Google recherche “acheter du bitcoin” en nombre plus élevé que “acheter de l’or”

Les tendances de recherche Google montrent qu’au cours de la semaine dernière, les termes “acheter du bitcoin” ont surpassé les mots “acheter de l’or”. Le résultat prouve que, malgré les turbulences dont a fait preuve le marché de la cryptographie au cours des sept derniers jours, il existe un intérêt mondial pour l’acquisition de la première crypto-monnaie.

Traditionnellement, les mots “acheter de l’or” sont plus populaires, mais avec le ralentissement du marché des crypto-monnaies jeudi 12, Google a enregistré une demande de recherche plus élevée pour les termes “acheter du bitcoin”. Dans ces cas, le moteur de recherche utilise une échelle d’intérêt dans le temps allant de 0 à 100, où 0 indique qu’il n’y avait pas suffisamment de données et 100 la popularité maximale d’un terme.

Ce jour “Acheter du bitcoin” a culminé à 100 unités dans le monde, tandis que “acheter de l’or” a enregistré 63. Un jour plus tard, la tendance s’est inversée et “acheter de l’or” a enregistré une valeur de 53 et “acheter du bitcoin” 40, une tendance de recherche qui a été maintenue avec des valeurs similaires jusqu’à ce mardi 17. La moyenne des sept derniers jours selon Google favorise recherche de l’or avec un rapport de 44 à 28 pour le bitcoin.

Les dix pays où le bitcoin suscitait le plus d’intérêt étaient le Cameroun, le Nigéria, la Roumanie, Isreal, la France, l’Italie, la Grèce, la Belgique, la Suisse et le Vietnam. Dans le domaine hispano-américain, les recherches en Espagne (13), au Brésil (19) et au Mexique (31) se sont démarquées.

Jeudi dernier, le 12 mars, appelé par certains analystes “le jeudi noir”, les prix du marché des crypto-monnaies se sont effondrés, affectés par de multiples facteurs, principalement par la crainte de la pandémie de coronavirus Covid-19, l’effondrement des marchés boursiers et la guerre des prix du pétrole. Ce jour-là, le prix du bitcoin était de 7 635 $ à 1h00 du matin, mais il est ensuite tombé à 4 260 $ à 22 heures, selon LiveCoinWatch Records.

Ce n’est pas la première fois que «acheter du bitcoin» est plus populaire que «acheter de l’or» dans les recherches Google. Lors de l’analyse des enregistrements depuis 2004, il est observé qu’entre mai 2017 et février 2018 Il y a eu plusieurs épisodes dans lesquels la recherche d’informations pour acheter du bitcoin a dépassé celle de l’achat d’or. Le pic de cette tendance a été en décembre 2017, lorsque le bitcoin a atteint 20 000 $ par unité.

En Amérique latine, le mot bitcoin est également populaire dans les recherches que les utilisateurs effectuent sur Google. Les internautes du Venezuela, d’Uruguay, du Brésil et de Colombie sont les plus actifs lorsqu’il s’agit de consulter la première crypto-monnaie sur Internet. En outre, à mesure que le bitcoin réduit de moitié, estimé pour la troisième semaine de mai, approche, ces mots ont également attiré plus d’attention à l’échelle mondiale.