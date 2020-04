Hausse historique du prix du Bitcoin: peu probable

Pour le moment, beaucoup se demandent si les prévisions faites sur le prix du Bitcoin au début de l’année sont toujours correctes. En effet, jusqu’à présent, toutes les conditions préexistantes semblent avoir changé d’une manière ou d’une autre. Pour répondre à cela, nous devons analyser le marché, le Bitcoin atteindra-t-il une hausse historique cette année?

Pour l’instant, le marché semble indiquer une probabilité assez faible que la hausse historique des prix de Bitcoin se produise. La BTC s’échange actuellement autour de 6450 $, soit plus de 200% de moins que le record de 20000 $ en décembre 2017.

La hausse des prix historiques de Bitcoin se produira-t-elle?

Pour le moment, le marché ne montre que 4% de chances que le Bitcoin dépasse 20 000 $ avant la fin de 2020, selon les données fournies par Skew. Il s’agit d’une société d’analyse de dérivés cryptographiques. En fait, les probabilités que les prix atteignent cinq chiffres, fin décembre, sont également assez faibles.

En y regardant de plus près, même la probabilité que Bitcoin termine l’année au-dessus de 10000 $ est de 16%. Ensuite, en explorant d’autres options, nous avons des chances que les prix défient le sommet de 13880 USD en juin 2019 pour décembre soit de 8 à 10%.

D’où viennent ces estimations de la hausse des prix de Bitcoin?

Plus précisément, Skew retire les estimations du marché des options. Ces options se réfèrent à des contrats dérivés qui donnent aux acheteurs le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre l’actif sous-jacent à un prix spécifié au plus tard à la date spécifiée. Ce prix est connu sous le nom de prix d’exercice.

Quant à la méthode, les probabilités sont calculées à l’aide de la formule de Black-Scholes. Il est basé sur des paramètres clés qui incluent les prix des options d’achat, les prix d’exécution, le prix de l’actif sous-jacent. De plus, le taux d’intérêt «sans risque» des investissements tels que ceux du Trésor américain et le délai d’expiration des options sont pris en compte.

Quelles attentes avez-vous actuellement sur le marché?

Grâce aux mesures fiscales et monétaires de divers gouvernements du monde entier, de nombreux analystes maintiennent des attentes haussières concernant le prix du Bitcoin.

Les chances que la hausse des prix de Bitcoin dépasse cinq chiffres d’ici décembre de cette année. Source: Skew.

La vérité est que, ces personnes considèrent que la possibilité est encore large et que la crypto-monnaie pourrait se redresser vers des sommets historiques en raison du contexte macroéconomique. En d’autres termes, ils font confiance à la liquidité pour entrer sur le marché grâce aux mesures prises pour lutter contre le Coronavirus.

Afin de se faire une vraie idée, JPMorgan a déclaré que les stimuli équivalaient à 75% du PIB mondial. Ceci en ne tenant compte que des mesures de 22 pays, parmi lesquels nous avons l’impression de l’argent et des taux d’intérêt réduits.

Controverse concernant Bitcoin en tant qu’actif de réserve

Dernièrement, une vague de questions a été réveillée vers le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, car beaucoup considèrent qu’il échoue dans la tâche de se dissocier des marchés boursiers. Ils allèguent également que malgré les stimuli qui devraient théoriquement le faire augmenter, le Bitcoin reste faible pour ce qui est attendu.

Cependant, il est toujours possible que Bitcoin agisse comme une couverture et un abri contre les effets des politiques macroéconomiques qui peuvent encourager l’inflation.

Que va-t-il arriver à Halving? Peut-il encore entraîner la hausse du prix du Bitcoin?

Comme cela a été répété depuis la fin de l’année dernière, la réduction de moitié de Bitcoin est prévue pour mai 2020. Avec cela, le nombre de BTC qui entrent en circulation toutes les 10 minutes devrait être réduit de moitié, passant de 12,5 à 6. , 25.

Jusqu’à présent, cet événement garde de nombreux optimistes pour le résultat qu’il a eu historiquement: la croissance du prix des crypto-monnaies en général.

Cependant, encore une fois, les perspectives de reprise avant et après la réduction de moitié de Bitcoin sont assez faibles, selon les données du marché des options fournies par Skew.

Estimations finales

Bien que la probabilité que Bitcoin reste au-dessus de 6000 $ jusqu’à fin avril soit supérieure à 50%, les chances que les prix soient à 5 chiffres ne sont que de 4%, selon les données des options.

Probabilité que le prix du Bitcoin soit supérieur à 6000 USD fin avril. Source: Skew.

Pour mettre les choses en perspective, il y a six semaines à peine, le Bitcoin était très proche de 10 500 $. Mais, la probabilité que cette crypto-monnaie se vende au-dessus de 10000 USD fin juin est de 12%, selon les données. Fin septembre, la probabilité monte à 16%.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le