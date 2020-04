Harley Davidson annonce une baisse de salaire pour COVID-19

À l’échelle mondiale, la pandémie de coronavirus a conduit les entreprises à prendre des décisions drastiques, soit en raison de l’interruption des activités ou des arrêts temporaires de leur production, une situation qui a également affecté la vente de motos, car les clients sont loin de concessionnaires.

C’est ainsi que Harley-Davidson a pris très au sérieux certaines mesures pour contrer la crise économique imminente. “Les effets de Covid-19 sur les économies du monde entier ont été rapides et sans précédent. Il est essentiel pour nous de réagir rapidement, d’adapter et de positionner l’entreprise pour gérer les défis à court terme, alors que nous nous préparons à revitaliser l’entreprise pour la reprise et au-delà », a déclaré le PDG Jochen Zeitz.

Jochen et le conseil d’administration ont dû renoncer à leur salaire, le conseil d’administration de Harley-Davidson a perdu 30% de leur salaire et pratiquement tous ses employés aux États-Unis verront leur masse salariale réduite de 10 à 20%, en plus geler temporairement les embauches.

Selon le PDG de Harley-Davidson, les réductions de salaire seront réévaluées à la fin de son deuxième trimestre fiscal alors que la société continue de surveiller les conditions commerciales et l’évolution de la pandémie.

En dehors des États-Unis, la société prendra également des mesures similaires sur la base des réglementations en vigueur dans chacun des différents pays, comme la Thaïlande, où une usine a récemment ouvert ses portes.

Comme si cela ne suffisait pas et pour se conformer aux protocoles de santé de l’OMS, les modèles que Harley-Davidson avait prévu de dévoiler pour cette 2020, tels que le Harley-Davidson Bronx et Harley Davidson Pan America, qui se concentrent sur le segment du nu et de la piste respectivement, ne pourront pas achever leur production dans le délai imparti et leur fabrication pourrait être reportée jusqu’au début de 2021 et non au dernier trimestre de cette année, comme l’avait prévu la marque nord-américaine

.