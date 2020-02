Hammerson décharge 7 parcs commerciaux dans un contrat de 400 millions de livres sterling

Depuis juillet 2018, Hammerson a vendu 14 parcs commerciaux

Hammerson a annoncé qu’il vendrait sept parcs commerciaux au capital-investissement Orion pour 400 millions de livres car il fait face à un environnement commercial difficile au Royaume-Uni.

La vente comprend des parcs commerciaux tels que Forge Shopping Park à Telford et Cleveland Retail Park à Middlesbrough.

L’opérateur de centre commercial a réduit sa dette et a fixé son bilan en se concentrant sur ses sites phares.

«Dans un contexte difficile de vente au détail et d’investissement, nous avons quitté le secteur des parcs commerciaux», a déclaré David Atkins, directeur général de Hammerson.

«Ayant réalisé des cessions de près de 1 milliard de livres sterling depuis le début de 2019, notre objectif reste de renforcer notre bilan pour renforcer la résilience.

«La finalisation de cette cession stratégique nous permet de créer un portefeuille plus concentré de sites phares, de points de vente haut de gamme et de quartiers urbains qui, selon nous, offriront des niveaux plus élevés de stabilité des revenus et de croissance à moyen terme.»

Depuis juillet 2018, Hammerson a vendu 14 parcs commerciaux, générant 764 millions de livres sterling pour réduire la dette et renforcer son bilan.

Par ailleurs, Hammerson a déclaré avoir vendu le Parc Tawe à Swansea et Abbey Retail Park à Belfast individuellement, générant un produit de 55 millions de livres sterling.

Plus tôt cette semaine, Hammerson a nommé Simon Betty pour diriger sa stratégie City Quarters.

Dans son nouveau rôle de directeur général des quartiers et directeur général des développements, Betty sera responsable de la mise en œuvre et de la mise en œuvre de la stratégie City Quarters du propriétaire du centre commercial.

Le programme City Quarters permettra à Hammerson de transformer bon nombre de ses destinations de shopping au-delà du pur commerce de détail en quartiers offrant des maisons, des espaces de travail, des espaces hôteliers et des domaines publics accessibles en exploitant plus de 100 acres de sa banque foncière existante.

