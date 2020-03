Greggs révèle une augmentation de 31% de ses bénéfices en année pleine

L’année dernière a été une année record pour Greggs, puisqu’elle a ouvert 97 boulangeries de plus qu’elle n’a fermé, portant son nombre total de magasins à 2050.

// Greggs affiche une augmentation de 31% de son bénéfice avant impôts à 108,3 millions de livres sterling

// Les ventes en année pleine ont également augmenté, en hausse de 13,5% à 1,2 milliard de livres sterling

// Greggs a déclaré que les tempêtes de février avaient compromis les performances, mais que le nombre de ventes comparables avait encore augmenté de 7,5%

Greggs a été quelque peu décontenancé par le temps venteux en février, après que le détaillant de produits alimentaires à emporter ait révélé une forte augmentation des bénéfices et des ventes l’année dernière.

La chaîne de supermarchés, qui a lancé son nouveau rouleau de saucisses végétaliennes en janvier 2019, a déclaré que l’année avait apporté une augmentation de 31% du bénéfice avant impôts à 108,3 millions de livres sterling, sur un chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard de livres, en hausse de 13,5%.

Cependant, le chef de la direction de Greggs, Roger Whiteside, a averti que des tempêtes avaient frappé le géant de l’alimentation le mois dernier.

“Nous avons bien démarré 2020 en janvier, mais en février, nous avons assisté à un ralentissement significatif de la croissance des ventes en raison des tempêtes qui ont affecté le Royaume-Uni”, a-t-il déclaré.

Néanmoins, malgré ces vents contraires, les ventes à magasins comparables de Greggs, gérées par la société, ont augmenté de 7,5% sur les neuf semaines se terminant fin février.

Whiteside a également averti que l’entreprise pourrait faire face à des problèmes liés à l’épidémie de coronavirus, qui crée «une certaine incertitude»,

«» 2019 a été une année exceptionnelle de progrès pour Greggs, au cours de laquelle nous avons connu une augmentation soutenue des visites de clients alors que la notoriété et l’appréciation de notre marque prenaient de l’ampleur », a déclaré Whiteside.

«Nous prévoyons de progresser d’année en année et nous le ferons à partir d’une situation financière solide, soutenant nos investissements pour une croissance future tout en offrant de bons rendements à toutes les parties prenantes.»

Le chef de la direction a déclaré que la nouvelle gamme végétalienne, qui comprend désormais la cuisson au steak, ainsi que les beignets, “a été notre initiative de produit la plus réussie au cours des dernières années”.

Il a ajouté qu’il y avait plus d’occasions de vendre des versions sans viande et sans produits laitiers de ses gammes les plus vendues.

Le café et les boissons chaudes sont également des marchés prometteurs et l’entreprise s’apprête à investir dans ses machines à café.

Whiteside a déclaré que le détaillant avait envisagé d’ouvrir une chaîne nationale de magasins proposant uniquement des produits de santé.

Cependant, l’équipe a découvert que la demande n’était pas suffisante pour justifier un tel lancement.

