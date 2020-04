Gualtieri répond à Fitch: “les fondamentaux économiques sont solides”

Après le rejet d’hier de Fitch, qui a abaissé la solvabilité de la République italienne au niveau BBB, lele ministre de l’Économie et des Finances, Roberto Gualtieri, prend le terrain pour défendre l’économie italienne et les finances publiques, expliquant que les fondamentaux “sont solides”. Et que l’évaluation de l’agence de notation ne tient pas compte des «décisions pertinentes prises dans l’Union européenne, par les États qui la composent et par les institutions qui en font partie».

L’agence est intervenue, anticipant l’évaluation de la notation prévue le 10 juillet.

“Cette accélération serait justifiée par la détérioration continue du cadre macroéconomique et des finances publiques. Il s’agit cependant effets entièrement dus à une cause exogène et temporaire. L’évaluation des impacts sur les perspectives de croissance et sur la solvabilité actualise inévitablement une marge d’incertitude considérable. Les autres agences de notation ont en effet adopté une attitude plus prudente “, lit-on dans une note du Mef.

“L’évaluation ne “prend” pas en compte les décisions pertinentes prises dans l’Union européenne, par les États qui le composent et par les institutions qui en font partie. En particulier, l’orientation stratégique de la Banque centrale européenne et les interventions qui sont sur le point d’être menées avec le partage des responsabilités pour gérer la réaction à la crise et les charges de financement y afférentes ne semblent pas être valorisées de manière adéquate “, ajoute le MEF.

“Les fondamentaux de l’économie et des finances publiques italiennes sont solides “, souligne le ministère. “Le système de production est très diversifié, avec un excédent commercial consolidé et une situation financière nette vis-à-vis des pays étrangers très proche de l’équilibre. Le coût moyen de notre dette continue de baisser, y compris au cours de l’année en cours, et la part croissante de la dette détenue par la Banque centrale garantira également pour l’année prochaine que le décaissement net d’intérêts reste en ligne avec celui de cette année “.

“Les garanties publiques émises ces jours-ci assurent la liquidité de l’économie italienne, améliorant ainsi de cette manière les perspectives d’avenir des finances publiques. L’Italie dispose toujours d’un faible niveau de garanties publiques par rapport à celui des autres grands pays européens “, poursuit le MEF dans la note. Enfin, “le gouvernement est pleinement conscient de la nécessité de faire face à cette crise avec des mesures qui ne sont pas seulement urgentes. Nous interviendrons également avec un programme de réforme et d’investissement, d’augmenter notre potentiel de croissance, en tenant compte des contraintes et de la soutenabilité des finances publiques et de la nécessité de confirmer la trajectoire de réduction de la dette “, conclut l’eurodéputé.