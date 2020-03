Guide d’un blogueur pour créer un contenu visuel époustouflant

Le contenu visuel est un incontournable en ce moment. Indépendamment de ce que vous avez fait dans le passé, votre blog – et vos profils de médias sociaux en particulier – ont besoin de graphiques, de vidéos et de contenu interactif attrayants pour attirer les gens. Mais comment le créer lorsque vous n’en avez pas fond dans la conception?

4 conseils de création de contenu visuel pour les non-concepteurs

Considérez quelques statistiques pendant un moment:

81% des utilisateurs en ligne survolent le contenu qu’ils lisent – ne consommant que 20 à 28% de la copie écrite qu’ils rencontrent au cours d’une visite moyenne.L’utilisateur en ligne moyen se distrait en seulement huit secondes (avec un grand pourcentage de personnes ne réussissant pas à le dépasser) la marque de 2,8 secondes) .Les gens forment leurs premières impressions en seulement 50 millisecondes.

En d’autres termes, un visiteur vient sur votre site Web, analyse le contenu, forme une première impression, puis se laisse distraire et perd le focus – le tout en huit secondes ou moins.

Si vous essayez de gagner des visiteurs avec des paragraphes loquaces et une copie fleurie, vous manquez la marque. Le contenu visuel est le moyen le plus efficace d’attirer l’attention d’un visiteur et de le convertir en clients payants.

Pas un designer? Aucun problème.

Dans le paysage Internet actuel, il existe suffisamment de solutions originales pour que les règles du jeu soient égales entre concepteurs et non-concepteurs.

Voici quelques conseils et techniques que vous pouvez utiliser pour surmonter votre manque d’expertise et développer un contenu visuel persuasif qui pousse votre entreprise dans une direction positive.

Embaucher des pigistes

Parfois, la meilleure option est d’embaucher quelqu’un d’autre pour faire votre travail de conception pour vous. Et bien que vous ne puissiez pas vous permettre un designer à temps plein dans votre équipe, vous pouvez toujours embaucher des pigistes pour gérer le travail pour vous.

Les marchés indépendants comme Fiverr et Upwork sont idéaux pour cela. Avec des milliers de pigistes parmi lesquels choisir, vous pouvez sélectionner celui qui correspond à votre budget et qui a les compétences pour gérer tout le travail de conception dont vous avez besoin (vidéo, graphisme, mouvement, etc.).

La grande chose de travailler avec des pigistes est que vous êtes en mesure d’établir instantanément une branche externalisée évolutive de votre entreprise sans augmenter les coûts ou prendre des engagements à long terme. Si votre conception doit changer à l’avenir, il est facile d’ajouter ou de soustraire pour répondre à la demande fluctuante.

Utilisez des outils comme ceux-ci

Vous voulez être plus actif dans la création de votre contenu visuel? Avec des outils intuitifs comme ceux-ci, c’est plus pratique que jamais:

Promo.com. Avez-vous voulu essayer la vidéo, mais continuez à la retarder car elle semble trop complexe et coûteuse? Avec Promo.com, les modèles vidéo, la fonctionnalité de glisser-déposer et les outils d’édition intuitifs facilitent la création d’annonces vidéo pour n’importe quelle plate-forme, que vous ayez ou non une expérience de conception.Canva. Qu’il s’agisse d’une affiche, d’un logo, d’une infographie ou d’une image de médias sociaux, les modèles de Canva facilitent la conception de visuels attrayants sans aucune expérience requise. Tant que vous savez comment faire glisser, déposer et cliquer, vous êtes prêt!

Ce ne sont là que quelques outils. S’il y a un contenu visuel que vous souhaitez créer, il existe très probablement une plate-forme qui peut vous aider à concrétiser votre idée sans arrière-plan de conception étendu.

Gardez les choses simples

La bonne nouvelle est que nous vivons dans un monde de design où la simplicité se vend. Plus vos designs sont propres et moins compliqués, plus ils sont efficaces et à haute conversion. Cela joue directement avec votre manque d’expérience. Concentrez-vous sur les bases et tout ira bien.

Regardez les didacticiels YouTube

Je ne sais pas comment faire quelque chose? Qu’il s’agisse d’embaucher un pigiste, d’utiliser une plate-forme de conception en ligne ou de vous essayer à Photoshop, il existe des milliers d’heures de tutoriels YouTube qui vous guideront à travers le processus étape par étape de création d’un contenu visuel époustouflant. Tout ce que vous avez à faire est de vous humilier pour apprendre de ceux qui vous entourent.

Travaillez plus intelligemment, pas plus fort

Vous n’avez pas besoin de passer les six prochains mois à suivre un cours intensif de graphisme. Bien qu’il soit certainement utile si vous avez des compétences en conception technique, vous pouvez certainement vous en passer. Il est plus important que vous travailliez intelligemment et tiriez parti des ressources et des avantages dont vous disposez.