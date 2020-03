Histoires de réussite: qui est Chris Gardner?

Chris Gardner est actuellement un homme d’affaires et conférencier milliardaire, reconnu comme l’un des plus connus des États-Unis. Mais cela n’a pas toujours été le cas. En fait, sa vie a inspiré le film. “A la recherche du bonheur” avec Will Smith, n’ayant pas assez d’argent pour vivre.

“Vous pouvez gagner de l’argent, vous pouvez perdre de l’argent, mais vous ne pouvez pas gagner du temps, une fois qu’il est parti, il est parti.”

L’une des phrases les plus prononcées de Gardner lors de ses entretiens.

Qui est Chris Gardner?

Christopher Paul Gardner, mieux connu sous le nom de Chris Gardner, est né le 9 février 1954 à Milwaukee, Wisconsin. Son enfance, ainsi que tumultueuse, a été marquée par l’absence de son père et la violence familiale.

Sa mère, Betty Jean Gardner, malgré un mariage malheureux avec son beau-père, Freddie Tripplett, a appris à Chris à se croire et à se faire confiance. En fait, il se souvient toujours de sa mère disant: «Fils, si tu penses que tu peux le faire, tu le feras.

La violence était très présente dans la vie de Chris. Son beau-père a maltraité sa mère. Même il était à blâmer pour la mère de Chris se retrouvant plusieurs fois en prison.

Cependant, Chris a réussi à apprendre de ces épisodes et a donc décidé qu’il lutterait contre l’alcoolisme, l’analphabétisme et la violence domestique tout au long de sa vie.

Chris Gardner a beaucoup souffert dans son enfance, mais son combat ne s’est pas arrêté ici.

Qu’est-ce qui est vrai dans le film “A la recherche du bonheur”?

Au début des années 1980, Gardner a fait faillite après l’échec de l’entreprise dans laquelle il se trouvait. A cette époque, il a été séparé de son partenaire et avec un fils de son deuxième mariage, le petit Chris Jr.

La situation économique difficile dans laquelle ils vivaient les a forcés à vivre dans les rues, les parcs, les toilettes de la gare et même sous un bureau.

Cependant, aujourd’hui, quand on a demandé à son fils ce que c’était que de vivre sans maison, il répond: «Je ne pouvais pas vous dire que nous étions des sans-abri, je savais juste que nous devions toujours y aller. Donc, si je me souviens de quelque chose, c’est nous qui bougeons, nous bougeons toujours. ”

Mais, un événement crucial dans sa vie s’est produit après une visite de routine à l’hôpital général de San Francisco, où il a observé un homme en costume avec une Ferrari rouge. Chris dit qu’il lui a offert son espace de stationnement en échange de réponses à deux questions: “Que faites-vous et comment faites-vous?”

Cet homme en costume était un agent de change nommé Bob Bridges. Je trouve cela crucial étant donné que c’est lui qui a présenté Chris au monde de la finance et l’a immédiatement présenté au directeur du cabinet pour lui parler des programmes de formation.

Pourtant, l’immobilité était à des kilomètres de là. Peu de temps après, Chris a été emprisonné pendant 10 jours pour la dette de 1200 $, tandis que son partenaire, Jackie Medina, l’a abandonné avec son fils, ne lui laissant pas un seul de ses biens.

Chris était toujours prêt à se battre. Alors, quand il a été libéré de prison, il a été embauché par la firme “Dean Witter Reynolds” en tant qu’apprenti pour 1 000 $ par mois, ce qui serait à peine suffisant pour vivre.

Par la suite, en 1982, il réussit enfin son examen pour obtenir une licence d’agent de change et obtient un emploi chez Dean Witter Reynolds.

Cinq ans plus tard, il décide de créer sa propre société de bourse appelée “Gardner Rich & Co”. Il n’avait que 34 ans lorsqu’il a gagné son premier million de dollars.

Fidèle à ses idéaux

Chris Gardner investit actuellement en Afrique du Sud dans le but de créer des centaines d’emplois et d’introduire des millions d’investissements étrangers pour la nation. Il coopère également dans diverses organisations philanthropiques telles que «Cara Program» et la San Francisco Methodist Church, qui l’ont le plus aidé lorsque lui et son fils en avaient besoin.

Sans parler de son projet d’un million de dollars à San Francisco, qui crée des maisons à faible revenu et des opportunités d’emploi. Il offre également une assistance pour les offres d’emploi, des conseils de carrière et une formation à Chicago aux sans-abri et aux personnes sans ressources.

De cette façon, en plus de surmonter les obstacles que la vie met sur son chemin en n’ayant pas d’argent pour soutenir son fils, Chris Gardner a conservé ses idéaux et ses expériences d’aujourd’hui pour contribuer avec d’autres qui pourraient traverser une situation similaire.

