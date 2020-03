HBO est le dernier à abandonner SXSW à cause du coronavirus

Amazon, Apple, Facebook, Netflix et Twitter ont fait de même.

HBO est la dernière entreprise à se retirer de SXSW. D’autres sociétés – dont Amazon, Apple, Facebook, Netflix et Twitter – ont fait de même, car l’épidémie de coronavirus continue de susciter des inquiétudes. HBO a déclaré jeudi que sa société mère Warner Media “avait décidé qu’il était préférable de ne pas aller de l’avant avec les activations chez SXSW”, rapporte CNET.

Pour le moment, il semble que SXSW se produira toujours. Selon une déclaration publiée sur le site Web du festival, les responsables “travaillent en étroite collaboration quotidiennement avec les agences locales, étatiques et fédérales pour planifier un événement sûr”. Même si le festival démarre comme prévu le 13 mars, il sera considérablement plus petit qu’il ne l’a été ces dernières années, car les grandes et petites entreprises tentent d’éviter de mettre les gens en contact inutile.

Plusieurs autres festivals et émissions technologiques ont déjà été annulés, notamment GDC, MWC, I / O, F8. Aujourd’hui, organisé a reporté le prochain festival Minecraft, et il est probable que nous verrons plus d’annulations. Comme le souligne Jessica Conditt d’Engadget, la panique autour de l’épidémie de coronavirus pourrait accélérer la disparition des conventions techniques en personne.

