Grupo Modelo suspend la production et la commercialisation de bière

Le gouvernement fédéral a reconnu l’industrie de la production de boissons non alcoolisées comme une activité essentielle, ainsi que l’agro-industrie, au sein de laquelle Grupo Modelo s’identifie en soulignant que la bière est le principal produit d’exportation agro-industriel. Cependant, la déclaration a soulevé des doutes dans divers secteurs, dont le brasseur.

“Dans le cas où le gouvernement fédéral jugerait approprié d’émettre des éclaircissements confirmant la bière en tant que produit agro-industriel, chez Grupo Modelo, nous sommes prêts à exécuter un plan avec plus de 75% de notre personnel travaillant à domicile et garantissant en même temps l’approvisionnement en bière “, at-il dit.

“Grupo Modelo respectera les mesures adoptées par le gouvernement fédéral et réaffirme son engagement total à participer à la lutte contre le virus du SRAS-CoV2. En plus du don de 300 000 gels antibactériens produits à partir de bière, nous annoncerons dans les prochains jours plus Des actions qui, nous en sommes sûrs, contribueront de manière significative à gagner ce combat “, conclut le document.

