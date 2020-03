Guide du débutant sur les structures des petites entreprises

Le choix du type de structure d’entreprise peut avoir des impacts durables sur votre entreprise.

Bâtir une base solide est la clé de toute entreprise. Le choix du type de structure d’entreprise peut avoir des impacts durables sur votre entreprise, y compris la prise de décision et les opérations quotidiennes, la paperasserie, etc. Chaque modèle traite également les obligations fiscales différemment.

Il n’y a pas de structure unique, chaque structure offrant des avantages et des responsabilités uniques. Cet article se concentrera sur cinq structures d’entreprise différentes, en tenant compte de la responsabilité juridique, des coûts, des taxes et de la flexibilité.

Choisir sa structure d’entreprise

Pour convaincre la bonne structure d’entreprise de votre entreprise, réfléchissez à ce que font les autres petites entreprises de votre domaine. Par exemple, les entreprises technologiques auront généralement des structures différentes de celles d’un cabinet d’avocats. Même si une meilleure compréhension de votre domaine vous aidera dans le processus décisionnel, chaque entreprise est unique avec des besoins différents. Vous voudrez également comprendre les facteurs suivants et leur impact sur votre entreprise:

Responsabilité légaleCoûtsTaxesFlexibilitéLes besoins futurs de votre entreprise

Ensuite, jetons un coup d’œil aux structures les plus importantes disponibles.

Entreprise individuelle

Les entreprises individuelles sont les entreprises les plus faciles à créer et elles donnent au propriétaire un contrôle complet sur l’entreprise. Toute organisation est automatiquement considérée comme une entreprise individuelle si le propriétaire ne s’enregistre pas autrement. C’est généralement le plus rentable au démarrage.

Dans ce cas, les actifs et passifs personnels vont de pair avec ceux des entreprises en matière d’impôts. Ainsi, le propriétaire peut être tenu responsable des dettes et obligations de l’entreprise. À mesure que l’entreprise grandit, la responsabilité juridique potentielle du propriétaire augmente également.

Partenariats

Si deux personnes ou plus possèdent une entreprise ensemble, elles forment un partenariat. Deux types importants d’organisations de ce type sont à responsabilité limitée et limitée.

Dans les sociétés en commandite, un seul partenaire a une responsabilité illimitée. D’autres partenaires ont une responsabilité limitée ainsi qu’un contrôle limité sur les opérations commerciales.

Ce dernier type est similaire. La principale différence est que chaque propriétaire a une responsabilité limitée. De cette façon, tous les partenaires sont protégés contre les dettes du partenariat et ils ne sont pas responsables des activités des autres associés.

Société à responsabilité limitée (LLC)

Les LLC permettent aux propriétaires de profiter des avantages des sociétés et des partenariats. Ils protègent de la responsabilité personnelle et évitent les impôts sur les sociétés en taxant les revenus de l’entreprise par le biais des déclarations de revenus des particuliers. Le seul hic, c’est que les membres doivent payer des impôts sur le travail indépendant.

Si vous décidez de créer une LLC, n’oubliez pas que leur durée de vie est limitée dans de nombreux États. Dans certains cas, chaque fois qu’un membre le rejoint ou le quitte, vous devez le dissoudre et le réformer.

Corporation

En général, ces entités offrent un haut niveau de protection à leurs propriétaires. Cependant, cette fonctionnalité a un coût élevé, avec de nombreux frais et beaucoup de paperasse.

Il existe cinq principaux types de sociétés. Ci-dessous, nous les examinerons rapidement.

Corps C sont des entités juridiques distinctes de leurs propriétaires. Ils peuvent réaliser des bénéfices, payer des impôts et être légalement responsables. C Corps paie de l’impôt sur le revenu pour ses revenus et a une vie distincte des actionnaires. S Corps ont pour objectif d’éviter la double imposition des sociétés ordinaires. Certaines pertes et bénéfices peuvent passer par les comptes de résultats des propriétaires sans être soumis à l’impôt sur les sociétés. Cette structure comporte également plusieurs limitations. Corps B ou les sociétés d’avantages sociaux sont différentes des corps ordinaires par leur objectif et leur transparence, mais pas par les impôts. Leur objectif est à la fois la mission et le profit, produisant un bénéfice public ainsi que des gains financiers.Fermer les sociétés sont similaires au B Corps, mais avec une structure moins traditionnelle. Les actions ne peuvent pas être négociées publiquement, et les actionnaires dirigent de telles entités sans avoir besoin d’un conseil d’administration.Sociétés sans but lucratif faire un travail de charité, éducatif, littéraire, scientifique et religieux. Ils bénéficient d’exonérations fiscales parce que leur travail profite au public, ce qui signifie qu’ils ne paient pas d’impôt sur le revenu. Les autres règles d’organisation sont les mêmes qu’avec une entreprise ordinaire.

Coopérative

Les entreprises et organisations coopératives appartiennent à ceux qui utilisent leurs services et sont exploitées à leur profit. Les membres, appelés utilisateurs propriétaires, distribuent les bénéfices.

Dans la plupart des cas, un conseil d’administration élu dirige la coopérative et les membres réguliers ont le droit de vote. Les membres font partie d’une telle entité commerciale en achetant des actions.

The Bottom Line

Si c’est la première fois que vous vous aventurez dans une startup, vous pouvez trouver le choix d’une structure déroutant, voire intimidant.

C’est une décision importante, mais cela ne doit pas être un problème si vous vous informez avant de choisir. Comprenez vos options et soyez logique à ce sujet, et vous aurez confiance en votre décision.

