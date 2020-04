Google rend les annonces Shopping gratuites

Le 21 avril, Google a annoncé qu’il serait gratuit pour les marchands aux États-Unis de répertorier les produits sur Google Shopping à partir de la semaine commençant le 27 avril, avec le changement se déployant dans le reste du monde “avant la fin de l’année”.

Cette décision a été conçue comme une mesure pour aider les détaillants qui ont du mal pendant la pandémie de coronavirus à se «reconnecter» avec les consommateurs en ligne à grande échelle. Fait intéressant, Google a laissé entendre que ce changement était déjà en cours mais avait été mis en avant à la suite de la crise, écrivant qu’il «progressait». [its] prévoit de le rendre gratuit pour les marchands de vendre sur Google. “

En plus de cela, Google a annoncé un nouveau partenariat avec PayPal qui permettrait aux marchands de lier leurs comptes et d’accélérer le processus d’intégration – une étape importante pour les entreprises qui ne peuvent pas se permettre de perdre du temps à obtenir des sources de revenus supplémentaires. .

Ensemble, que signifieront ces changements pour les entreprises dans la crise actuelle – et plus loin dans le futur? Et comment affecteront-ils les spécialistes du marketing de recherche et le paysage de recherche plus large? Nous nous sommes tournés vers certains experts pour obtenir leur avis.

Donner un coup de pouce à Google dans la course à la recherche de produits

Malte Landwehr, VP Product chez Searchmetrics:

Je crois que cette annonce signifie que Google a réalisé qu’il perdait dans la course pour devenir la première destination pour la recherche de produits – où les consommateurs vont rechercher des produits et faire des achats en ligne. Et pendant qu’il annonce que ses listes de produits Google Shopping sont gratuites afin d’aider les petits détaillants pris dans la crise COVID-19, Google doit également avoir un œil sur le boom probable du commerce électronique qui va se produire comme “ verrouillé ”. les consommateurs sont obligés de faire des achats en ligne plutôt que d’aller dans des magasins physiques.

En fin de compte, Google Shopping est devenu un moteur de recherche de produits et un marché du commerce électronique assez légers. À l’heure actuelle, Amazon et eBay sont les acteurs dominants dans cet espace. En fait, il est difficile de savoir si Google Shopping est même numéro trois aux États-Unis, où il est également en concurrence avec Walmart et des marchés de niche tels que Etsy pour le trafic de recherche de produits.

Dans la plupart de ses autres marchés clés tels que la recherche générale sur le Web, la recherche de vidéos, les cartes et la recherche locale, Google est toujours numéro un. Et c’est une belle position à adopter avant de commencer à monétiser un service. Avec Google Shopping, je pense qu’il introduit des listes de produits gratuites pour essayer de conserver et d’augmenter sa part de marché. De nombreux autres services de Google sont gratuits – c’est quelque chose que l’entreprise fait souvent pour capturer des parts de marché.

Je crois également que la course positive actuelle d’Amazon sur les marchés boursiers est un facteur important. Il semble que les analystes et les investisseurs trouvent les indicateurs de performance clés comme le «nombre de vendeurs» ou le «nombre de SKU» sur un marché beaucoup plus facile à comprendre que les brevets obscurs que Google détient dans des domaines tels que le traitement du langage naturel ou similaire.

Égaliser les chances pour les petites entreprises

John Earnshaw, chef évangéliste produit chez Pi Datametrics:

Cela aura immédiatement l’impact le plus bénéfique sur les petites et peut-être les moyennes entreprises, car il les mettra rapidement et sans effort sur un pied d’égalité avec les plus grands acteurs d’une manière qui n’aurait pas été possible auparavant. Cela est particulièrement vrai avec une meilleure intégration PayPal. Le moment choisi pour cette initiative n’aurait pas pu être meilleur.

Matt Brown, directeur des médias chez Syzygy:

Pour les entreprises qui, historiquement, n’étaient pas allées près des campagnes Shopping, comme un nouveau détaillant en ligne, quelle belle opportunité. La plus grande barrière à l’entrée (coût) vient d’être jetée par la fenêtre. Mais ce n’est pas une approche à entreprendre sans penser à son impact sur d’autres canaux et points de contact.

Si vous vous étiez déjà appuyé sur les campagnes Shopping et que vous n’avez pas accordé la priorité au référencement, vous pourriez faire un tour difficile – se démarquer dans l’espace virtuel est une bête différente des vitrines typiques, et cela peut nécessiter une maintenance continue.

Une opportunité pour les détaillants quelles que soient les motivations de Google

Wesley Parker, directeur général de Clicteq:

Il y a un dicton selon lequel «vous ne savez qui nage nue que lorsque la marée se retire» et la pandémie de coronavirus a été cette marée pour l’industrie britannique de la vente au détail de briques et de mortier, avec de nombreux détaillants renommés s’effondrant dans l’administration.

L’annonce de Google de rendre les résultats dans l’onglet Google Shopping gratuits est une décision sans précédent de réagir à ce qui est une période sans précédent. Cela fournira une excellente occasion aux détaillants de briques et de mortier de passer au numérique et d’aider à endiguer les pertes et à maintenir leur entreprise à flot en mettant leurs produits devant des millions de lecteurs jusqu’à ce que nous soyons passés de l’autre côté de cette crise.

Mais ne vous y trompez pas, même s’il s’agit d’une excellente initiative de relations publiques, cet espace sera freemium et sera une passerelle pour aider à générer de l’intérêt pour les campagnes de shopping payées de Google alors qu’il répond à Amazon renforçant sa domination dans le shopping. Les marques devront également réfléchir à leur stratégie pour gagner cet espace, une fois qu’il sera plus clair comment vous vous situez.

Comment les annonces seront-elles classées dans Google Shopping “biologique”?

John Earnshaw:

D’un point de vue organique, une grande question est – sous la couche payante – s’il s’agit de résultats vraiment organiques, comment seront-ils classés?

Ce dernier morceau pour moi est la question la plus intéressante.

Construire une vue unique de la recherche

Matt Brown:

Pour le référencement, cette nouvelle met en évidence la nécessité de se rapprocher des équipes PPC. Construire cette vue unique des moyens de recherche, que les choses soient payantes ou organiques, vous êtes prêt pour les changements inévitables que Google nous propose constamment, des modifications d’algorithmes aux mises à jour.

Du point de vue du PPC, nous devons maintenant nous demander ce qui arrivera aux budgets précédemment dépensés pour les campagnes d’achat. Souvent, les clients ne transforment pas l’argent des médias en rétentions basées sur le référencement. Cet argent doit rester dans les médias, peut-être dans les campagnes PPC. Si cela se produit, nous pouvons nous attendre à voir nos CPC fluctuer: une demande plus élevée pour moins d’inventaire entraînera une augmentation des prix.

Alors, que doivent faire les marques? Voici cinq choses que vous devez considérer maintenant (pas demain!):

Où allez-vous déplacer votre budget PPC? Pensez à des termes plus larges, protégez votre marque et des canaux alternatifs plutôt qu’une ruée vers l’or pour saisir cette opportunité

Priorisez le référencement. Si ce n’est pas le cas, vous avez des ennuis – vous devez mettre la main sur vos feuilles de route SEO et vous assurer qu’elles sont la priorité principale.

Si vous n’avez jamais exécuté de campagnes Shopping auparavant, vous devez préparer tous les composants essentiels, tels que votre flux. Assurez-vous qu’ils sont dans un état aussi robuste qu’ils peuvent l’être avant l’activation

Construisez une approche «une seule recherche». Le référencement naturel et le PPC – que ce soit dans une agence, entre deux ou en interne – doivent avoir une approche entièrement intégrée qui maximise la visibilité de votre organisation.

Soyez prêt pour vos concurrents. Si vous faites bien ce qui précède, ils le sont aussi! Vous devez être prêt pour leur activité – car cela aura un impact sur vos propres plans.

Apprendre encore plus

Vous voulez rafraîchir vos compétences SEO et PPC? Consultez nos guides de bonnes pratiques de recherche payante et de référencement.