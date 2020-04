Guide du perturbateur pour revenir au centre en période d’incertitude

La pandémie de COVID-19 a bouleversé toute notre vie, allant des courses quotidiennes à la gestion de nos affaires. Pour bon nombre d’entre nous, nous avons dû soit faire la transition vers le travail à domicile, soit fermer temporairement nos entreprises. Et honnêtement, nous n’avons pas une bonne idée de la fin de cette pandémie.

Rejoignez notre experte, la Dre Patti Fletcher, qui nous guidera pour revenir à notre centre pendant cette pandémie.

Au cours de notre conversation au coin du feu, le Dr Fletcher parlera de:

Comment faire face au mieux à la pandémie de COVID-19

Comment sortir d’une spirale descendante

Comment la pandémie peut nous permettre

Comment créer des perturbations positives pendant cette période

À propos du président

Dr. Patti Fletcher, PDG de PSDNetwork, LLC, où elle conseille les dirigeants d’entreprise et les membres du conseil d’administration des start-ups Lean aux Fortune 100, des petites organisations communautaires aux grandes organisations à but non lucratif mondiales. Elle est une conférencière recherchée sur les thèmes de la conduite de changements culturels à grande échelle, du leadership transformationnel, de la création de marques, de la formation d’équipes performantes, de la création de cultures de diversité et d’inclusion, de la mobilisation des talents, de l’équité entre les sexes au sein des conseils d’administration, des femmes du pays. suite, et les femmes dans l’entrepreneuriat à forte croissance. Patti est l’auteur de Disrupters: Success Strategies From Women Who Break the Mold.

