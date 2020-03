Gox présente l’ébauche de son plan de rémunération aux clients

Mercredi, la maison de change disparue, Mt. Gox, a annoncé de nouveaux changements dans son plan de compensation des clients, dans un projet qui sera présenté pour approbation aux autorités japonaises le 31 mars.

Selon un e-mail signé par Nobuaki Kobayashi, représentant légal du Mt. Gox trust, les demandeurs qui ont correctement suivi le processus de réclamation pourront recevoir leurs fonds en BTC et BCH par le biais de maisons de change; ou en monnaie fiduciaire, par virement bancaire.

La communication représente une avancée pour les utilisateurs qui attendent depuis 2014 que leurs fonds perdus soient restitués dans le célèbre cas du hack du mont Gox, dans lequel des pertes de 850 000 BTC ont été signalées. Le délai pour présenter un plan de réhabilitation expire le 31 mars et une réunion de Kobayashi avec les utilisateurs créanciers s’est tenue mercredi pour donner des détails sur les compensations.

Le courrier indique que les retraits en fiat seront prioritaires et que tout sera mis en œuvre pour que les détenteurs de BTC et de BCH qui souhaitent retirer leurs fonds en espèces puissent le faire. Les investisseurs qui possédaient d’autres crypto-monnaies que BTC et BCH sur la plate-forme recevront leur compensation en espèces autant que possible, indique la communication.

Les retraits en espèces auront une valeur de 450 USD multipliée par le montant de BTC réclamé par le client, plus la valeur en espèces que détenaient les crypto-monnaies de l’utilisateur au moment de la réclamation – ce dernier montant payé uniquement en espèces.

Le document envoyé dans l’après-midi de ce mardi 24 mars est un projet qui a été discuté en interne ce mercredi, avant d’être présenté aux autorités japonaises pour approbation. Ce fait est également notable pour la détermination du fonds à collecter une bonne quantité de liquidités afin de régler autant de demandes que possible.

Les paiements correspondant à ceux qui étaient titulaires de BTC à Mt. Gox seront basés sur un prix de 450 USD par BTC plus le prix de la crypto-monnaie au moment de l’introduction de la réclamation. Images de f9photos et gargantopia / elements.envato.com

Pour ca, il est possible qu’une partie du BCH / BTC qui constitue la dette des investisseurs soit vendue au comptant, tant qu’ils ont la permission du tribunal, ils affirment; mais ils assurent que le fonds n’achètera en aucun cas BTC et BCH pour effectuer les liquidations, ce qui semble indiquer que Mt. Gox n’a pas suffisamment de fonds pour rembourser la dette crypto uniquement. La déclaration indique que les autres crypto-monnaies seront vendues en échange du yen japonais (JPY).

Premièrement, un cycle de paiement ne sera organisé que pour ceux qui ont réclamé une somme supérieure à 200 000 yens (environ 1 800 dollars). Après un certain temps pour ajuster les comptes et les finances du fonds, le reste des paiements sera effectué.

Concernant les modes de paiement, une traduction du document indique qu’il ne sera payé qu’en USD, EUR et JPY, au taux de conversion en fonction de la valeur desdites monnaies fiduciaires la veille du début de la procédure d’indemnisation. Les frais de transfert sont bien entendu à la charge du bénéficiaire de l’indemnité.

Bien que certains utilisateurs de Reddit aient été confus parce qu’ils n’auraient pas reçu la déclaration dans leurs e-mails, d’autres ont recommandé de vérifier leurs comptes et de vérifier que tout est en ordre. En ce sens, il est à noter que le document stipule qu’en cas d’impossibilité de remettre les fonds à un utilisateur, soit en raison d’erreurs dans les informations personnelles ou de virement bancaire, ils seront conservés pendant une durée non encore stipulée sous la garde du fonds Mt. Gox . Si après cela, le paiement ne peut être effectué, les fonds seront placés sous les ordres du Bureau des affaires juridiques du Japon pour une élimination finale.

Les réactions des utilisateurs ont été généralement positives, bien que certains aient signalé des difficultés d’accès à la plateforme ou des doutes quant à la suite à donner à cette proposition. Le document peut être consulté sur le lien suivant.

Formulaire d’inscription à la section des matériaux publié par Imagen por material.mtgox.com

En octobre 2019, le tribunal de district de Tokyo a ordonné de prolonger le délai du plan d’indemnisation jusqu’au 31 mars. En outre, il a été signalé que ce fonds détenait 141 686 BTC et 142 846 BCH. On ne sait pas quelles autres crypto-monnaies ils possèdent. À l’époque, la valeur des demandes approuvées s’élevait à 802 521 BTC, 792 296 BCH et environ 38 millions de dollars en espèces.

Parmi ces crypto-monnaies à vendre pourraient se trouver les fonds en Bitcoin SV (BSV) que l’organisation détiendrait prétendument même après la naissance de ce réseau bifurqué de Bitcoin Cash en novembre 2018; ce qui en fait des créanciers de 200000 BCH (Bitcoin Cash, forkés en 2017) et du même montant de BSV, qui se négocient actuellement à 45,6 millions de dollars et 24 millions de dollars, respectivement.

En toile de fond, au cours de l’année écoulée, il a été signalé que Mt. Gox a vendu 300 millions de dollars en BTC par le biais de la maison de bourse japonaise BitPoint, ce qui montre l’intérêt du fonds à gérer principalement de l’argent. Au cours du premier semestre 2018, 60 000 BTC et 60 000 BCH étaient réglés.

Si le plan de compensation est approuvé, l’un des cas les plus critiques de l’histoire des bureaux de change pourrait être résolu, quand en 2014 850 000 BTC ont été volés, dont une partie a été couverte les années suivantes dans le cadre d’un programme de blanchiment d’argent dans une maison de change frauduleuse démantelée par les autorités en 2017. Cependant, peu de temps après le dépôt de bilan, Mt. Gox a réussi à récupérer 200 000 BTC.