Gouvernement, dans l’après-crise, nous pensons à un gouvernement de reconstruction dirigé par Draghi

Alors que l’urgence sanitaire causée par coronavirus il ne montre aucun signe de retour, la majorité et l’opposition commencent à penser à l’après-crise et notamment à l’hypothèse de création d’un “gouvernement de reconstruction” dirigé par l’ex-président de la BCE, Mario Draghi.

Une hypothèse qui, selon Corriere della Sera, est en train de se concrétiser à la lumière du fait qu’il est désormais clair que les conséquences économiques auxquelles l’Italie sera confrontée dans les mois à venir sont similaires à celles de l’après-guerre. Dans cette situation, comme le Président de la République Sergio Mattarella la même unité qui apparaît alors fondamentale.

Des sources proches du gouvernement estiment une baisse du PIB en 2020 comprise entre 5 et 7%, dans l’hypothèse la plus rose. Sans oublier la dette publique, talon d’Achille de l’économie italienne, qui pourrait s’envoler. Il y a quelques jours, le joueur de la Ligue du Nord Giorgetti a parlé d’une croissance allant jusqu’à 140-160%.

En attendant, beaucoup se demandent si, dans un tel contexte, si le gouvernement actuel peut tenir jusqu’en 2022.

De plus en plus de gens pensent à un exécutif d’unité nationale. Et à cet égard, Draghi semble être la figure capable de mettre tout le monde d’accord.

Déjà dans beaucoup, des représentants des forces au gouvernement mais aussi dans l’opposition invoquent. De Salvini à Renzi, en passant par Berlusconi, tout le monde semble favorable à ce que l’ancien gouverneur de la Banque centrale européenne prenne les rênes du gouvernement après la fin de l’urgence. En revanche, l’hypothèse de nouvelles élections semble très peu probable.

D’un autre côté, Draghi semble avoir toutes les règles nécessaires pour prendre les rênes du pays: au-delà de son profil élevé, “après la fin de son mandat – lit-il dans le Corriere – il ne serait pas un concurrent des parties, car – comme le dit un représentant de la dém – sa destination serait le Quirinal “.