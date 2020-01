Grâce à une nouvelle loi, l’embauche d’indépendants basés en Californie pourrait être compliquée en 2020 – Econsultancy

Alors que de nombreuses entreprises se préparent à ce que la California Consumer Privacy Act (CCPA) entre en vigueur le 1er janvier, il existe une autre loi californienne en vigueur le 1er janvier qui oblige déjà les entreprises à agir.

Le projet de loi d’assemblage 5 (AB5) a été présenté par des législateurs californiens préoccupés par une mauvaise classification des employés. Il vise à garantir que les travailleurs ne sont pas classés par les employeurs comme des entrepreneurs indépendants lorsque les législateurs estiment qu’ils devraient être classés comme des employés. Plus précisément, AB5 prévoit des critères plus stricts que les entreprises doivent respecter lorsqu’elles prétendent que leurs travailleurs sont des entrepreneurs indépendants.

Les entreprises qui classent incorrectement les travailleurs comme des entrepreneurs indépendants sont passibles de nombreuses sanctions, y compris des dommages civils allant de 5 000 $ à 15 000 $ par violation. Ils s’exposent également à des amendes pouvant aller jusqu’à 25 000 $ par violation si l’État constate qu’une erreur de classification a été commise volontairement.

Bien qu’AB5 ait été créé avec les travailleurs dits de «l’économie du gig» – pensez aux chauffeurs Uber et Lyft -, cela a suscité l’inquiétude des pigistes dans un certain nombre de domaines, dont beaucoup font partie de l’économie numérique. En fait, AB5 mentionne spécifiquement les photographes, écrivains et éditeurs, et fixe un seuil d’exemption pour 35 soumissions de contenu par an pour ces travailleurs.

Sur cette base, Vox Media a décidé de ne pas renouveler les contrats d’environ 200 écrivains qui contribuent à son site Web sportif SB Nation. Dans un article de blog, le directeur des marques d’équipe de Vox Media, John Ness, a expliqué:

«Au cours des premières semaines et des premiers mois de 2020, nous mettrons fin à nos contrats avec la plupart des entrepreneurs des marques californiennes. Ce changement fait partie d’une stratégie commerciale et de dotation que nous avons explorée au cours des deux dernières années, mais qui est également nécessaire à la lumière de la nouvelle loi californienne sur les entrepreneurs indépendants, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Cette nouvelle loi fait impossible pour nous de continuer avec la structure actuelle du site de notre équipe californienne, car elle empêche les entrepreneurs de produire plus de 35 «soumissions» de contenu écrit par an. »

Alors que Ness a déclaré que Vox ne prévoyait pas de remplacer ses sous-traitants californiens par des sous-traitants dans d’autres États, les chiffres démontrent l’effet de cette décision sur SB Nation: il perd 200 sous-traitants et cherche à embaucher environ deux douzaines d’employés à temps plein et à temps partiel. En tant que tel, il semblerait que le site perdra une quantité importante de diversité dans ses rangs de créateur de contenu en raison de la nouvelle loi.

SB Nation n’est pas la seule entreprise à avoir décidé qu’il n’était plus possible de travailler avec des entrepreneurs indépendants en Californie. Par exemple, le marché du copywriting en ligne Scripted a également annoncé qu’il ne fonctionnera plus avec les Californiens.

Pourquoi AB5 est important

La Californie abrite une quantité importante de talents. Étant donné que de nombreuses sociétés de technologie et de médias numériques, ainsi que des agences, sont basées dans la Silicon Valley, San Francisco et Los Angeles, de nombreux pigistes se sont naturellement installés en Californie en partie parce que cela leur permet d’être à proximité géographique des entreprises qui en ont le plus besoin. leurs services. Cela est vrai même dans les cas où ils peuvent travailler à distance.

Il y a aussi un certain cachet associé au fait d’être basé en Californie. En termes simples, il n’est pas déraisonnable pour les pigistes de croire qu’il est plus facile de trouver du travail s’ils vivent en Californie plutôt que, disons, en Alaska.

Bien que le contrecoup contre AB5 se développe et que des contestations judiciaires aient déjà été déposées, jusqu’à ce qu’il y ait une certitude sur l’interprétation et le sort de la loi, il est probable que, lors de l’évaluation de leur exposition juridique, d’autres sociétés rejoindront Vox Media et Scripted pour rompre les liens avec Des entrepreneurs californiens pour se protéger.

Surtout, AB5 n’est pas une loi que les entreprises basées en dehors de la Californie peuvent ignorer. La loi couvre les travailleurs basés en Californie, donc les entreprises non basées en Californie devront toujours évaluer leur exposition à la loi car elles pourraient se retrouver face à une action en justice dans l’État si des questions sont soulevées sur la classification de leurs travailleurs basés en Californie.

