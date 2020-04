Gran Turismo Charity Event, pour soutenir la lutte contre COVID19

Les simulateurs espagnols ManuRodry94 et OscarRuizGT ont organisé cette course caritative virtuelle en faveur de la Croix-Rouge pour lutter contre la pandémie de COVID-19. L’événement a eu un accueil sensationnel sur les réseaux sociaux et sur ses chaînes de streaming officielles.

Un événement caritatif organisé en seulement 10 jours et qui a eu une réception spectaculaire. L’objectif? Amasser des fonds en collaboration avec la Croix-Rouge pour réduire l’impact social de la pandémie COVID-19 avec des actions destinées aux groupes en situation de vulnérabilité particulière.

L’idée vient de Manuel Rodriguez et Oscar Ruiz, alias “ManuRodry94“et”OscarRuizGT“Simacers professionnels connus pour avoir atteint les finales mondiales de Gran Turismo Sport. Suite à la déclaration de Manu Rodry de son profil officiel de médias sociaux, la boule de neige a commencé à rouler.

Avec leur participation, des pilotes tels que Carlos Sainz, Lucas Ordonez, Roldan Rodríguez et aussi des simulateurs comme Coque López et Stradivar. L’événement a commencé à 16 h 00 pour se terminer par deux courses finales de 20 h 00 à 22 h 00. Ce qui est intéressant, c’est que tout utilisateur peut participer pour participer et coïncider avec lui pendant les quatre premières heures.

Parallèlement à l’événement, les participants et les spectateurs ont eu la possibilité de soutenir financièrement l’action, grâce à des dons qui pourraient être effectués via ce lien.

GT Charity Event, grille de départ au Nurburgring

La phase finale de l’événement caritatif a eu deux courses, sur deux circuits emblématiques pour le monde automobile, Nürburgring dans la configuration GP et le circuit La Sarthe, où les 24 Heures du Mans sont disputées.

1ère position de course – Nurbugring 2e position de course – La SarthePR1_JoseteTFz_PERPIWilliams_Coque14Twitch-JmBrea13Carlos55sainzPR1_JOSETE

Bien que le résultat en soit le moindre dans un événement caritatif comme celui-ci, la première course organisée au Nurburgring a été remportée PR1_Josete et le second, dans la Sarthe, TFz_PERPI.

Tous les profits de la collecte de fonds ont été entièrement consacrés à la la Croix Rouge, qui l’utiliserait dans des actions visant des groupes en situation de vulnérabilité particulière causée par la pandémie de COVID-19. L’événement a été suivi à travers les réseaux sociaux et les chaînes Twitch officielles de chacun des pilotes.