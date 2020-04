Grupo Posadas suspend l’hébergement dans ses hôtels en raison du coronavirus

Lire: COVID-19: Coahuila, NL et Tamaulipas cherchent un accord avec des hommes d’affaires

La chaîne hôtelière a indiqué dans un communiqué que les hôtels resteront inactifs jusqu’au 30 avril, date limite initiale fixée par le gouvernement pour lever les mesures de l’urgence sanitaire décrétée en raison de l’avancée du virus, qui a fait jusqu’à présent 3844 infections et 233 décès. dans le pays.

“Pratiquement toutes les activités d’hébergement hôtelier gérées par cette station ont été suspendues, et les réservations de séjour dans les hôtels de la chaîne ont été interrompues” jusqu’à la fin de la période d’urgence, a indiqué le groupe, qui compte 150 hôtels et sept marques dans le pays telles que Fiesta Inn et Fiesta Americana.

