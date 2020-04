Grupo Herdez soutient le personnel de santé face à COVID-19

Ces soutiens ont été accordés au Centre Médical National 20 de Noviembre; Hôpital Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro; Hôpital général du Mexique; Hôpital général Dr Manuel Gea González; Hôpital pour enfants Federico Gómez du Mexique; Hôpital Juárez du Mexique; Institut national des sciences médicales et de la nutrition Salvador Zubirán; La Maison de l’amitié et le Sanatorium de Durango.

Cependant, ces types de dons seront bientôt effectués dans d’autres cliniques de la métropole où les personnes infectées par des coronavirus sont soignées.

À d’autres occasions, Grupo Herdez a mené des campagnes similaires pour soutenir les secteurs vulnérables tels que les enfants souffrant de problèmes de malnutrition dans les communautés rurales, mais cette fois, il s’est concentré sur la reconnaissance des efforts inestimables des professionnels de la santé face au coronavirus.

Un soutien précieux

Les médecins sont toujours nécessaires et maintenant plus que jamais. Au Mexique, il y a 270 600 médecins généralistes, comme l’a expliqué le président Andrés Manuel López Obrador, et selon le ministère de la Santé, il y a un déficit d’environ 200 000 spécialistes dans le domaine.

Récemment, 19 373 personnes se sont inscrites à l’appel spécial du programme INSABI Welfare Physicians, dont 6 548 sont des médecins et 12 605 correspondent au personnel infirmier. Le chiffre a été donné le 7 avril, date à laquelle, incidemment, la Journée mondiale de la santé est commémorée.

