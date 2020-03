Hacienda et Banxico se prononcent en faveur du peso mexicain

La commission, composée de fonctionnaires du ministère des Finances et du conseil d’administration de la Banque du Mexique, a déclaré dans un communiqué qu’elle avait décidé d’augmenter la taille du programme à 30 milliards de dollars.

“La Commission rappelle que l’ancrage de la valeur de la monnaie nationale se poursuivra principalement grâce à la préservation de fondamentaux économiques solides”, a indiqué l’unité.

La Commission des changes est l’organe responsable de la politique de change du pays et se compose du secrétaire et du sous-secrétaire aux finances et au crédit public, d’un autre sous-secrétaire de ladite agence, du gouverneur de la Banque du Mexique et de deux membres du gouvernement. de la Banque elle-même.

Les marchés mexicains ont coulé lundi après un effondrement des prix du pétrole qui a accentué les craintes quant à l’impact sur l’économie mondiale de la propagation rapide du coronavirus.

Le peso a enregistré sa plus forte baisse depuis le triomphe électoral du président américain Donald Trump en novembre 2016, tandis que la bourse a clôturé à son plus bas niveau depuis la mi-octobre.

La devise a culminé à 20,7840 pour un dollar, avec une baisse de 3,39% par rapport au prix de référence de vendredi vendredi, pour son cinquième jour consécutif de pertes.

Selon la mesure de Refinitiv Eikon, qui inclut les positions réelles des opérateurs sur le marché interbancaire, la monnaie locale a chuté de 14% au cours de la session pour atteindre son niveau historique minimum de 22,9290 unités.

