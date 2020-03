Grosjean confirme: Vettel a quitté l’Australie avant l’annulation du GP

Romain Grosjean a révélé que les informations qui affirmaient à l’époque que Sebastian Vettel avait quitté Melbourne avant l’annulation du Grand Prix d’Australie étaient vraies.

Les heures précédant l’annulation du Grand Prix d’Australie Dans la nuit du jeudi 12 mars au vendredi 13 mars, ils ont été très intenses et déroutants et peu ont pu s’endormir devant l’incertitude de ce qui se passerait avec le premier test de l’année.

Jeudi vers 23 heures, McLaren a confirmé qu’un test positif pour le coronavirus de l’un de ses employés les avait obligés à se retirer du Grand Prix, qui a déclenché une série de réunions parmi les autres personnes impliquées pour décider quoi faire. Et ce n’est qu’à 10 heures du matin vendredi, à quelques minutes du début de la première séance d’entraînement et avec les fans aux portes qui attendaient d’entrer sur le circuit, qu’il a finalement été décidé d’annuler l’événement.

Cependant, Romain Grosjean a révélé que plusieurs heures avant Sebastian Vettel et Ferrari avaient déjà décidé de ne pas participer. “Les rumeurs ont commencé jeudi soir. Dans la nuit de jeudi à vendredi, je n’ai pas très bien dormi et à 3 heures du matin, j’échangeais des messages sur WhatsApp avec Sebastian Vettel », explique le pilote français de Haas.

Kym Illman interviewe Romain Grosjean.

«J’ai pensé:« où êtes-vous? Pourquoi es-tu réveillé? “Et il a dit: “Je vais à l’aéroport” », ce qui a surpris Romain Grosjean. «Il m’a dit:« ça a été annulé, ça ne va pas être célébré ». Je lui ai dit que je n’avais rien entendu d’officiel, alors je suis resté. Il m’a dit: “Mon équipe m’a dit que je suis libre de partir, alors je suis parti.” Vers 3 ou 4 heures du matin vendredi à Melbourne, c’est quand j’ai su que les choses n’allaient pas bien “.

Environ six heures plus tard, l’annulation a été rendue publique, et depuis lors, Monaco a également été annulé et six autres Grands Prix ont été reportés sans date. “Nous devons nous limiter à attendre que la situation disparaisse. Je pense que la vue d’ensemble est beaucoup plus importante que la compétition, même si c’est très étrange d’être à la maison à cette période de l’année », a révélé dans une interview avec Kym Illman.

Dans une phase de la saison qui est généralement très intense avec les deux premières courses disputées et toutes les équipes et les pilotes développant les nouvelles voitures, Grosjean trouve quelque peu irritant de rester à la maison. «Pour moi c’est janvier, je ne peux pas supporter le fait qu’on soit presque en avril. Janvier, je suis à la maison et je m’entraîne, en février je vais aux tests d’hiver puis en mars je participe. Mais maintenant nous sommes en avril et je suis chez moi », conclut-il.