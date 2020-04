Guide des musées et collections automobiles les plus importants d’Europe

Nous savons que beaucoup d’entre vous sont vraiment fous du monde de l’automobile et que si vous faites un voyage n’importe où, vous voulez également savoir s’il existe ou non un musée de l’automobile à proximité de cette ville, ou quelque part d’intérêt pour évacuer notre envie de station-service, et pour cela, nous avons préparé un Guide complet avec les musées ou lieux les plus importants d’Europe, où l’on se lasse de voir des bijoux.

Allemagne

Mazda Classic – Musée Automobil Frey

Le premier musée Mazda officiel situé sur le territoire du vieux continent, en particulier dans la ville d’Augsbourg, en Allemagne. Nous pourrions déjà vous raconter nos impressions sur une visite que mon collègue Oscar Magro a faite dans cet endroit très intéressant. Les modèles sont exposés, principalement classiques, ainsi que certains prototypes de la marque ils n’ont jamais vu le feu vert sur leur marketing. Il a été officiellement ouvert en 2017, il possède une vaste collection d’environ 120 véhicules mais seulement 50 sont exposés, qui seront tournés temporairement pour donner une visibilité à tous.

Il a une ouverture de Du jeudi au dimanche de 10 h à 18 h. Entrée de base pour adultes il a un coût de 5 euros par personne, et 2,5 euros est le tarif réduit pour les étudiants, seniors et adolescents de 13 à 17 ans, les enfants de moins de 12 ans ont l’entrée gratuite. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site officiel du musée.

Musée Mercedes-Benz

Si nous parlons de la culture automobile historique, il est impossible d’ignorer la marque qui a vu naître la première voiture de l’histoire. Au musée officiel de Mercedes-Benz, nous trouverons des bijoux qui ont traversé plus de 125 ans d’histoire de cette marque. Il a été inauguré en 2007 et possède 160 véhicules exposés, ainsi que plus de 1 500 objets de collection, à travers sa surface de 16 500 mètres carrés.

Il a des heures d’ouverture de 9h le matin à 6h l’après midi, le lundi étant le seul jour de fermeture hebdomadaire. Son box-office ferme une heure avant la fin de la journée et le prix d’accès est de 10 euros au tarif normal et 5 euros le tarif réduit, les enfants jusqu’à 14 ans en entrée gratuite. Ici, vous pouvez accéder à son site officiel.

Musée Porsche

Que l’Allemagne regorge de musées automobiles est un fait, mais que peu ont la qualité et la capacité d’attirer un grand nombre de passionnés, comme ce musée dédié à Porsche. La marque qui a donné naissance à l’une des voitures de sport les mieux notées de tous les temps, la 911. En plus de pouvoir bien sûr voir tous ses modèles, nous trouverons également une énorme collection de véhicules historiques et la concurrence. Une date incontournable si l’on passe par Stuttgart.

Votre prix pour un ticket régulier coûte 8 euros et à un tarif réduit de 4 euros. Son ouverture est Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Ici, vous pouvez avoir toutes les informations sur son site officiel du musée.

Musée BMW

L’un des plus anciens musées officiels de l’automobile en Allemagne, il a ouvert ses portes en 1973 mais a subi une refonte majeure entre 2004 et 2008. Plus de 5000 mètres carrés répondent à toutes les attentes une fois que vous franchissez ses portes. Un grand nombre d’unités historiques de la marque se combinent parfaitement avec des voitures typiques des films hollywoodiens, comme James Bond. En outre, nous devons nous rappeler que BMW était le fournisseur du cœur de la McLaren F1Donc, si vous n’avez jamais eu le plaisir d’en regarder un en direct, cela peut être une bonne opportunité.

Situé à la périphérie de Munich, à côté de l’Olympiapark, Il s’agit d’un ensemble de bâtiments qui ne passent pas précisément inaperçus. Là, nous avons le musée, le Welt et l’usine de la marque, qui peuvent tous être visités bien sûr, et avec la possibilité de prendre un guide pour ne rien manquer. Son ouverture se fait Du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h. La les frais d’accès généraux seront de 10 euros et 7 euros pour les réduits. Ici, vous avez leur site officiel.

Audi Museum Mobile

L’une des grandes marques allemandes il possède également son propre musée dans la ville d’Ingolstadt, dans laquelle on peut voir toute l’histoire de la marque avec les 4 anneaux, ainsi que sa transformation de l’ancien Auto Union. Ce musée offre également un espace pour connaître tous les détails des marques qui composent l’actuel groupe Vag. L’un des musées les plus complets que l’on puisse trouver.

En plus d’être l’un des plus complets, il est également l’un des moins chers, car son entrée générale ne coûte guère 2 euros pour les adultes et 1 euro pour le tarif réduit. Son les heures d’ouverture sont de 9 h à 18 h.. Ici, vous avez le lien vers son site officiel.

Volkswagen AutoMuseum

La marque qui a propulsé le peuple allemand grâce à sa Volkswagen Beetle d’origine. Nous pourrons voir cela et bien d’autres modèles historiques de la marque tels que le mythique van Bullitout l’histoire du Golf et une multitude de prototypes jusqu’à ce que nous arrivions à nos jours avec les nouvelles technologies incluses dans la nouvelle ID.3. En plus du musée lui-même Nous aurons également à disposition un magasin complet de merchandising de marque et un restaurant.

Nous pouvons faire ce voyage à travers son histoire en ce musée situé à la périphérie de la ville allemande de Wolfsburg. Le tarif d’accès ordinaire sera de 8 euros et le tarif réduit de 4 euros, ses heures d’ouverture sont de 10 heures du matin à 5 heures de l’après-midi du mardi au dimanche. Ici, vous avez le lien vers leur site officiel.

Autostadt

Qu’est-ce qu’un vrai parc d’attractions pour les plus fervents amateurs de course automobile. C’est le Siège social de Vag GroupComme prévu, tout bouge autour de ses marques. Du musée lui-même avec de grands bijoux de ses membres tels que Bugatti ou Lamborghini. Nous pourrons également réaliser des expériences de conduite ou démontrer nos compétences dans le domaine des jeux vidéo. À voir si vous vous trouvez à Wolfsburg un jour.

Ouvert tous les jours sauf pour le réveillon de Noël et le nouvel an, avec un heures de 8 heures du matin à 5 heures de l’après-midi. Le prix d’accès à l’Autostadt par jour est de 15 euros pour les adultes et 12 euros réduits, les enfants de 6 à 17 ans ne paieront que 6 euros. Ici vous pouvez voir son site officiel.

Remise classique

Garage, musée, atelier, restaurant ou boutique de souvenirs, le Classic Remise est un véritable espace où l’esprit de tous les amateurs de bijoux sur roues, peut lui donner un vrai revirement. Avec des installations à Berlin et Düsseldorf, C’est un endroit où vous pouvez louer un espace dans lequel garer votre voiture, avec un soin et un entretien pratiques en conformité. La visite est entièrement gratuite, en plus de pouvoir faire des visites guidées sur réservation. Chaque fois que vous visitez l’une de ces villes, le Classic Remise est un incontournable. Nous avons déjà traversé le siège de Düsseldorf et la vérité est que cela ne déçoit pas un iota.

Les heures d’ouverture du siège de Düsseldorf sont du lundi au samedi de 8h00 à 23h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à 23h00. Dans le cas de Berlin, il a la même heure d’ouverture, mais il ferme à 20 heures. Ceci est le site officiel du Classic Remise

Motorworld

Dans la ville de Stuttgart, il y a un lieu entièrement dédié à l’automobile comme passion. Comme nous en avons discuté avec le Classic Remise, les vrais propriétaires de bijoux peuvent laisser leur véhicule ici pour un entretien rapide. Parfois, des événements ont lieu dans ses environs, auxquels il est fortement recommandé d’assister. A l’intérieur du centre lui-même, nous trouverons une boutique de souvenirs, une boutique de pièces détachées ou un espace adapté à l’organisation d’événements professionnels. Si vous tardez à regarder ces bijoux, vous pouvez toujours dormir dans le célèbre hôtel V8, situé à proximité immédiate du complexe lui-même.

Il y a plusieurs bureaux Motorworld en Allemagne (Munich, Stuttgart, Cologne, Berlin, Metzingen et Rüsselsheim) et en Europe (Zurich et Majorque). Le siège principal, situé à Stuttgart, a des horaires d’ouverture Du lundi au samedi de 7h30 le matin à 10h le soirLe dimanche et les jours fériés, l’ouverture est retardée jusqu’à 10 heures du matin. Votre visite est entièrement gratuite et c’est son site officiel où vous trouverez toutes les informations nécessaires.

Musée August Horch

Autour de 160 véhicules sont exposés dans ce musée sur l’histoire de l’automobile. Situé à Zwickau, ouvert en 1988 dans une petite salle à manger qui abritait seulement 14 voitures, et c’était déjà en 2000 lorsque le projet a été achevé, restant comme nous pouvons le voir aujourd’hui. En plus des voitures, nous pouvons également voir les machines qui ont été utilisées dans leur fabrication. Un endroit au moins, frappant que nous ne devons pas manquer si nous visitons les environs.

Les horaires d’ouverture sont du mardi au dimanche de 9h30 le matin à 5h l’après-midi. La dernière admission aura lieu à 4 heures de l’après-midi. Le coût d’entrée pour les adultes sera de 9 euros, le tarif réduit de 7 euros et les enfants de moins de 6 ans bénéficieront de l’entrée gratuite. Il est possible de réserver une visite guidée tant que nous le faisons avec une période minimum de 4 semaines. Ceci est son site officiel où nous trouverons toutes les informations comme suit.

Klassikstadt

Un lieu de pèlerinage obligatoire pour les fous de moteur. Ce grand complexe a de nombreux fronts ouverts, d’une part il est atelier de rénovation et restauration classique, c’est aussi concession de vente officielle pour Bugatti, Lamborghini ou McLarenainsi que lieu d’hébergement et conservation des véhicules privés. Tout cela est réparti dans plusieurs plantes avec lesquelles nous ne cesserons de saliver tout au long du parcours. En plus de tout cela, nous avons la possibilité d’accéder à ses magasins officiels où nous pouvons obtenir un souvenir de la visite.

L’accès au lieu est entièrement gratuit et un must si nous traversons Francfort. Les horaires d’ouverture sont Du lundi au samedi de 10 h à 20 h, Le dimanche de 10 heures du matin à 6 heures de l’après-midi. Son site officiel est www.klassikstadt.de et nous pouvons en savoir plus sur événements à venir et concentrations dans vos installations, fortement recommandé, bien sûr.

PROTOTYP Automuseum

Situé dans la ville de Hambourg, ce musée possède un collection complète de véhicules historiquesEn plus de cela, notre visite s’articulera autour de plusieurs expositions, une permanente et une temporaire, combinées tour à tour par de multiples expériences interactives, une galerie de peintures, une grande salle pour les objets de collection ou un dépôt de véhicules en dehors de ceux qui ont déjà été nous avons dans l’exposition permanente.

Les frais d’accès sont 10 euros pour les adultes et 4,50 euros pour les enfants de 4 à 14 ans. Ouvert au public tous les jours de la semaine heures de 10 h à 18 h. Il est également possible de louer une visite guidée. Ceci est leur site officiel.

Andorre

Musée national de l’automobile

Ce musée est le seul officier situé en Andorre, même s’il est vrai que dans ce pays on trouve un bon nombre de bijoux, aussi bien chez certains concessionnaires que dans la même rue. Dans ce musée nous pourrons contempler l’histoire de l’évolution de l’automobile depuis la fin du 19ème siècle à ce jour. Un total de 80 voitures, 60 motos et plus de 100 vélos. En plus de ces véhicules historiques, nous pouvons également trouver des objets de collection, des cartes et des accessoires, ainsi qu’un petit magasin où vous pouvez acheter des souvenirs de notre visite.

Situé au centre de la région d’EncampIl a des heures d’ouverture de 10 h à 18 h, sauf en juillet, août et décembre à avril, qui ferme à 19 h. Le droit d’accès général est de 5 euros et la réduction de 2,5 euros. Vous pouvez trouver toutes les informations pertinentes pour votre visite sur son site officiel.

Autriche

Porsche Automuseum Helmut Pfeifhofer

Peut-être le musée le plus connu et le plus apprécié du pays d’Europe centrale. À ses débuts a été conçu comme un musée Porsche privé, mais au fil des ans, ce projet gagnait de plus en plus d’adeptes, jusqu’à devenir le grand musée qu’il est aujourd’hui. Cet endroit abrite des bijoux mythiques de la marque allemande, comme plusieurs unités de la Porsche 356, un aperçu historique du 911 ou plusieurs unités de voitures de compétition.

Situé à Gmünd, Carinthie. Il est facilement accessible à la fois en véhicule privé et pour des excursions programmées. Il a un prix d’accès de 9 euros pour les adultes et 3,50 euros pour les enfants de 6 à 14 ans. L’heure d’été est de 9 h à 18 h et l’heure d’hiver de 10 h à 16 h. Son site officiel.

Hangar-7

Situés à l’aéroport de Salzbourg lui-même, est un hangar actuellement utilisé pour la culture, à la fois automobile et aéronautique. Nous pourrons visiter des avions et des hélicoptères classiques, ainsi qu’une bonne collection de voitures historiques et de compétition. Cette galerie appartient à Red Bull GmbH. De plus, il dispose d’un restaurant étoilé Michelin, de deux bars, de salles de réunion, d’une boutique officielle et d’un espace d’exposition d’art contemporain.

Plus de 200 000 personnes visitent ce musée chaque année. Ses heures d’ouverture sont Du lundi au dimanche, de 9 h à 22 h et son entrée est entièrement gratuite. Son site officiel est le suivant: www.hangar-7.com

La Belgique

Musée du circuit de Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps est l’un des circuits de vitesse les plus reconnus au mondeIl y a des décennies d’histoire sur son asphalte, et quoi de mieux pour s’en souvenir et le montrer au monde que par le biais de son musée recommandable. On y trouvera joyaux historiques du concours. En plus des voitures, nous aurons également ici l’occasion de voir une bonne poignée de motos de plusieurs générations et récompenses.

Il a des heures d’ouverture de 10 h à 18 h et ce sera tous les jours. Son l’admission générale coûte 10 euros, qui comprend l’accès aux 3 musées qui composent ce lieu: le Musée Historique de la Principauté, le Musée du Circuit de Spa-Francorchamps et le Musée Guillaume Apollinaire. Le site officiel du Circuit Museum est le suivant: http://www.musee-circuit.be/

Autoworld

Au cœur de Bruxelles, en particulier dans le Parc du Cinquantenaire, se trouve l’un des musées automobiles les plus importants d’Europe. Avec plus de 300 unités entre voitures et motos, il réalise un guide complet à travers l’histoire de l’industrie automobile. Modèles historiques des principales marques telles que Bugatti, Porsche ou Aston Martin ils sont logés dans ce lieu d’assistance obligatoire. Il a une exposition fixe et une autre qui varie en moyenne une fois par mois. De nombreux événements enthousiastes sont organisés dans ou autour de vos installations.

Les heures d’ouverture au public sont de 10 heures du matin à 6 heures de l’après-midi en été, tous les jours de la semaine. En hiver, ce sera de 10 heures du matin à 5 heures de l’après-midi du lundi au vendredi et le week-end, jusqu’à 6 heures de l’après-midi. Le coût par entrée est de 12 euros pour les adultes, les enfants de 6 à 11 ans, 5 euros et les enfants de moins de 6 ans, entrée gratuite. Vous pouvez visiter leur site officiel pour voir toutes les informations: Https://www.autoworld.be/onthaal

Espagne

Musée de l’automobile de Malaga

Le fameux Musée de l’automobile de Malaga est connu de tous. Inauguré en 2010, il est situé dans l’ancien bâtiment de la Royal Tobacco Factory dans la capitale de la Costa del Sol. la voiture se voit attribuer sa place dans l’art et la mode. De nombreux événements du monde textile et automobile y sont organisés. Une centaine de voitures sont logées dans ses murs. Des marques telles que Hispano Suiza, Bugatti, Rolls Royce, Ferrari, etc … il n’y a pas de pénurie dans cet endroit qui plus que recommandé, est un must.

Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h, et son coût pour un billet individuel général coûte 9,5 euros. Il s’agit de leur site officiel, où vous trouverez toutes les informations pertinentes.

Musée d’histoire automobile de Salamanque

Réparti sur trois étages et un total de plus de 4 000 mètres carrés, le Musée d’histoire automobile de Salamanque Il fera un voyage historique à travers les moments qui ont marqué l’industrie automobile. Des premiers records de mécanisation du premier siècle de notre époque, à nos jours, en passant par ce qui est à venir. 150 véhicules dans lesquels on verra refléter le passage du temps. Dans son exposition, nous pouvons voir, entre autres, quelle a été la première voiture à arriver en Espagne, une Hispanique suisse 30/40 HP, qui est déclaré site d’intérêt culturel.

Son ouverture est de 10h à 14h et de 17h à 20h du mardi au dimanche. Pendant l’été, cet horaire est modifié dans sa section de l’après-midi, ouvrant ses portes de 17 h 30 à 20 h 30. L’admission générale est au prix de 4 euros et la réduction de 2 euros. Vous pouvez acheter un audio-guide avec lequel ne pas perdre de détail, pour 2,5 euros. Toutes les informations sont disponibles sur son site officiel.

Musée et circuit Fernando Alonso

Ce musée fait un revue complète de la carrière de notre pilote le plus titré. Fernando Alonso est devenu un symbole du sport automobile espagnol et, par conséquent, dans sa ville natale d’Oviedo a installé un musée et un circuit de karting où libérer le talent de nombreux jeunes aux mains privilégiées, ou tout simplement profiter d’une journée en famille dans un lieu d’assistance obligatoire pour les amoureux de la moto. Là nous trouverons les voitures avec lesquelles l’Asturien a concouru, et une infinité d’objets du pilote lui-même et de nombreux autres collègues.

Les heures d’ouverture du musée sont de 10 h à 19 h, la billetterie étant fermée 30 minutes avant la fermeture. Les frais d’accès seront de 15 euros en régime général et 10 euros la réduction pour les enfants de 4 à 12 ans et plus de 65 ans. Ceci est leur site officiel.

Musée de la Fondation culturelle RACE

La Fondation culturelle RACE possède une collection privée de véhicules sélectionnés dans notre histoire automobile. Modèles de marques telles que Hispano Suiza, Delahaye ou Delaunay Belleville. Les voitures exposées ont été sauvées par RACE elle-même au milieu des années 50, sélectionnant les unités pour leur conservation et leur originalité.

Situé au rez-de-chaussée de la plate-forme principale du circuit Jarama lui-même, Il a plus de 500 mètres carrés de surface répartis entre le Musée lui-même et la bibliothèque, qui en compte plus de 4 000 exemplaires dédiés au sport automobile. Nous pouvons visiter ce musée sur rendez-vous et selon un horaire du lundi au vendredi de 10h à 14h. Ceci est leur site officiel.

Musée Eduardo Barreiros

Dans la ville madrilène de Valdemorillo, le Musée Eduardo Barreiros, la collection et le musée lui-même appartiennent également à des particuliers. Un circuit à travers la vie d’Eduardo Barreiros, un figure d’importance vitale dans le développement industriel espagnol. Cet espace de 800 mètres carrés expose de nombreux véhicules et objets appartenant à la famille Barreiros, ainsi qu’une grande collection documentaire. La visite se fait sur rendez-vous via son site officiel: fundacionbarreiros.com

Tour Loizaga

Considéré comme la collection Rolls Royce la plus complète d’Europe, son collectionneur, Miguel de la Vía, a commencé une recherche pour avoir au moins une copie de tous les véhicules fabriqués par la firme britannique. Aujourd’hui plus de 45 modèles de cette marque sont exposés dans différentes pièces de cette tour particulière de l’architecture médiévale. Mais nous ne trouverons pas seulement des modèles de la signature de l’esprit de l’extase, nous verrons également des voitures historiques d’une bonne poignée de marques, telles que Ford, BMW, Mercedes ou Jaguar, entre autres. La collection est distribuée dans un total de 6 salles différentes.

Les visites se feront sans rendez-vous, à l’exception des visites guidées. Le prix général est de 8 euros, et à un tarif réduit, 4. Ses heures d’ouverture sont les dimanches et jours fériés de 10h00 à 15h00., le reste des jours de la semaine, est réservé à la tenue d’événements ou de visites privées. Ici, vous avez leur site officiel.

Musée Aguinaga – Mercedes Benz

Situé à seulement 15 minutes de Bilbao, le musée Aguinaga est situé. D’une amplitude de plus de 2000 mètres carrés, il contient un grand nombre de modèles historiques de la marque star. Il est en contact permanent avec le musée Mercedes officiel à Stuttgart avec lequel il s’engage à intégrer de nouveaux modèles, en plus d’autres collaborations issues de collections privées. Donc si vous passez vos prochaines vacances dans la capitale basque, il ne vous faudra pas beaucoup de détour pour vous arrêter dans ce musée pour voir ses joyaux. Nous avons déjà eu l’occasion de visiter lors de son inauguration et nous vous raconterons tout dans cet article.

Le musée ouvre seulement ses portes Les samedis de 10 h à 13 h 30. Le complexe travaille en collaboration avec une concession de la marque qui porte le même nom que le musée. Son site officiel où vous pouvez voir tous les détails.

Musée de l’automobile du cinéma – Collection Vicente Pavía

Situé dans la ville de Yuncos à Tolède, il est la plus grande collection dans notre pays de voitures qui, d’une manière ou d’une autre, sont apparues dans un certain type de production cinématographique. Des films de renommée internationale, tels que “El espinazo del diablo” de Guillermo del Toro, “Volver” de Pedro Almodóvar ou “Les vélos sont pour l’été”, aux productions nationales de séries telles que “l’amour dans les temps troublés”, “El temps entre les coutures »ou« Le secret du vieux pont ». En plus du musée, vous avez également la possibilité de contacter la société pour louer l’un de ses véhicules pour une prochaine production audiovisuelle.

L’accès au musée peut se faire par Les samedis et dimanches de 10 h à 18 h. Le coût de l’admission générale sera de 7 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants de 7 à 12 ans et les enfants de moins de 7 ans gratuit. Son site officiel est www.cochesdecine.es/

Musée de la moto et de la voiture classique Hervás

Un grand nombre de motos et de voitures qui ont plus d’un siècle. Dans ce musée, nous trouverons une collection privée exceptionnelle, mais pas seulement des voitures ou des motos, nous pourrons également voir d’autres gadgets et outils du 20e siècle ou même au-delà, tels que des landaus, des voitures à cheval ou des poupées. Un total de 8 pavillons pour étancher notre soif d’histoire automobile.

Situé dans la ville de Cacereña de Hervás, son propriétaire nous montre sa grande collection dans un Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 13 h 30 et de 16 h à 19 h, week-ends et jours fériés de 10h30 à 20h, en hiver. L’heure d’été sera du lundi au dimanche sans interruption de 10h30 à 21h00. Ceci est leur site officiel.

Musée automobile Roda Roda

Situé dans un ancien atelier, c’est un lieu incomparable pour contempler d’authentiques bijoux automobiles. Il abrite des véhicules historiques de toutes sortes: camions, voitures, motos, tracteurs, etc.… En plus de cela, nous pouvons également profiter d’une collection de véhicules miniatures à l’échelle, ainsi que d’un échantillon de moteurs et de leur fonctionnement.

Dans la ville de Lleida même, un musée fortement recommandé est situé à 5 minutes à pied du centre. Ses heures d’ouverture sont du mardi au samedi de 11 h à 14 h et de 17 h à 20 h, les dimanches et jours fériés de 11 h à 14 h, et votre accès est totalement gratuit. Son site Internet est: www.museudelautomociodelleida.cat

Collection Allemands Vilanova Gevicar-Gentlemendrive

Cette collection de véhicules classiques, se compose de 50 véhicules en parfait état et en ordre de marche. Beaucoup d’entre eux participent à différentes concentrations et rassemblements de véhicules historiques, mais ils ont également été vus dans le concours occasionnel d’élégance. Marques de tirage les plus récentes telles que Ferrari, Lamborghini ou Aston Martin, combiner avec d’autres modèles avec jusqu’à un siècle, tels que Rolls Royce, Bugatti ou Packard.

La Finlande

Automuseo

Situé à Kangasala, au centre de la pittoresque réserve naturelle de Vehoniemenharju, lieu bien connu et parcouru par les amateurs du monde automobile, ses routes abritent une multitude de concentrations de véhicules en tout genre. Dans ce musée, nous trouverons de nombreux objets de collection, à la fois des voitures et des motos. Il est habituel de tenir des expositions thématiques temporaires. Il est également possible de faire une visite guidée à travers le musée pour ne manquer aucun de ses joyaux.

Le musée de l’automobile et sa cafétéria sont tous deux situés au point culminant du parc naturel, spécifiquement à 140 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui offre des vues incomparables. Le musée est ouvert de 10h à 17h Son site officiel est www.automuseo.com/

Espoon Automuseo

Le musée automobile d’Espoon est l’un des plus grands de Finlande. Il abrite plus de 200 véhicules de toutes sortes, ainsi que la plus grande collection de motos du pays. Le tout dans une superficie totale de 2 étages. Des voitures de toutes les époques et de tous les styles, du début des années 1920 aux supercars plus récentes, comme une Lamborghini Countach. De nombreuses excursions et rassemblements sont programmés autour de son siège.

Les heures d’ouverture du musée sont du mardi au dimanche, de 11 heures du matin à 5 heures de l’après-midi, le mercredi jusqu’à 7 heures de l’après-midi. Le prix d’entrée général est de 8 euros. Son site officiel où vous pouvez trouver toutes les informations est www.espoonautomuseo.com/.

Musée automobile et automobile de Vaasa

Niché dans une ancienne usine, il est situé l’un des musées automobiles les plus importants de Finlande. En plus d’une collection succulente, principalement de voitures de course et d’Américains, a à l’intérieur un atelier de réparation et de reconditionnement pour les classiques, à la fois mécanique et esthétique.

L’ouverture de ce musée n’a lieu que pendant l’été, principalement en raison des intempéries de la région. Leurs heures d’ouverture sont de 11 h à 17 h tous les jours de la semaine. Son site officiel est www.vaasanautomuseo.fi

La France

Cité de l’Automobile

Listé comme l’un des plus grands et meilleurs musées automobiles du monde. Ce lieu de culte est situé à la périphérie de la ville de Mulhouse, dans l’est de la France. Plus de 500 voitures de 98 marques différentes Ils sont situés derrière les murs d’un bâtiment d’architecture moderniste. À l’intérieur se trouvent d’immenses joyaux de l’histoire, l’une des plus grandes collections de modèles Bugatti originaux, ainsi que des voitures de sport modernes récemment créées telles que la Bugatti Veyron ou un modèle de Ferrari. Si vous aimez les musées et les œuvres d’art avec roues, c’est probablement le premier que vous devriez visiter.

Ses heures d’ouverture sont de 10 h à 18 h en été et de 10 h à 17 h en hiver. Les frais d’accès seront de 14 euros pour les adultes et 11 euros à tarif réduit. Il y a aussi la possibilité d’acquérir la visite du musée + spectacle de piste, ce qui portera son prix à 16 euros. Le site officiel du musée est www.citedelautomobile.com

Manoir de l’Automobile

Situé dans une ancienne ferme de la ville de Lohéac, près de la ville de Rennes, cet endroit est peut-être l’un des endroits les plus intéressants pour passer un dimanche. Un total de 15 000 mètres carrés dédiés à la passion du sport automobile, a plus de 400 véhicules de toutes sortesDe plus, dans chaque pièce, différents paramètres de travail et coutumes de l’époque sont localisés. À travers plusieurs salles spécialisées, par exemple, on en trouve une dédiée à Enzo Ferrari, avec de nombreux modèles de marque, une autre à Lamborghini et bien d’autres dédiées à la compétition sous tous ses aspects. Par la suite et n’étant possible que le dernier dimanche de chaque mois, À côté du musée, il y a un circuit où nous pouvons monter dans notre propre voiture et passer la journée à notre guise.

Les tarifs sont de 14 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants de 10 à 16 ans. Les horaires d’ouverture sont de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00, tous les jours, sauf le lundi, qui sera fermé. Les frais d’accès au circuit seront de 100 euros par véhicule. Son site officiel www.manoir-automobile.fr.

Musée de l’Aventure Peugeot

A quelques kilomètres de la frontière suisse, l’usine et le musée Peugeot sont situés, l’une des plus anciennes marques de la scène actuelle, et qui n’a pas commencé à faire partie de l’industrie automobile, mais plutôt des outils et des fournitures. Ce lieu retrace l’histoire de la marque autour de ses presque 200 ans, atteignant à ce jour et sa proposition de mettre en œuvre de futures énergies efficaces dans ses véhicules.

Ses heures d’ouverture sont de 10 h à 18 h, ouvert tous les jours de l’année sauf le 1er janvier et le 25 décembre. La página web oficial donde poder recibir toda la información para la visita es www.museepeugeot.com

Museo de las 24 Horas de Le Mans

Este museo afincado en el propio Circuito de La Sarthe acoge toda la historia viva de este evento de reconocido prestigio mundial. En la misma entrada al trazado, se levanta un edificio donde se esconden auténticas joyas del mundillo, como casi todos los prototipos que han corrido aquí, como superdeportivos de la talla del McLaren F1 o el BMW M1. Un lugar de peregrinación obligatorio al menos una vez en la vida.

Son tarifa de acceso es de 9,5 euros por persona para la visita únicamente del Museo, pero por 12,5 euros podremos tener acceso al Museo y Circuito, que es mucho más recomendable. El horario de apertura es de 10 de la mañana a 6 de la tarde en horario de invierno, y en verano este se amplía una hora más hasta las 7 de la tarde. Su web oficial es www.lemans-musee24h.com

Museo del automóvil de Henri Malartre

En él se guardan más de 100 coches desde 1892 hasta la actualidad. La mayoría de ellos se eligieron por sus hitos históricos o por haber pertenecido a algún personaje de importancia, como un Mercedes de Hitler o un Renault Espace del Papa Juan Pablo II. 60 motos y sidecars, vehículos de transporte público, accesorios, carteles publicitarios, motores y miniaturas. Todo un centro de ocio para aquellos enamorados del mundo del automóvil.

Está asentado en el castillo de Rochetaillé, el cual data del siglo XII. Su tarifa de acceso será de 6 euros para los adultos y de 4 en su versión reducida. El museo abre sus puertas de Martes a Domingo de 10.30 de la mañana a 6 de la tarde, exceptuando el mes de enero que únicamente abre los Sábados y Domingos en el horario citado anteriormente. Su web oficial es www.musee-malartre.com.

Grèce

Hellenic Motor Museum

El museo automovilístico más importante del país se enclava en el centro de la capital griega, concretamente en los 3 últimos pisos del edificio comercial Capitol. Allí encontraremos más de 300 piezas, de las cuales, 110 se van alternando entre sí. Distribuido en 8 salas: Antiguos, Veteranos, Vintage, Post Vintage, Clásicos, Post Clásicos, Moderno y Contemporáneo. Piezas de todo tipo, desde Mercedes o Bugatti, hasta Ferrari o Aston Martin.

Su horario de apertura es de Lunes a Viernes de 10 de la mañana a 14 horas de la tarde, los Sábados y Domingos de 11 de la mañana a 18 horas de la tarde. El precio por entrada general será de 8 euros en invierno y de 10 euros en verano. Su web oficial es www.hellenicmotormuseum.gr

Hollande

Museo Louwman

Hace algunos años, pudimos visitar este museo y os hablamos de él. Un lugar de obligado peregrinaje, pues esconde una de las mayores colecciones privadas del mundo, valoradas a día de hoy en más de 400 millones de euros. Construido en el año 2010, más de 250 vehículos se guardan a buen recaudo, entre los que cabe destacar una unidad original del Jaguar XKSS, el Aston Martin de James Bond en Goldfinger o el Cadillac Fleetwood de Elvis Presley.

Su horario de apertura es de Martes a Domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El precio de acceso es de 16 euros para los adultos y de 8 euros para niños de 13 a 18 años. Aquí podréis ver su página web oficial para futuras visitas.

DAF Museum

Qué mejor manera de rendir homenaje a esta marca popularmente conocida dentro del mundo de los camiones, que visitando su museo oficial afincado en la ciudad de Eindhoven. Podremos conocer todos los detalles de la marca a través de 9 salas distribuidas en dos pisos distintos. Desde los actuales camiones, pasando por clásicos coches de uso personal, o remolques, vehículos militares y su desempeño en el mundo de la competición.

Le precio de acceso es de 10 euros la tarifa estándar, y cabe la posibilidad de contratar una visita guiada por todo el complejo. Su horario es de Martes a Domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Su web oficial es www.dafmuseum.nl

Italie

Museo Lamborghini

El museo oficial de la marca del toro. Ubicado en su localidad natal, Sant’Agata Bolognese, junto a la misma fábrica de Lamborghini, es una de las Mecas del automovilismo que todos querríamos visitar alguna vez. Podremos ver la historia de la marca desde el primer modelo que lanzó allá por el principio de la década de los 60, hasta los modernísimos Aventador SVJ, Huracán Performante, o los one-off como el Centenario o el Egoista. Además de deleitarte en este paraíso también es posible realizar una visita guiada a la fábrica.

La visita al museo y a la fábrica tiene un coste de 75 euros por persona, pero si prefieres únicamente el museo su precio es de 15 euros. El horario de acceso al museo será de 9.30 de la mañana a 6 de la tarde en invierno, y hasta las 7 de la tarde en verano. La web oficial es www.lamborghini.com/es-en/museo.

Museo Ferrari

Posiblemente, la mayor Meca del automovilismo italiano. Donde nació la marca de deportivos más relevante de la historia: Ferrari. Allí podemos hacer un repaso a todos los modelos míticos que han salido de la fábrica de Maranello. Ferrari 250 GTO, Ferrari Enzo, F40 o LaFerrari es solo un pequeño número de sus mejores deportivos. Cabe la posibilidad de realizar un tour por la propia fábrica de la marca habiendo realizado una reserva previamente. Visitar el museo es sólo la guinda del pastel, pues simplemente con pisar el pueblo ya estaremos viendo un pedazo de historia de la automoción.

Existen dos museos: el museo Ferrari de Maranello como tal, y el Museo Enzo Ferrari en Módena, ambos están separados por unos 20 kilómetros de distancia, pero se puede adquirir las entradas para cada uno de ellos de manera conjunta por 24 euros por persona. De forma separada, el de Maranello tiene un coste de 17 euros y el de Módena también 17 euros. El horario de apertura es de 9.30 a 18 horas en invierno y en verano de 9.30 a 19 horas, todos los días. Su página web oficial es musei.ferrari.com.

Museo Storico Alfa Romeo

Alfa Romeo es una de las marcas más relevantes de la historia de la competición, siendo la mentora de otras como Ferrari. Este museo hace un repaso a su historia, tanto dentro como fuera del automovilismo deportivo, pues también encontraremos modelos que han sido comercializados para ser conducidos en carretera abierta. Está situado en el mismo complejo donde antes se ubicaba la fábrica de la marca. 4.800 metros cuadrados divididos en 6 plantas harán que su visita sea de lo más inolvidable.

Su horario de apertura es de 10 a 18 horas, todos los días de la semana, excepto los Martes. El cierre de la taquilla se realizará 30 minutos antes de su cierre. El precio por entrada individual es de 12 euros. Aquí tenéis su página web oficial para tener toda la información necesaria.

Museo Nazionale dell’Automobile de Turín

Uno de los museos más antiguos e importantes del mundo, fundado en el año 1932, posee una completa colección de vehículos de todas las épocas. Ubicado a las afueras de la propia ciudad de Turín, ofrece un gran repaso a toda la historia de la automoción, dividiendo su superficie en 3 plantas o secciones: “El automóvil y el siglo XX”, “El hombre y el automóvil” y “El automóvil y el diseño”. Previa reserva, podremos visitar el garaje donde se guardan los vehículos que no tuvieron cabida en el museo, en él también se ubica un taller y una escuela de restauración.

La tarifa de acceso general será de 12 euros, siendo de 10 euros la reducida. Su horario y días de apertura es de Martes a Domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde, los Lunes el horario será de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La taquilla cierra la venta de entradas una hora antes de la clausura. La página web oficial es www.museoauto.it.

Museo Ducati

Aunque aquí estamos mencionando principalmente museos y colecciones en los que sus protagonistas son los coches, no podíamos dejar pasar la ocasión para nombrar al museo oficial de la marca Ducati. Afincada a las afueras de la ciudad de Bolonia, junto a su propia factoría, es un lugar de obligada visita para los apasionados del mundo de las dos ruedas. Es posible contratar una visita por la fábrica. Nosotros pudimos hacer el recorrido hace algunos meses, y ciertamente merece la pena.

La visita a museo y fábrica tiene un precio de 30€ por persona, que podrá verse reducido a 20€ si eres un afortunado propietario de una Ducati. En horario de invierno esta visita podremos llevarla a cabo de 9.15h a 13.45h durante Lunes, Martes, Jueves y Viernes. El horario de verano se verá modificado únicamente por un horario partido de 9.15h a 11h y de 13.45h a 15.30h, los días de visita serán los mismos todo el año. Su página web oficial es www.ducati.com.

Collezione Umberto Panini y fábrica Maserati

Siento decepcionaros, pero la marca Maserati como tal, no posee un museo de exposición de sus modelos debido principalmente a motivos de desacuerdo en la venta de la marca por parte de De Tomaso al grupo Fiat. En el año 1996 se ponen sus reliquias a subasta en Londres, es cuando Umberto Panini se hace eco de esto y decide hacerse con la colección completa previamente. Los modelos históricos de la marca del tridente están acompañados de otros como Ferrari, y por supuesto, esta colección es visitable. También puedes visitar el showroom ubicado en la propia ciudad de Módena o hacer un tour por su fábrica.

El showroom es completamente gratuito y abre de 9 de la mañana a 5 de la tarde de Lunes a Sábado. La visita a la fábrica deberás reservarla con antelación y tiene un coste de 35 euros, pero si eres propietario de algún modelo de la marca, es gratis. El museo Umberto Panini por su parte, está ubicado a las afueras de Módena y abre de Lunes a Viernes, de 9 a 12.30 de la mañana y de 2.30 a 6 de la tarde. Su web oficial es www.paninimotormuseum.it y desde ella deberás hacer una reserva para la visita.

Factoría Pagani

Aunque es una marca joven dentro de lo que vemos en el norte de Italia, su repercusión internacional ha marcado una época. Con únicamente dos modelos en su curriculum, esta marca se ha ganado el respeto de todos los amantes de las 4 ruedas, gracias a su conjunción entre arte y automovilismo. Las visitas a su museo y fábrica se pueden adquirir conjuntamente o por separado, en caso de querer prescindir de alguna de ellas. Se recomienda reservar con antelación la visita, pues únicamente se harán dos tours al día.

La entrada únicamente al museo es de 18 euros en tarifa general, si queremos un tour por el mismo serán 23 euros por adulto. Si optamos por la variante de Museo + Fábrica, con tour guiado, serán 55 euros por persona. Su horario de apertura es de Lunes a Viernes de 9.30 de la mañana a 5 de la tarde, los Sábados solo abre el museo de 9.30 a 12.30 am. La web oficial desde la que deberás hacer la reserva es www.pagani.com.

Monaco

Colección de Automóviles de S.A.S el Príncipe de Mónaco

Pisar las calles del Principado de Mónaco ya es de por sí un hecho reseñable para todos los amantes del mundo del automóvil. Pues sus calles son reconocibles por todos gracias a su circuito urbano. Pero si nos quedamos con ganas de más después de ver una infinidad de coches de lujo por sus calles, en las Terrazas de la Fontvieille se encuentra el museo de la colección personal de coches del Príncipe de Mónaco, una colección que se ha ido incrementando con el paso de los años hasta nuestros días en la cual podemos encontrar joyas de competición como varios Fórmula 1, prototipos de Le Mans o exclusivos coches de calle como un Mercedes SLR Stirling Moss.

Su horario de apertura es de 10 de la mañana a 17.30 horas de la tarde, durante todos los días del año. Su página web oficial la podemos consultar en www.mtcc.mc

Pologne

Automobile Museum Topacz

Ubicado a las afueras de la ciudad de Breslavia, este museo repasa la historia de la industria automotriz en el país polaco, y la del automóvil en general, con modelos de Rolls Royce o Bentley, a través de varias colecciones que han tenido a bien donar sus vehículos para ser expuestos. También veremos modelos de fabricación polaca como el Falcon 1000 o el Fiat 508. Una de las recomendaciones es, siempre que se pueda, realizar la visita un día en el que se celebren concentraciones de clásicos allí, pues sus alrededores se transforman al instante en toda una feria dedicada a la gasolina.

Su horario de apertura es de 12 de la mañana a 6 de la tarde, de Lunes a Viernes, los fines de semana se alarga su jornada desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en horario de verano. Durante la temporada de invierno, el museo únicamente abre sus puertas los fines de semana en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El precio de su entrada es de 15 PLN (3,30 euros al cambio aproximadamente). Su página web oficial es muzeum.topacz.pl

Le Portugal

Museu do Caramulo

El museo automovilístico más importante del país vecino, ubicado en el pequeño pueblo de Caramulo, al norte de Portugal. Allí podremos deleitarnos con una infinidad de joyas, como coches de competición, deportivos de calle como un Mercedes 300 SL Gullwing o un Lamborghini Miura, camiones históricos o motos.

El horario de apertura es de 10 de la mañana a 13 horas y de 14 horas a 17. Abre todos los días de la semana exceptuando los Lunes. Los fines de semana su horario es ininterrumpido hasta las 6 de la tarde. El coste por entrada de adulto será de 8 euros. Su página web oficial es www.museudocaramulo.pt

Museo Regional del Automóvil de Fafe

En la población de Fafe se ubica un pequeño museo orientado al mundo del automóvil. Se inauguró en el año 1997 en una iniciativa conjunta entre el Municipio de Fafe y el Club Portugués de Automóviles Antiguos. Su situación responde a que en esta localidad es muy asidua a la celebración de distintas competiciones como rallyes. Sin duda, uno de los principales atractivos de este pueblo del norte del país lusitano.

El horario de apertura al público es de 10 a 12 de la mañana, y de 2 a 6.30 de la tarde, cerrando únicamente los Lunes. Su información es muy escasa y aunque tiene página web, parece que está desactualizada, es la siguiente: www.geira.pt/mautomovel

Museu do Automóvel de Vila Nova de Famalicão

Este Museo del Automóvil fue inaugurado en el año 2013, se destacó dentro de este pueblo por contener un Mercedes 280 S de 1968 que el ex alcalde de Oporto había encontrado en los almacenes del consejo y lo había restaurado para su exposición, a raíz de esto, la influencia de este museo fue aumentando obteniendo joyas como algunos Rolls Royce o un Ford Modelo T, entre otros.

Su horario de apertura es de 10 a 12.30 de la mañana y de 2.30 a 5.30 de la tarde, quedando cerrado el museo únicamente los Lunes. El precio de la entrada es de 2,50 euros por persona, los niños menores de 12 años entrada gratuita.

Reino Unido

National Motor Museum

Anteriormente denominado como Montagu Motor Museum, se ubica en el pueblo de Beaulieu en New Forest. En su haber, se encuentran alrededor de 300 vehículos, entre coches, motos, camiones o bicicletas. Est uno de los museos más destacados de Inglaterra, pues su colección abarca modelos de todo tipo, como Fórmula 1, prototipos de Le Mans o incluso los vehículos originales utilizados en el programa inglés de Top Gear y cuya exposición está incluida en el precio de entrada. Es bastante habitual encontrar alguna concentración o evento ante sus puertas. También podemos ver una reproducción de cómo era un taller de hace más de un siglo.

Hay una distancia de unas dos horas aproximadamente en coche hasta el centro de Londres, y no queda lejos del lugar donde se celebra cada año el Festival de Goodwood. Su horario de apertura en invierno es de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y en verano este se amplía hasta las 6 de la tarde. Su precio de acceso general es de 24,75 libras, pero si no te ha dado tiempo a disfrutarlo todo en un día, cada entrada tiene un tiempo de vigencia de 6 días. Su web oficial es www.beaulieu.co.uk

British Motor Museum

Ubicado en las inmediaciones del cuartel general de Jaguar-Land Rover y Aston Martin, en Gaydon, al norte de Londres. Esta exposición hace un repaso histórico únicamente a los modelos de facturación británica, como McLaren, Aston Martin, Jaguar… Son más de 300 vehículos los que allí se exponen, mostrando todo el recorrido por el que ha transcurrido esta industria que tanto calado tiene en el país.

Situado a una hora aproximadamente en coche desde la capital inglesa, es de obligada asistencia si te sobra tiempo en tu visita al país, además de esto, es muy usual poder ver numerosos prototipos o vehículos camuflados de las marcas que se afincan a su alrededor. El horario de apertura es de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y su precio de acceso es de 14.50 libras por adulto. Su web oficial es www.britishmotormuseum.co.uk

Museo del Transporte de Coventry

En la ciudad de Coventry se emplaza un museo destinado al transporte público, los coches y el ciclismo. Un total de 250 coches, 120 motos y 300 bicicletas se exponen en su interior, además de multitud de objetos de colección y archivos. Alguna de sus estrellas son el Daimler Limousine de 1935 que perteneció a la Reina Mary (abuela de la actual consorte) o el ThrustSSC, automóvil que batió el récord mundial de velocidad alcanzando 1.228 km/h. Curioso cuanto menos.

Su precio de admisión son 14 libras por adulto y su horario de apertura es de Lunes a Domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, cerrando su taquilla a las 4.30. Su página web oficial es www.transport-museum.com.

Brooklands Museum

Es un museo que centra su atención tanto en los coches como en los aviones y si eres entusiasta de ambos su visita se torna obligatoria cuando nos damos cuenta de que posee una unidad de un Concorde original. Multitud de coches clásicos de competición y motos o camiones propios de cuerpos de seguridad como policías o bomberos. Habitualmente se celebran eventos del motor en sus inmediaciones, así como exhibiciones aéreas.

Está situado a unos 45 minutos en coche desde el centro de Londres, por lo que no es descabellado destinar una jornada a su visita, sobre todo si coincide con un día de evento. El precio de acceso puede hacerse con o sin donación, lo que será 1,65 libras más o menos. El precio sin donación es de 16.30 libras, y su horario de apertura es de 10 de la mañana a 5 de la tarde en verano, y hasta las 4 en invierno. Su web oficial es www.brooklandsmuseum.com

Haynes International Motor Museum

A través de 16 salas distintas, veremos una exhibición de modelos de todas las épocas, que han marcado un hito dentro del automovilismo. Coches de Fórmula 1, una sala dedicada a Ferrari, otra únicamente dedicada a superdeportivos (preparad un buen babero) o una de coches fabricados en todo el mundo. En total más de 400 coches se esconden en el interior de este edificio de aspecto moderno.

Su precio de acceso es de 15.50 libras por adulto, y su horario de apertura es de Lunes a Domingo de 9.30 de la mañana a 17.30 horas de la tarde, en invierno el cierre se hará a las 16.30 horas. Su página web oficial es www.haynesmotormuseum.com

London Motor Museum

Este museo automovilístico ubicado a las afueras de Londres, acoge una gran colección de coches principalmente de origen americano, aunque también encontramos modelos de facturación europea. Una sección dedicada a los amantes del cine, con vehículos propios de películas, como un DMC DeLorean de Regreso al Futuro, un Dodge Charger General Lee o el Mini de Mr. Bean, también encontramos vehículos que han pertenecido a famosos, como un Aston Martin DB7 Volante que fue propiedad de Ben Affleck.

La entrada al museo tiene un coste de 30 libras por persona aunque si tienes el The London Pass, es gratuito. Su horario de visitas es de 10 de la mañana a 6 de la tarde todos los días, festivos incluidos. Su web es www.museumslondon.org

Lakeland Motor Museum

Un total de 140 coches y motos perfectamente cuidados y en correcto uso de marcha. Este recinto acoge vehículos militares, escenarios de época o antiguas vestiduras, todo para retrotraernos más de 80 años en el tiempo. En él también encontraremos un merecido tributo a las distintas competiciones sucedidas en la Isla de Man, así como muchos prototipos automovilísticos que sirvieron para abrir nuevas vías en la investigación del transporte.

Su precio de acceso es de 9 libras si lo compramos en la misma taquilla, pero si somos anticipados y la adquirimos por la web, nos costará 8,10 libras por persona. Su horario de apertura es de 9.30 de la mañana a 5.30 de la tarde, todos los días. Su web oficial es www.lakelandmotormuseum.co.uk

Joe Macari

Aunque no se trate estrictamente como museo, lo cierto es que siempre que podamos pasar por su escaparate, o incluso acceder a su showroom, como mínimo tenemos garantizado que se nos queden los ojos como platos. Ce distribuidor oficial en Inglaterra de varias marcas y modelos exclusivos, también es taller oficial Ferrari. Ya os pudimos contar nuestra visita a sus instalaciones hace unos años. Todo tipo de modelo se dan cobijo tras su enorme cristalera. Un museo, no considerado como tal, pero que sin duda nos dará más de una alegría a los apasionados del mundo del motor.

Ubicado en la misma ciudad de Londres, apenas a unos 30 minutos del centro en metro. Su horario de apertura al público es de 9 de la mañana a 6 de la tarde todos los días excepto Domingos, que su jornada se reduce de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Su acceso es completamente libre y gratuito. Su web oficial es www.joemacari.com

La Suède

Museo Volvo

Un recorrido a través de sus casi 100 años de historia, la marca Volvo ha demostrado ser una auténtica pionera en la aplicación de la seguridad activa y pasiva en la conducción. En este museo encontraremos cada uno de sus modelos fabricados, desde turismos o camiones hasta motores y coches de competición, además de un completo archivo con documentos y fotografías. Todo esto, dividido en un total de 22 secciones, las cuales están repartidas en dos plantas.

Situado a 20 minutos en coche del centro de Gotemburgo, tiene un horario de apertura de 10 de la mañana a 5 de la tarde de Lunes a Viernes, los fines de semana su horario es de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Su precio es de 120 coronas suecas, que equivaldría al cambio a unos 11 euros aproximadamente. Su web oficial es www.volvomuseum.com donde podemos encontrar toda la información necesaria.

