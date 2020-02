Guillaume Chesneau, patron de Nespresso au Royaume-Uni, parle de développement durable et de CX

Guillaume Chesneau est le directeur général des opérations de Nespresso au Royaume-Uni.

Parlez-moi un peu de l’histoire de Nespresso.

Nespresso a été fondé il y a plus de 30 ans sur une idée simple et révolutionnaire – pour permettre à quiconque de créer la tasse de café expresso parfaite, tout comme un barista qualifié. D’une simple pression sur un bouton, vous pouvez déguster un café frais et savoureux, tasse après tasse.

Au cours des trois dernières décennies, nous sommes passés du statut de pionnier à celui de leader, connu pour notre qualité mais aussi, et surtout, la durabilité de notre produit. La durabilité est dans notre ADN et aujourd’hui, nous ouvrons la voie avec des initiatives dans cet espace couvrant tout, de l’approvisionnement et la consommation au recyclage et à la collecte des déchets.

Félicitations pour le magasin récemment ouvert à London Bridge! En quoi ce magasin est-il différent des autres boutiques Nespresso?

Au cours des trois dernières années, nous avons procédé à un réaménagement substantiel de notre réseau de boutiques Nespresso, en mettant l’accent sur la fourniture d’une approche de haute qualité, basée sur l’expérience.

C’est exactement ce que nous avons fait avec notre nouveau site de London Bridge. Il démontre notre souci de durabilité à travers son décor, y compris des plateaux de table en marc de café usagé et des illustrations créées à partir de capsules en aluminium réutilisées.

Pendant ce temps, nous continuons à apporter une technologie qui aide les clients – souvent sans temps et en déplacement – à se servir rapidement et facilement, tout en profitant d’une expérience de boutique Nespresso unique.

Quelle lacune dans le commerce de détail au Royaume-Uni Nespresso s’efforce-t-il de combler?

Au Royaume-Uni et dans le monde, Nespresso ouvre la voie dans la catégorie du café en portions, permettant de créer facilement des cafés de style barista de haute qualité, que ce soit à la maison ou dans un environnement de bureau.

Du point de vue de la vente au détail, nous démontrons également que le café en portions est un choix durable. Par exemple, nous achetons 94% du café dans le cadre du programme de qualité durable Nespresso AAA. Cela aide plus de 100 000 agriculteurs des régions productrices de café à améliorer la productivité, la qualité et la durabilité de leur caféiculture.

La durabilité est également une préoccupation majeure dans nos boutiques britanniques – 78% de l’énergie utilisée dans nos boutiques est renouvelable et nous travaillons pour que ce chiffre atteigne 100%.

Nous investissons constamment dans les moyens de réduire notre empreinte carbone, et le taux de recyclage de nos capsules en aluminium, un matériau recyclable à l’infini, ne cesse d’augmenter.

En quoi le modèle commercial de Nespresso est-il différent des autres détaillants de café?

La route unique de Nespresso vers le marché – directement de l’agriculteur et directement au consommateur – signifie que nous sommes impliqués dans tous les aspects de la chaîne de valeur du café, offrant une expérience de café de qualité inégalée, soutenue par notre dévouement à une approche éthique et durable de l’approvisionnement en café.

Dans le commerce de détail en particulier, nous innovons constamment dans la façon dont nous offrons des expériences de consommation dans nos boutiques. Nous voulons que les clients quittent une boutique Nespresso en ayant l’impression d’avoir découvert quelque chose de plus sur leur café – sur le goût, la provenance et la qualité. Nous le faisons à travers des dégustations de café et des masterclasses, et à travers la belle façon dont nous montrons l’histoire derrière nos mélanges de café.

Comme pour London Bridge, nous utilisons également la technologie pour faciliter les choses pour les clients, en fournissant un service d’auto-sélection via le paiement automatique à l’aide de la technologie RFID, permettant aux clients pressés d’acheter rapidement des produits.

Qu’est-ce qui attend Nespresso pour 2020?

Nous allons apporter plus d’innovation à nos clients. Il y aura de nouveaux mélanges de café et de nouvelles machines utilisant les dernières technologies. Nous continuerons d’être les premiers sur le marché, nous nous efforcerons de rendre cette expérience de consommation de café encore meilleure qu’auparavant.

Bien sûr, comme dans une grande partie du monde, la durabilité sera au sommet de notre agenda en 2020. Par exemple, nous en ferons plus avec notre initiative Reviving Origins, un programme qui aide à restaurer la culture du café dans les régions où il est menacé en raison de conflits politiques, de difficultés économiques ou de catastrophes environnementales.

Nous avons lancé cette dernière année, en introduisant de nouveaux mélanges de café du Zimbabwe et de la région de Caquetá en Colombie, qui ont contribué à apporter développement et prospérité aux communautés rurales – et une expérience gustative complètement nouvelle pour nos consommateurs.

Comment Nespresso relève-t-il certains des défis auxquels est confronté le commerce de détail dans son ensemble?

Les détaillants doivent réagir et s’adapter à l’évolution des demandes et des modes de vie des consommateurs, tout en restant fidèles à leurs propres valeurs. Nous devons être dans un état d’évolution continu. Cela signifie connaître votre client à l’intérieur et à l’extérieur, comprendre ce qu’il veut et le lui livrer.

Pour les buveurs de café au Royaume-Uni, cela a tendance à être une tasse de café plus longue que les autres pays européens, qui ont tendance à privilégier les portions courtes telles que l’espresso. La compréhension de ce désir a conduit Nespresso à lancer Vertuo – un nouveau système de café qui fournit du café dans différentes tasses et styles, y compris des tasses plus grandes pour ceux qui aiment une boisson au café plus longue. Notre gamme de cafés Barista est également conçue pour fonctionner avec du lait et est particulièrement adaptée à ce marché où plus des trois quarts des buveurs de café apprécient un café au lait.

Nous répondons également à des besoins pratiques, tels que la mise en œuvre d’une technologie permettant d’économiser du temps installée dans des boutiques qui sont pratiques pour les clients qui font la navette et manquent de temps.

Nous écoutons également les valeurs de nos clients. S’il s’agit de durabilité, nous devons montrer aux consommateurs que nous partageons ces valeurs et que nous avons constamment pour mission de faire de l’industrie du café une industrie plus durable.

Selon vous, quel est le plus grand risque pour le secteur de la vente au détail?

Le changement climatique est la principale préoccupation à l’aube de la prochaine décennie. Nous savons que les consommateurs paieront pour un produit de qualité, mais nous savons aussi que leurs choix sont de plus en plus influencés par les valeurs que défend une entreprise.

Nespresso est en bonne position dans la mesure où nous avons un point de vue clair en matière de développement durable, mais il reste du scepticisme quant aux motivations de toutes les marques de vente au détail et des leaders du marché. Il doit être de notre responsabilité de montrer aux clients à quel point nous prenons la durabilité au sérieux, de les amener avec nous alors que nous lançons de nouvelles initiatives et campagnes qui ont un impact positif sur notre empreinte écologique. Par exemple, augmenter encore le taux de recyclage des capsules Nespresso.

Décrivez votre rôle et vos responsabilités chez Nespresso.

Mon rôle chez Nespresso UK est axé sur la croissance des affaires sur le marché sur tous nos canaux. Cela comprend notre performance B2C, tirée par notre réseau de boutiques et nos ventes de sites Web en ligne, ainsi que notre travail sur notre entreprise B2B en pleine croissance fournissant des hôtels, des restaurants et des bureaux avec notre offre B2B de machines et de capsules de café.

La durabilité et le recyclage sont au cœur de mon rôle actuel et une de mes passions personnelles. Ma mission est de montrer aux consommateurs que le café en portion individuelle est égal et, dans certains cas, meilleur pour l’environnement que les autres façons de faire du café. Notre système de consommation de précision utilise uniquement la quantité exacte de marc de café, d’eau et d’énergie requise pour faire une tasse de café. Cela permet d’économiser des ressources, de réduire les déchets et de minimiser l’empreinte carbone du café – c’est un choix durable à faire.

Parlez-nous un peu de vous et de votre parcours avant Nespresso.

Je travaille chez Nespresso depuis plus d’une décennie, avec des postes de direction en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Suède. Ce fut un voyage passionnant et une expérience d’apprentissage fantastique. La consommation de café à travers le monde est extrêmement variée mais avec une constante – nous connaissons tous une bonne tasse lorsque nous la goûtons.

Je n’étais pas toujours un café. Ma carrière a occupé des postes dans la mode, le développement des affaires internationales et, dans les premiers temps, des postes dans des sociétés d’électricité et la SNCF.

Qu’est-ce qui vous a poussé à la vente au détail en premier lieu?

J’ai toujours aimé la relation étroite que le commerce de détail entretient avec son consommateur. En tant que détaillants, nous sommes en face à face avec nos clients, ce qui signifie que nous pouvons rapidement voir ce qu’ils aiment, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas.

Le frisson dans le commerce de détail vise l’innovation constante, à la recherche de cette nouvelle idée qui améliorera l’expérience du consommateur, incitera les gens à revenir et attirera de nouveaux défenseurs. Je suis dans la position chanceuse de Nespresso car, comme moi, mes collègues sont tous prêts à relever ce défi – nous sommes dans un environnement qui valorise l’innovation et le dévouement à l’expérience du consommateur.

Comment votre expérience antérieure a-t-elle aidé votre emploi actuel?

En tant que leader sur un marché spécifique, dans n’importe quelle industrie, il peut devenir facile de penser que votre monde se termine aux frontières de votre marché. Cependant, j’ai pu bâtir ma carrière sur des marchés à travers le monde, avec des postes en France, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Suède et maintenant au Royaume-Uni. Ils sont tous merveilleusement divers et culturellement uniques, mais il y a beaucoup de choses que chaque marché peut apprendre de l’autre.

Le Royaume-Uni, bien sûr, est une nation fantastiquement diversifiée, inclusive et cosmopolite, donc avoir une expérience mondiale plus large est crucial pour comprendre la diversité au sein du marché.

Quel est l’aspect le plus difficile de votre travail?

Le plus grand défi de mon rôle est également l’un des plus excitants. Le rythme du changement dans le commerce de détail et dans l’industrie du café est incroyablement rapide. Cela signifie qu’il y a une pression pour continuer d’anticiper, stimuler l’innovation et garder une longueur d’avance.

Et le plus gratifiant?

J’ai le privilège de passer ma vie professionnelle avec des collègues et des partenaires qui se consacrent à apporter des changements positifs à notre catégorie et à l’industrie du café dans son ensemble. Le mantra Nespresso consiste à créer de la valeur partagée – si nous réussissons bien, tout notre écosystème profite. Cela peut être des clients, à travers des expériences de café de haute qualité, ou l’industrie au sens large, à travers le programme AAA Sustainable Quality, ou Reviving Origins, par exemple. Faire partie d’une marque qui non seulement se soucie, mais fait aussi quelque chose pour les problèmes auxquels nous sommes tous confrontés, est incroyablement gratifiant.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui entreprend une carrière dans le commerce de détail?

Pour ceux qui débutent dans l’industrie, vous devez être curieux et audacieux. Rappelez-vous toujours que tout dans le commerce de détail commence par les gens. Vos clients, collègues, partenaires et fournisseurs sont tous des gens qui ont leurs propres passions, intérêts, goûts et dégoûts. Si vous pouvez mieux comprendre ceux avec qui vous interagissez tous les jours, vous êtes en bonne position pour commencer une solide carrière dans le commerce de détail.

