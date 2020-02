Gussago (Pictet AM): “Investisseurs, le seul actif disponible est le temps”

10 février 2020, par Alessandro Chiatto

“Les événements exogènes ont provoqué une volatilité à court terme, mais qui a gagné sur le long terme a toujours été fondamental”. Parole de Marzio Giussago, vente senior de Pictet AM, interviewé lors de Consulentia20, l’événement organisé par Anasf. “Aujourd’hui, les investisseurs doivent se concentrer sur le seul actif dont ils disposent, le temps et comprendre comment en tirer le meilleur parti. Il y a aujourd’hui plusieurs enjeux sur lesquels il est possible d’investir, mais il faut trouver une confirmation dans ce qu’est notre quotidien, en créant un parallèle entre la vie réelle et la vie financière “.

