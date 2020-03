Harley-Davidson restructure au Mexique

Dans le cadre de la stratégie baptisée More Ways Towards Harley-Davidson, la filiale de la marque au Mexique a peaufiné son réseau de distribution dans le pays dans le but de fournir un meilleur service et un meilleur service à ses clients.

Pour y répondre, la marque Harley-Davidson a annoncé une série de changements au réseau de concessionnaires à partir du 6 mars de cette année.

Ces changements incluent les concessionnaires qui ont cessé d’appartenir à leur réseau de distribution dans le pays et ne seront pas autorisés ou approuvés par la marque pour offrir des produits ou des services au nom de Harley-Davidson, les concessionnaires sont:

Harley-Davidson Bolívar, CDMX

Harley-Davidson Los Cabos, Cabo San Lucas, B.C.S.

Harley-Davidson Puebla, Pue.

Harley-Davidson Santa Fe, CDMX

Nation Harley-Davidson, CDMX

D’autre part, Harley-Davidson de México invite les clients et les suiveurs à être servis chez les 21 distributeurs autorisés et pris en charge par la marque pour couvrir l’ensemble de la République mexicaine, ce sont:

Coyote Harley-Davidson Montréal, N. L.

Cuernavaca Harley-Davidson Cuernavaca, Mor.

Diable Harley-Davidson Saltillo, Coah.

Esmeralda Harley-Davidson Edo. Du Mexique

Stampede Harley-Davidson Zapopan, Jal.

Harley-Davidson Aguascalientes, Ags.

Harley-Davidson Cancún, Quintana Roo.

Harley-Davidson Central CDMX

Harley-Davidson Querétaro, Qro.

Harley-Davidson Ruta 15 Culiacán, Sin.

Harley-Davidson San Luis Potosí, S. L. P.

Satellite Harley-Davidson Edo. du Mexique

Harley-Davidson Toluca, Ocoyoacac, Mex.

Harley-Davidson Valle San Pedro Garza García, N. L.

Harley-Davidson Torreón Lagoon, Coah.

Péninsule Harley-Davidson Mérida, Yuc.

Puerto Vallarta Harley-Davidson Puerto Vallarta, Jal.

Harley-Davidson Tequila Guadalajara, Jal.

Territoire Harley-Davidson Chihuahua, Chi.

Harley-Davidson Shark Veracruz, Ver.

Harley-Davidson Tradition Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Avec ces changements, la marque basée à Milwaukee se prépare à offrir à ses clients et futurs acheteurs de meilleurs produits, ainsi qu’un meilleur service après-vente et face à l’arrivée de nouvelles technologies, de nouveaux produits et prépare son réseau de concessionnaires à fournir le service. à leurs clients au Mexique.

