Grupo Sanborns ferme Sears, Saks, ainsi que des centres commerciaux via Covid-19

Dans une déclaration envoyée à la Bourse mexicaine, la société – détenue par Carlos Slim – a déclaré que les magasins Sanborns continueront d’être ouverts, conformément aux mesures sanitaires et conformément aux réglementations officielles, en fournissant des produits et des services dans les départements de pharmacie et de télécommunications.

“Nous continuerons à fournir le service de vente de plats préparés et de boissons à emporter”, a-t-il déclaré dans le document.

En outre, la plupart des magasins iShop continueront d’être ouverts en conservant les mêmes mesures sanitaires avant le Covid-19, tandis que les magasins qui fonctionnent sous le format Dax continueront de fonctionner car ils sont des magasins en libre-service.

La société a indiqué qu’elle poursuivra ses services dans les magasins numériques de leurs marques respectives, en adoptant les protocoles appropriés dans leurs centres de distribution.

