXSW et suspendu les entretiens d’embauche en personne.

Maintenant que le virus est aux États-Unis, les entreprises technologiques prennent des précautions plus près de chez elles, en particulier en Californie et à Seattle, où la majorité des grandes entreprises technologiques ont leur siège social.

Selon les chiffres les plus récents de l’OMS, il y a maintenant plus de 97 000 cas confirmés de virus COVID-19 dans le monde – bien que la grande majorité d’entre eux se trouvent toujours en Chine continentale d’où il est originaire. Aux États-Unis, 148 cas de virus ont été confirmés et 10 décès.

En réponse, certaines entreprises technologiques ont temporairement fermé leurs bureaux et demandé à des milliers d’employés de travailler à domicile si possible.

Facebook a demandé aux employés de son siège de Menlo Park et d’autres bureaux de travailler à domicile

Crédit d’image: Drew Angerer / .

Facebook a déclaré jeudi soir qu’il recommandait “fortement” au personnel de ses bureaux de Bay Area de travailler à domicile.

“Cette décision est basée sur notre volonté de minimiser le risque de propagation du COVID-19. La santé et la sécurité de nos équipes, de leurs proches et de nos voisins restent une priorité absolue”, a déclaré un porte-parole de Facebook à Business Insider.

“Sur la base des conseils du comté de Santa Clara aujourd’hui, nous recommandons fortement que tous les employés de la région de la Baie et le personnel auxiliaire travaillent à domicile à partir de demain, vendredi 6 mars”, ont-ils ajouté.

Facebook a également fermé ses bureaux de Seattle après qu’un travailleur contractuel a été testé positif au virus.

Plusieurs employés d’Amazon ont été testés positifs pour le virus

Les “Amazon Spheres” à Seattle.

Crédit d’image: AP / Ted S. Warren

Amazon a demandé aux travailleurs de sa ville natale de Seattle et de Bellevue, à proximité, de rester chez eux jusqu’à la fin du mois de mars, rapporte CNBC. Cela comprend environ 2 000 employés.

L’entreprise a confirmé plus tôt cette semaine qu’un de ses employés basé à Seattle avait été mis en quarantaine après avoir été testé positif au virus. Deux employés d’Amazon en Italie ont également contracté le virus.

Google a demandé à ses employés de Washington et de Californie de rester chez eux

Crédit d’image: Michael Short / Bloomberg via .

Google a également demandé à tous ses employés dans ses bureaux de l’État de Washington et de la Californie de travailler à domicile s’ils le pouvaient, selon .. Il a également demandé à tous les employés qui choisissent de venir dans ses bureaux de Washington de ne pas amener de visiteurs.

Contrairement à Facebook et Amazon, Google n’a pas encore signalé de cas confirmé de coronavirus dans aucun de ses employés américains, bien qu’un employé de son bureau de Zurich ait été confirmé avoir attrapé le virus la semaine dernière.

Twitter veut que les 5 000 employés travaillent à domicile

Crédit d’image: Amal KS / Hindustan Times via .

Twitter a également demandé aux employés de travailler à domicile par BuzzFeed, tout comme Square fintech, la société de fintech du PDG Jack Dorsey.

S’adressant à BuzzFeed, la responsable des ressources humaines de Twitter, Jennifer Christie, a tenté de donner une tournure positive à la situation.

“Nous ne serons probablement jamais les mêmes, les personnes réticentes à travailler à distance trouveront qu’elles s’épanouissent vraiment de cette façon. Les managers qui ne pensaient pas pouvoir gérer des équipes distantes auront une perspective différente. Je pense que nous avons gagné ne reviens pas “, at-elle dit.

Twitter veut que les 5 000 employés travaillent à domicile, et l’a mandaté pour tous au Japon, en Corée du Sud et à Hong Kong. Dorsey s’est également retirée d’une apparition à la conférence SXSW à Austin, Texas.

Microsoft a déclaré qu’il paierait ses 4 500 employés horaires même si leurs heures étaient réduites

Crédit d’image: Charles Platiau / .

À l’origine, Microsoft avait dit aux employés de ses bureaux de Seattle et de San Francisco qu’ils pouvaient travailler à domicile jusqu’au 9 mars, mais mercredi, il a prolongé ce délai jusqu’au 25 mars.

L’entreprise continuera également de rémunérer ses 4 500 travailleurs horaires – employés de cafétéria, chauffeurs de navettes – même s’ils travaillent des heures réduites. “Cela garantira que, à Puget Sound par exemple, les 4 500 employés horaires qui travaillent dans nos installations continueront de recevoir leur salaire régulier même si leurs heures de travail sont réduites”, a indiqué la société.

Slack nettoie en profondeur son siège social de San Francisco

Le PDG de Slack, Stewart Butterfield.

Crédit d’image: . / Brendan McDermid

Slack a publié jeudi une déclaration annonçant qu’il encourageait le personnel à travailler à domicile vendredi après avoir découvert qu’un de ses employés venait de rentrer “d’une zone potentiellement exposée au COVID-19 lors d’un voyage à l’étranger”.

“Il n’a pas été confirmé que cet employé a contracté COVID-19 et n’a signalé aucun symptôme. Cependant, parce que cet employé était présent au bureau après son retour de voyage, nous prenons les mesures suivantes par excès de prudence”, a déclaré Slack. .

Il a déclaré qu’il fermerait ses bureaux de San Francisco vendredi après-midi et le week-end pour effectuer un nettoyage en profondeur en profondeur.

.