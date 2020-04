Grégoire Baret, Directeur Senior, Expérience Omnicanal au Groupe ALDO – Econsultancy

Grégoire Baret est directeur principal, Expérience omnicanal au Groupe ALDO, basé à Montréal.

Dans cette interview honnête et optimiste, il décrit ce qui a changé et ce qui ne s’est pas produit dans la vente au détail multicanal de chaussures et d’accessoires chez ALDO et ses marques sœurs.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Le cœur de mon rôle est la stratégie et la mise en œuvre de solutions qui améliorent l’expérience d’achat: en ligne, mobile, en magasin, de canal en canal. Cela implique de se concentrer d’abord sur les personnes et leurs besoins, sur leur perception et leur compréhension de nos environnements, sur le bon flux pour découvrir et acquérir des produits.

Concrètement, cela va de la redéfinition de l’expérience d’essai dans un magasin, de la refonte ou de l’amélioration de nos sites Web de commerce électronique, de la refonte de notre application mobile, de la création de suites de services numériques pour soutenir nos associés dans leur fonctionnement quotidien, ou de l’élaboration de l’approche technologique pour la vente au détail connectée.

Comment votre journée type a-t-elle été affectée à court terme par la pandémie?

Notre modèle est omnicanal par conception. Nous voulons créer des expériences de bout en bout transparentes pour les consommateurs et les associés. Les inventaires des magasins sont au centre de nos expéditions de commerce électronique, les associés aux ventes ont une vue en temps réel de leur inventaire à partir d’une application mobile dédiée, l’achat en ligne-ramassage en magasin est une utilisation standard pour nos consommateurs, ainsi qu’une salle d’exposition pour obtenir une livraison à domicile plus tard…. Vous pouvez donc imaginer comment cette crise a affecté nos pratiques commerciales habituelles.

Pour protéger la sécurité de nos associés et clients, nous avons pris la décision de fermer nos magasins corporatifs à la mi-mars et une majorité de nos magasins franchisés ont également suivi. Notre activité de commerce électronique est toujours en activité, et bien que nous prenions toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de nos associés et clients, nous faisons également de notre mieux pour maximiser nos opportunités en ligne.

Nous avons dû changer temporairement comme si nous étions une entreprise exclusivement numérique, conduisant à grande vitesse un ensemble d’ajustements des opérations, des améliorations UX et des optimisations de conversion. Nous consacrons également beaucoup de temps à cadrer l’évolution des semaines et mois à venir: adapter notre modèle de service, rééquilibrer les priorités et anticiper une stratégie de reprise efficace et durable.

D’un point de vue personnel, cela s’est transformé en une expérience intéressante et consommatrice pour notre famille. Quelle est la meilleure façon de respecter les modèles collaboratifs de nos entreprises tout en étant à 100% à distance, tout en essayant de gérer l’enseignement à domicile, l’entraînement à domicile… tout à la maison? Le rythme est plus intense, plus difficile à équilibrer. Cela nécessite une approche plus stricte et organisée, ainsi que d’accepter quelques surprises et imperfections: prendre une pause pour aider ma fille avec ses cours de mathématiques ou réparer Netflix Kids ne faisait pas partie de mon quotidien typique il y a quelques mois!

Quels sont vos outils et techniques préférés pour vous aider à faire votre travail en ce moment?

Tous les outils qui maintiennent ou améliorent notre sentiment de collaboration à distance. Miro pour les tableaux de bord en direct et les outils d’idéation, Zoom pour la fonctionnalité de sessions en petits groupes permettant de gérer les ateliers, la suite Google pour l’édition collaborative et Figma pour une plate-forme de conception en direct. Vous apprenez quelques astuces et raccourcis pour tout ce qui concerne la visioconférence, ainsi que d’être plus discipliné contre les nudges permanents Slack ou Hangout.

Quelles entreprises vous ont impressionné depuis l’épidémie?

Il est admirable de voir comment les marchands indépendants locaux ont fait pivoter leur modèle de manière créative pour rester actifs sans être ouverts au public.

À Montréal, par exemple, de nombreux magasins de vélos de quartier sont passés à la prise de rendez-vous en ligne avec dépôt et ramassage sans contact et paiement à distance, tandis que certaines boulangeries ont opté pour la livraison à domicile de sandwichs. Le tout avec une agilité impressionnante et une utilisation intelligente de la technologie.

À plus grande échelle, les initiatives de marque comme Frank & Oak sont intéressantes: ouvrir leur plate-forme de commerce électronique et leur logistique pour offrir aux consommateurs un accès facile à d’autres marques locales pour les produits nécessaires pendant la crise (désinfectants, masques, soins), sans aucun bénéfice lié à ces ventes .

J’aime aussi la façon dont Nike a trouvé la communication parfaite pour faire de l’enfermement un point de fierté tout en célébrant le sport à la maison («jouer à l’intérieur, jouer pour le monde»), et va au-delà des mots en offrant un accès gratuit aux services premium du Nike Training Club à tous … Tout en refactorisant leurs vêtements et leurs chaussures Nike Air pour créer des équipements de protection individuelle.

Quels changements apportez-vous pour aider votre marque à mieux comprendre comment les gens se sentent et vivent la pandémie?

Tout d’abord, nous avons ajusté et simplifié le flux global de commerce électronique et l’ensemble de services. Moins de charge cognitive pour se concentrer sur des services plus clairs, plus rapides et plus légers. Nous avons peaufiné et optimisé les étapes clés des pages de détails du produit à la caisse, tout en étant transparent sur nos actions en réponse à Covid-19 ou concernant les accrochages que les opérations de commerce électronique pourraient rencontrer pendant ces périodes. Dans l’ensemble, nous faisons tout notre possible pour que les choses restent simples pour nos clients: livraison gratuite, retour facile, découverte simple des produits.

Deuxièmement, les équipes de la marque ALDO & Call it Spring ont ajusté le contenu, le ton, l’angle et même les sélections de produits. Nous voulons transmettre une expérience positive, engageante et inspirante, tout en reconnaissant l’importance des règles de santé. Nous voulons que les clients ressentent un sentiment de soin et de confort. Nous nous sommes concentrés sur l’équilibre entre la positivité et la convivialité avec la réalité de la situation. Comme nos sites Web s’intègrent naturellement aux médias sociaux – en particulier Instagram – et offrent également du contenu éditorial, nous l’avons exploité pour inspirer nos communautés. De la présentation de la façon dont les créateurs de contenu gèrent la situation depuis leur domicile, à l’exposition de nos conseils de bien-être préférés, notre objectif était de partager des moments amusants et joyeux. Nous avons d’autres initiatives en cours, restez à l’écoute.

Quelles tendances avez-vous constatées ces dernières semaines dans votre secteur?

Je suis surtout témoin de l’accélération des tendances existantes. Nous voyons plus de marques se lancer dans les services à distance, les rendez-vous numériques, les achats en direct ou les conseils via le chat. Les modèles de services évoluent plus rapidement vers la connexion numérique et la solution virtuelle. Dans un sens, ce contexte exceptionnel agit comme une loupe de tout: il amplifie de nouveaux comportements, il stimule les hits & miss, il met en lumière ce qui doit être amélioré.

Nous avons également été exposés à quelques aperçus en provenance d’Asie sur la façon dont le paradigme du shopping s’adapte en réponse à la crise, avec des exigences plus élevées en matière de protection et de mesures de distanciation qui deviendront une nouvelle norme pour les mois à venir. Je vais certainement garder un œil sur les enseignements clés et les meilleures pratiques.

Quels conseils donneriez-vous à un agent de commercialisation en ce moment?

Dans des moments difficiles comme ceux-ci, nous devons nous rappeler de rester fidèles à nos valeurs et à notre objectif. Les gens seront plus sensibles aux entreprises reflétant leurs convictions et à l’écoute de leurs besoins et préoccupations. Ils s’attendront à ce que les marques fassent évoluer naturellement leur niveau de service et de commodité pour s’adapter à la nouvelle norme qui se dessine. Mon conseil serait d’écouter vos collaborateurs et vos clients et de communiquer de manière ouverte et transparente. Nous devons nous rappeler que nous sommes tous dans le même bateau.

À quoi ressemble la planification et la stratégie à long terme de votre marque?

En ce moment, nous traversons tous cette crise. Notre communauté doit être flexible, créative, garder un esprit ouvert et s’adapter à notre nouvelle réalité. Au-delà de la nécessité d’un état d’esprit solide, résilient et agile pour naviguer dans cette situation exceptionnelle, nous devons tous travailler ensemble pour construire un retour progressif à notre nouvelle normalité.

