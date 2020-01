Hawkin’s Bazaar: Qu’est-ce qui a mal tourné?

Hawkin’s Bazaar a 18 emplacements au Royaume-Uni

UN BREF CALENDRIER

1973: Dans le Northumberland, Sid Templer a créé une petite entreprise de jouets par correspondance connue sous le nom de Tobar – dérivée du nom de ses deux fils – Toby et Barnaby.

1976: Tobar a déménagé dans un ancien pub désaffecté du Suffolk, anciennement appelé Hawk Inn.

Templer, se rendant compte que la société pouvait enregistrer une ligne dans son adresse, a persuadé le bureau de poste qu’ils pourraient faire face à une transition de Hawk Inn à Hawkin & Co.

Par la suite, Tobar Group est devenu le nom de la société mère qui détenait Hawkin’s Bazaar avant sa première administration en 2011.

1989: Tobar Group a déménagé dans une ancienne ferme, Elm House à St Margarets, tandis que Hawkin’s Bazaar vendait toujours en tant que société de vente par correspondance. À ce stade, le fils de Templer, Toby, a pris la direction générale du groupe. Toujours à cette époque, le premier magasin de briques et de mortier du détaillant par correspondance a ouvert ses portes à Salisbury, appelé Hawkin’s Bazaar.

1990: Tobar Group commence à vendre les produits Hawkin’s Bazaar sur les marchés européens.

1998: Hawkin’s Bazaar a lancé un site Web.

2007: Tobar Group a déménagé de St Margarets vers une installation de 10 millions de livres à Worlingham. Elle a lancé une sous-marque: Stocking Fillers.

2008: Hawkin’s Bazaar a rejoint les réseaux sociaux en créant un compte Facebook et Twitter.

2010: Tobar a obtenu sa première succursale de vente en gros en Europe pour compléter sa gamme de distributeurs et d’agents internationaux construits à travers l’Europe au fil des ans.

2011: Hawkin’s Bazaar est entré en administration pour la première fois. Les administrateurs Zolfo Cooper ont été recrutés pour gérer le processus. Le détaillant a fermé 46 emplacements, entraînant 302 pertes d’emplois. Il a poursuivi ses échanges avec les autres magasins qu’il lui restait.

Peter Saville, un administrateur de Zolfo Cooper, a déclaré que Hawkin’s Bazaar faisait face à «des conditions commerciales exceptionnellement difficiles» à l’époque.

Le fournisseur de capital-investissement Primary Capital a finalement acheté Hawkin’s Bazaar et sa société mère Tobar Group par le biais d’un rachat par la direction.

2012: David Mordecai a été embauché comme chef de la direction de Tobar Group.

Hawkin’s Bazaar a relancé son site Web, dévoilant de nouvelles fonctionnalités, notamment le blog Hawkin’s Bazaar, le Gift Finder et la liste de souhaits.

À la fin de 2012, Hawkin’s Bazaar comptait 27 magasins au Royaume-Uni.

2013: Tobar Group a installé son siège social à Norfolk et un entrepôt à Eye.

2015: Le groupe a été acheté dans le cadre d’un rachat par la direction soutenu par la société de capital-investissement Merino.

2016: Alors qu’il appartenait à Merino, Tobar Group a acquis Bluw Limited, une société écossaise de jouets.

2018: Hawkin’s Bazaar a enregistré une perte de 978 344 livres sterling sur des ventes de 15,3 millions de livres sterling, selon ses derniers comptes annuels déposés auprès de Companies House. La marge bénéficiaire brute était de 47,7% en 2018, contre 50,4% en 2017. Pour ajouter aux malheurs du détaillant, le chiffre d’affaires a chuté de 3,16%, atteignant 15,3 millions de livres sterling en 2018, contre 15,8 millions de livres sterling en 2017.

À l’époque, Hawkin’s Bazaar a reproché à «des conditions commerciales difficiles dans le secteur de la vente au détail» d’avoir eu un impact négatif sur les performances en 2018. «La montée du commerce électronique continue de se traduire par une baisse de la fréquentation des centres commerciaux et des rues principales», a-t-il déclaré.

2019: Tobar Group a acquis une entreprise éducative, Kit for Kids. Merino a mis Hawkin’s Bazaar en vente.

2020: Le 23 janvier, Hawkin’s Bazaar est tombé sous administration pour la deuxième fois après avoir échoué à trouver un acheteur. Les partenaires de Moorfields Advisory, Tom Straw et Simon Thomas, ont été nommés administrateurs conjoints. Il a déclaré avoir subi une «période de Noël difficile».

Hawkin’s Bazaar compte 18 sites au Royaume-Uni.

LES RAISONS

Les détaillants de cadeaux, d’articles de fantaisie et / ou de jouets font face à une période particulièrement difficile aujourd’hui en raison de la transition vers Internet. Avec des détaillants tels qu’Amazon dominant le marché, les entreprises du secteur doivent améliorer leurs offres et apprendre à rester pertinentes.

Bien que Hawkin’s Bazaar ait rejoint le monde en ligne à la fin des années 1990, sa présence sur les réseaux sociaux manquait de la profondeur de communication offerte par ses rivaux tels que Pylones, Suck UK et Flying Tiger.

Il a également échoué à suivre les tendances actuelles, et le consultant en vente au détail Graham Soult a déclaré que les offres de Hawkin’s Bazaar ne convenaient pas aux «individus soucieux de Greta Thunberg» d’aujourd’hui.

«Les gens sont désormais plus prudents avec leurs dépenses», a-t-il déclaré à Retail Gazette.

“Hawkin’s Bazaar a une chance de survie s’il ferme des magasins sous-performants”

“Ils hésitent à acheter des produits inutiles, alors qu’il y a 20 ou 30 ans, acheter un jouet de fantaisie en plastique faisait un joli cadeau.

“Les détaillants sont confrontés à un travail difficile de nos jours, ceux qui vendent des produits en plastique ou des déchets sont à la traîne.”

La directrice générale de Discount Vouchers, Kathryn Wright, a accepté. Elle a ajouté que Hawkin’s Bazaar avait du mal à comprendre ses clients.

“Hawkin’s Bazaar a une chance de survie s’il ferme des magasins sous-performants et poursuit son activité en ligne”, a-t-elle déclaré.

“Ils pourraient même occuper une concession dans un grand magasin pour maintenir une forme de présence dans les rues, ce qui serait bénéfique et peut-être plus rentable qu’un magasin Solus entier.”

L’administration de la semaine dernière n’a pas été la première catastrophe pour Hawkin’s Bazaar, car elle a connu un processus similaire en 2011. Le consultant en vente au détail Richard Hyman a fait valoir que les «sauvetages» de Hawkin’s Bazaar étaient davantage axés sur la réduction des coûts que sur toute «restructuration significative» du client. proposition.

“La disparition de Hawkin’s Bazaar ne peut pas être considérée comme une grande surprise”, a-t-il déclaré.

«Alors que la poussière retombe, il est de plus en plus clair que Noël 2019 a été très faible.

«L’escompte de mur à mur, couplé à une profonde incertitude économique, signifiait que le répit commercial tant espéré par les détaillants dans le« quartier d’or »ne s’était jamais vraiment concrétisé.

“Pour une entreprise comme Hawkins Bazaar, qui est encore plus dépendante que la plupart, la faiblesse des antécédents commerciaux a clairement mis les choses au point.”

“Hawkins Bazaar est une entreprise amusante dans la mesure où elle a tendance à se négocier en pop-up”[/perfectpullquote[/perfectpullquote

Le responsable du marketing de Widen Enterprises, Sairah Mojib, a déclaré que la disparition de Hawkin’s Bazaar s’était encore améliorée quand “il avait du mal à concurrencer les acteurs du commerce électronique flexible offrant commodité et prix souvent moins chers”.

Inévitablement, les détaillants peuvent tomber dans le faux lorsque les prix qu’ils vendent sont de marque et disponibles dans de nombreux autres endroits. Toys R Us est un excellent exemple de détaillant qui en a été victime.]

Le détaillant de jouets basé aux États-Unis a rejoint le marché des jouets en ligne en 1998 et 20 ans plus tard, il s’est effondré sous l’administration. Toys R Us a fermé tous les magasins de son marché britannique le 24 avril 2018 et 2054 collègues ont été licenciés.

Alors que le géant du jouet était en déclin, The Entertainer a poursuivi sa croissance et son expansion en profitant de la chute de Toys R Us.

Mojib a déclaré que pour que Hawkin’s Bazaar évite une disparition similaire à Toys R Us, il devait maximiser ses actifs de marque.

“Il suffit de regarder l’histoire à succès du détaillant de mode Boohoo, qui a récemment fait état d’un commerce record au cours du dernier trimestre de l’année dernière”, a-t-elle expliqué.

«Une forte présence sur les réseaux sociaux, des applications dédiées et des partenariats avec des influenceurs ne sont que quelques-unes des façons dont les actifs de la marque ont été combinés pour faire passer Boohoo d’un étal de marché de Manchester à un nom de premier plan dans le monde de la vente au détail.»

Alors que de nombreux experts ont déclaré à Retail Gazette que la chute de Hawkin’s Bazaar était due à la montée de la concurrence en ligne, Soult l’a blâmé sur son modèle économique.

“Hawkins Bazaar est une entreprise amusante dans la mesure où c’est un magasin qui a tendance à se vendre presque en pop-up. Il a été échangé à divers endroits au fil des ans », a-t-il ajouté.

“Ce type de modèle est bon pour minimiser les coûts, mais ce n’est pas la façon d’aller de l’avant si vous cherchez à faire du commerce en ligne ou à accroître la notoriété de votre marque.

“Les consommateurs ne penseraient pas nécessairement à Hawkin’s Bazaar comme un détaillant à aller chercher en ligne, sur la base de l’expérience de le voir aller et venir.”

“La disparition de Hawkin’s Bazaar ne peut pas être considérée comme une grande surprise”

Cependant, Soult a déclaré que le revers de la médaille de Hawkin’s Bazaar changeait fréquemment, c’était que ses démonstrations de jouets et de gadgets encourageaient les achats impulsifs.

«C’est vraiment à un magasin comme celui-ci de tirer le meilleur parti de son environnement et de vraiment jouer sur le sens de l’interaction et de la joie. Hamleys en est un bon exemple », a-t-il déclaré.

«Cependant, il est dangereux de regarder Hamleys ou Selfridges et de suggérer que ce qui fonctionne pour ceux-ci peut être appliqué dans tout le pays, car ce qui fonctionne dans Oxford Street à Londres pourrait ne pas fonctionner aussi bien dans les petites villes.

“Hawkin’s est un magasin qui est principalement situé dans des établissements de niveau intermédiaire. Ce n’est ni dans les petites villes de marché ni dans les grandes villes, il a tendance à être dans des endroits comme Bath et Taunton, donc il n’a pas eu les mêmes avantages que les détaillants de cadeaux et de jouets dans la capitale. “

Alors que de nombreux détaillants tablaient sur un Noël record pour relancer leurs activités en élargissant leurs offres, cela n’a pas vraiment fonctionné pour Hawkin’s Bazaar. L’échec de la diversification en ligne a inévitablement conduit le détaillant à lutter pour générer des ventes.

Bien que le détaillant ait été présent sur le Web en 1998 et actualisé en 2012, ses offres ont été exploitées par des sites comme Amazon et eBay.

Et bien que les administrations n’égalisent pas nécessairement les fermetures de magasins ou la fin complète de l’entreprise, cela donnera à Hawkin’s Bazaar cet espace respiratoire pour se remettre sur pied. Que ce soit possible compte tenu de l’augmentation de la concurrence et du manque de notoriété de sa marque, cela reste incertain.

