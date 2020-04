Grupo Bimbo fait un don de 200 mp pour la lutte contre COVID-19

Cette enceinte comprendra 854 lits pour les patients nécessitant une oxygénothérapie et intégrera également 36 espaces de thérapie intermédiaires, ainsi que des espaces pour la performance du personnel médical et de laboratoire.

En outre, l’entreprise livrera 2,5 millions de boîtes à lunch aux médecins, médecins, infirmières, infirmières et au reste du personnel qui travaillent sans relâche pour faire face à la crise sanitaire. Ceux-ci seront distribués gratuitement dans les hôpitaux publics de différentes villes de la République mexicaine dans les prochaines semaines.

De même, le plan de soutien de Grupo Bimbo comprend une collaboration avec la Fondation IMSS, mettant à disposition des équipements et des opérateurs pour la manipulation des médicaments dans les entrepôts de l’institution.

D’autre part, et dans le but de contribuer à l’amélioration continue de la santé dans le pays, des dons seront versés à la Fondation mexicaine pour la santé dont la mission est de promouvoir la recherche, la formation des professionnels et le développement technologique.

“Chez Grupo Bimbo, nous avons un grand engagement envers le Mexique et ses habitants, non seulement pour rapprocher nos produits afin qu’ils soient accessibles à tous, mais aussi pour mener des actions opportunes et déterminées pour faire face aux défis qui se posent dans notre société” , a déclaré Javier González Franco, directeur général adjoint de Grupo Bimbo.

Accessoires aux magasins

La portée du plan de soutien de l’entreprise implique également les petits commerçants, qui font partie de sa chaîne de partenaires commerciaux à travers le pays.

Ainsi, la société a développé des plans d’incitation pour aider les commerçants à maintenir leur activité en cas d’urgence sanitaire.

