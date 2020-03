grandes marques retardent l’investissement dans la transformation numérique lorsqu’elles doivent le faire avancer – Econsultancy

La récente épidémie de coronavirus a provoqué une sorte de piège pour les entreprises en matière de transformation numérique.

D’une part, elle oblige à une évolution rapide et à une réinvention rapide des infrastructures et des processus car presque tout se déplace en ligne: des commandes de nourriture à l’épicerie, des réunions d’affaires au divertissement.

D’un autre côté, l’incertitude mondiale généralisée, en particulier en ce qui concerne les marchés financiers, et la perte ou la réduction de milliers et de milliers d’emplois incitent de nombreuses entreprises à repenser les dépenses qu’elles auraient autrement pu prévoir pour les mises à niveau des technologies et des infrastructures et les initiatives stratégiques. .

Une récente enquête Econsultancy and Marketing Week qui a étudié l’impact de l’épidémie de coronavirus COVID-19 sur l’industrie du marketing a révélé que parmi 500 spécialistes du marketing travaillant pour de grandes marques (gagnant plus de 50 millions de livres sterling de revenus annuels) au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, un 91% (Royaume-Uni) et 87% (Amérique du Nord) prévoient une augmentation de l’utilisation des services en ligne par les consommateurs au milieu de l’épidémie. Soixante-dix pour cent au Royaume-Uni et 75% en Amérique du Nord prévoient également une augmentation de l’utilisation du commerce électronique.

Cependant, 47% des mêmes répondants (43% au Royaume-Uni et 51% en Amérique du Nord) ont admis que les dépenses prévues en matière de technologie ou d’infrastructure dans leurs propres entreprises avaient été retardées ou en cours d’examen. Un autre 47% (41% au Royaume-Uni et 53% en Amérique du Nord) déclarent avoir retardé ou envisagent des initiatives stratégiques, telles que la transformation numérique ou la restructuration.

Cinquante-trois pour cent des répondants (45% au Royaume-Uni et 61% en Amérique du Nord) ont également déclaré que les nouvelles embauches prévues sont retardées ou en cours d’examen – ce qui pourrait avoir un impact supplémentaire sur la capacité des marques à faire face à la crise si elles ne sont pas en mesure de le faire. embaucher des travailleurs possédant le niveau approprié de compétences numériques ou geler les nouvelles embauches destinées à accompagner une transformation numérique.

Une mise en garde: alors que l’enquête a été entreprise il y a à peine une semaine, la situation avec le coronavirus a changé à une vitesse fulgurante, de nombreuses entreprises au Royaume-Uni ne faisant que fermer leurs bureaux et commencer à prendre en compte toutes les implications commerciales de l’épidémie . Par conséquent, il est tout à fait possible que si nous renouvelions l’enquête aujourd’hui, le pourcentage d’entreprises qui retardent ou révisent leurs plans de dépenses serait encore plus élevé.

Quoi qu’il en soit, ces chiffres ont des implications inquiétantes pour la capacité des entreprises à faire face aux demandes supplémentaires de services et d’infrastructures numériques pendant l’épidémie de coronavirus en cours. D’une part, planifier une mise à niveau majeure du site Web ou une refonte de l’infrastructure héritée – quelque chose qui peut causer des problèmes même dans les meilleures circonstances – au milieu d’une période d’incertitude financière et de forte demande semble être une mauvaise idée évidente. D’un autre côté, le fait de ne pas procéder à une mise à niveau bien nécessaire pourrait voir les entreprises se débattre davantage ou encore perdre leur avantage concurrentiel à long terme.

Il n’y a pas de voie absolument claire à suivre. À court terme, les entreprises seront enclines à suivre la voie à suivre pour maintenir leur entreprise à flot, mais il serait peut-être temps de passer à une réflexion à long terme. L’épidémie de coronavirus a considérablement accéléré un changement qui se produisait déjà dans tous les secteurs, des soins de santé au commerce de détail, de la finance aux loisirs.

Et alors que les opinions sont encore divisées sur ce que sera l’impact durable de l’épidémie, même une fois que les choses redeviendront (relatives) normales, le consensus s’oriente de plus en plus vers l’idée qu’il y aura un impact durable de cette numérisation abrupte, à mesure que les consommateurs seront utilisés. de se prévaloir des services numériques et de créer de nouvelles habitudes.

La bonne nouvelle, telle qu’elle est, est que la transformation numérique n’a jamais été conçue pour être mise en œuvre en une seule fois. Il s’agit d’un processus itératif qui affecte non seulement les systèmes et la technologie, mais aussi la culture et les personnes, et bien que son calendrier exact soit un sujet de débat, il ne se produit certainement pas du jour au lendemain. En plus de cela, même les «gains rapides» et les petites améliorations sont toujours des gains et des améliorations, et pourraient potentiellement atténuer une situation difficile pour les entreprises et améliorer leur compétitivité à plus long terme.

Alors que chaque marque devrait prendre une décision quant à l’opportunité de procéder à la transformation numérique ou aux améliorations technologiques en fonction de leur situation individuelle, le moment est peut-être venu de faire preuve de créativité – comme de nombreuses entreprises ont déjà été obligées de le faire, permettant le travail à distance à grande vitesse ou réinventant les conférences comme des événements virtuels. Ce qui était jadis un «bien à avoir» pourrait maintenant devenir un «crucial à avoir».

Et bien que la survie à court terme soit toujours une priorité, pour que les marques prospèrent à moyen et à long terme, il peut être nécessaire de revoir les plans de transformation numérique en vue de potentiellement proposer des mises à niveau planifiées, la mise à l’échelle de l’infrastructure numérique ou l’embauche pour de nouvelles compétences afin de se donner les meilleures chances de concourir dans la «nouvelle normale» actuelle.

Plus de ressources de transformation numérique

Aperçu et analyse des coronavirus

Econsultancy accélère vos connaissances, vos compétences et votre état d’esprit en matière de marketing numérique grâce à un leadership éclairé basé sur les meilleures pratiques, des perspectives stratégiques et des cours en ligne. En savoir plus sur nos formations et académies en ligne.