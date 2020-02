Harvey Nichols perd son chef du marketing et son agence de création

Bee recherchera de nouvelles opportunités de carrière après sa sortie.

// La directrice du marketing et de la création de groupe de Harvey Nichols, Deborah Bee, va quitter

// L’agence créative des grands magasins est également sur le point de partir

Selon un rapport, la directrice du marketing et de la création du groupe d’Harvey Nichols, Deborah Bee, devrait quitter le grand magasin.

L’agence de création TBWA London qu’elle a nommée il y a deux ans lorsqu’elle a rejoint coupera également les liens avec le détaillant.

Selon Campaign Live Bee part en juillet «pour poursuivre de nouvelles opportunités de carrière et ses projets d’écriture» et TBWA London a démissionné du compte.

Le départ de Bee fait suite à la sortie de Daniela Rinaldi, chef de l’exploitation, qui a quitté il y a deux mois après 35 ans au sein de l’entreprise.

L’agence a succédé à Adam & Eve / DDB, qui appartient à la même société mère que TBWA et a travaillé avec le détaillant pendant plus de 17 ans.

Le mandat initial de l’agence était de créer une «alternative aux campagnes de marque», mais un porte-parole a déclaré à Campaign que le détaillant n’avait pas utilisé l’agence pour des campagnes depuis des mois.

