Grande entrevue: Jace Tyrrell, PDG, New West End Company

Le patron de New West Company, Jace Tyrrell, a déclaré que le quartier du West End de Londres avait versé 9,4 milliards de livres sterling avant la fin de 2019, contre 9,2 milliards de livres sterling enregistrés pour l’année entière en 2018.

Pour quelqu’un à la tête d’un partenariat commercial comprenant 600 détaillants, restaurateurs, hôteliers et propriétaires britanniques et internationaux dans le centre de Londres – qui rapporte près de 10 milliards de livres sterling chaque année – Jace Tyrrell semble calme et recueilli.

Les membres de la New West End Company sont tous basés dans le cœur battant du West End, ancré par Bond Street, Oxford Street et Regent Street. Lorsque Retail Gazette a rattrapé Tyrrell dans les semaines précédant Noël, il a déclaré que les détaillants de la région avaient jusqu’à présent récolté 9,4 milliards de livres, contre 9,2 milliards enregistrés pour toute l’année 2018.

Bien qu’il s’agisse d’une augmentation marginale, Tyrrell a déclaré qu’il s’agissait toujours d’une amélioration notable étant donné la volatilité du climat de la vente au détail au Royaume-Uni, la confiance des consommateurs en baisse, l’incertitude économique et la flambée des taux d’affaires jouant tous un rôle dans la hausse des CVA et des administrations déposées ces dernières années.

“Compte tenu de ce qui se passe dans le commerce de détail dans le monde et au Royaume-Uni en ce moment, nous avons des chiffres assez solides”, a-t-il déclaré à Retail Gazette.

Depuis qu’il a rejoint New West End Company en 2003, Tyrrell a déclaré qu’une chose qui lui avait marqué au cours de toutes ces années était «le changement fondamental du secteur de la vente au détail».

En tant que chef de la direction, Tyrrell a dû se poser des questions telles que «comment mélangez-vous le Web en magasin?» Et «comment rentabilisez-vous cela?».

La plus grande transformation du commerce de détail d’Oxford Street à Londres en 50 ans aura lieu d’ici 2023

À la mi-novembre, la New West End Company a publié son rapport d’Oxford Street 2022, le décrivant comme un «compte à rebours de 1000 jours» pour les plus grands changements que la région aura connus en 50 ans.

Les changements à Oxford Street – sans doute la rue la plus fréquentée du Royaume-Uni et l’une des plus célèbres au monde – auront lieu d’ici à 2023 dans une transformation commerciale qui, selon Tyrrell, «catalyserait la naissance d’un nouveau West End».

“Ce sera une croissance exponentielle au cours des deux ou trois prochaines années en raison de tous ces changements à venir”, a-t-il ajouté.

Les «changements» auxquels Tyrrell fait référence incluent l’introduction de taxis électriques dans la région, devenant l’une des premières zones zéro émission du Royaume-Uni, l’introduction de plus de concept stores et l’ajout d’un hectare de nouvel espace public.

“Le client va vivre l’expérience la plus incroyable au cours des deux ou trois prochaines années avec tous les changements qui sont sur le point de se produire, ce qui est une perspective très positive pour 2020”, a-t-il expliqué.

“Si vous regardez Bond Street, nous avons dépensé 10 millions de livres sterling avec le conseil municipal pour vraiment l’améliorer”

Cependant, des retards pour Crossrail et une campagne «stop-start» pour piétonner Oxford Street ont eu un impact sur le quartier.

Initialement, en raison de son ouverture en décembre 2018, le Crossrail est maintenant retardé jusqu’en 2021, ce qui, selon Tyrrell, a été «difficile» pour le West End grâce à «un faux départ».

“Nous avons eu quelques revers en termes de retard du Crossrail de quelques années, et cela a été un énorme catalyseur pour beaucoup d’investissements par les détaillants”, a-t-il déclaré.

«Le Crossrail est l’un des plus grands projets d’infrastructure réalisés en 15 ans dans le West End.

«Le retard a été une énorme déception car beaucoup de nos détaillants avaient investi dans leurs magasins.»

Tyrrell a ajouté que la zone autour d’Oxford Street devrait accueillir 60 millions de visiteurs annuels d’ici 2022 grâce à Crossrail, ce qui augmenterait les dépenses de 13,2 milliards de livres sterling, soit une augmentation de 40% du chiffre d’affaires par rapport à 2019.

“Son injection économique importante est acceptable pour nous”, a-t-il expliqué.

Le cabinet du conseil municipal de Westminster a approuvé de nouveaux plans pour rénover la rue Oxford en février

Pendant ce temps, malgré les efforts continus de la New West End Company, le conseil municipal de Westminster a confirmé l’année dernière que les projets de piéton de la rue Oxford ont été «retirés définitivement».

Plutôt que de piétiner la rue, le cabinet du conseil a confirmé en février que des changements et des améliorations devaient être apportés au quartier dès l’automne, dans le cadre de sa stratégie de place.

Les propositions du conseil comprennent la réduction de la congestion et de la pollution en réacheminant les bus dans le quartier d’Oxford Circus de chaque côté de Regent Street, en fermant certaines rues environnantes aux voitures et aux bus pendant les heures les plus occupées de la journée, et en réduisant la limite de vitesse de 30 m / ph à 20 m / ph.

Le conseil a mis de côté £ 150 millions de fonds de son budget d’investissement pour commencer les améliorations dans le district.

“Notre point de départ sur ce long débat autour de la piétonisation d’Oxford Street a toujours été que ce devait être les piétons en premier”, a expliqué Tyrrell.

«On ne peut pas échapper au fait que nous avons neuf millions de touristes ici chaque année. Oxford Circus est encombré et nous nous soucions de la sécurité.

«Si vous regardez Bond Street, nous avons dépensé 10 millions de livres sterling avec le conseil municipal au cours des deux dernières années pour vraiment améliorer la rue, nous avons créé 50% d’espace piétonnier en plus.

“Il y a une belle nouvelle place de la ville que nous avons créée à l’extérieur de Ralph Lauren, nous avons doublé la taille de la chaussée et nous avons différents moments de la journée lorsque différents véhicules peuvent emprunter la rue.”

L’année dernière, le West End est également devenu un haut lieu des manifestations contre le changement climatique menées par Extinction Rebellion. En avril, il a été signalé que les détaillants de la région avaient perdu 10 millions de livres sterling à la suite de l’installation de camps à Oxford Circus et Marble Arch, bloquant la circulation routière pendant plusieurs jours.

«Ce que dit Extinction Rebellion est vital. C’est une urgence climatique. Nous les entendons absolument »

Tyrrell a déclaré à Retail Gazette que toute perturbation du West End, qu’il s’agisse de la rébellion d’extinction ou d’autres manifestations, “provoque beaucoup d’activité”.

«C’est assez difficile pour les détaillants car nous devons faire du commerce et nous avons du personnel qui travaille dans la région, nous avons des clients, donc quelle que soit la protestation, c’est un centre commercial qui doit être dehors et faire du commerce», a-t-il déclaré.

«Ce que dit Extinction Rebellion est vital, ils ont soulevé des points très valables. C’est une urgence climatique. Nous les entendons absolument. Nous devons être meilleurs.

«Nous avons 600 entreprises qui font du très bon travail, les détaillants, les propriétaires, les hôteliers.

«Nous voulons proposer notre propre charte de quartier durable [in 2020], nous souhaitons procéder rapidement à certaines de ces améliorations, qui incluent également les transports.

«Notre charte de district durable allait se produire indépendamment des protestations dans notre prochain plan d’affaires, donc ce qu’Extinction Rebellion a fait là nous a simplement fait prendre conscience que nous devons en fait être plus rapides dans l’élaboration de ce plan.

“Les bus sont déjà hybrides”, a poursuivi Tyrrell.

«Environ 40% des taxis londoniens sont désormais convertis à l’électricité. Nous pensons qu’au cours des cinq prochaines années, il sera possible de réduire à zéro tout le trafic passant par Oxford Street, Regent Street et Bond Street.

«Nous devons être ambitieux. Nous savons que les clients veulent descendre dans les rues avec des zones où l’égalité de l’air est meilleure. Nous savons que les employés veulent travailler dans des domaines où la qualité de l’air est bien meilleure.

“C’est donc une pièce vraiment importante du puzzle pour transformer le quartier au cours des prochaines années.”

Tout au long de 2019, le West End a vu le lancement de plusieurs concept stores de détaillants tels que Boots, Microsoft, Adidas et The Body Shop.

Tyrrell a déclaré que les concept stores étaient importants pour la région car ils aident à fidéliser la clientèle. Il a également exprimé l’espoir que davantage de rues commerçantes et de centres-villes au Royaume-Uni adopteraient des concept stores, laissant entendre que cela pourrait devenir un élément central dans l’avenir du commerce de détail.

Le nouveau concept phare d’Adidas à Londres présente les dernières gammes avec une expérience client axée sur la technologie

“Il y a eu tellement de changements au cours des deux dernières années”, a résumé Tyrrell.

“Ce que vous voyez dans le West End, le magasin Adidas et l’ouverture de Microsoft, cela nous met face au froid des changements qui se produisent et nous pensons que d’autres rues commerçantes des villes le reproduiront au cours de la prochaine décennie.

«En ce qui concerne les propriétaires, comment évaluez-vous cela en termes de loyers? C’est tellement compliqué, mais l’industrie évolue si vite.

“Ce qui est vraiment important, c’est que vous mainteniez la fidélité de vos clients, quel que soit le canal sur lequel ils décident d’acheter. Ils restent fidèles à votre marque, à vos produits et services. C’est la clé. “

