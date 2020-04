H&M en tête de l’indice de transparence de la mode 2020

Plus de la moitié des détaillants examinés ont obtenu un score de 20% ou moins.// H&M Group en tête de l’indice de transparence Fashion Revolution, avec un score de 73% // Max Mara, Mexx, Pepe Jeans et Tom Ford ne révèlent rien de leurs pratiques – avec un score de 0%

H&M, Adidas et Marks & Spencer ont été classés parmi les principaux détaillants de mode les plus transparents au monde, selon l’indice de transparence de la mode 2020.

L’indice, compilé par le groupe de campagne Fashion Revolution, classe les plus grandes entreprises de mode du monde en fonction de la quantité d’informations qu’elles divulguent sur leurs pratiques en matière de développement durable, leurs politiques sociales et environnementales et leurs chaînes d’approvisionnement.

H&M Group – qui comprend Cos, & Other Stories, Arket, Monki, H&M Home et Weekday – a dépassé l’indice avec 73%.

LIRE LA SUITE: Coronavirus: Zalando met à jour ses initiatives pour soutenir les détaillants de mode

Cette année marque la première fois qu’une marque obtient un score supérieur à 70% pour sa transparence.

La chaîne allemande de fast-fashion C&A arrive en deuxième position avec 70%.

Les géants des vêtements de sport Adidas et Reebok ont ​​suivi avec 69%, puis Esprit avec 64%, et Marks & Spencer et Patagonia avec 60%.

Puma, Asos, Nike et VF Corporation – la société mère de The North Face, Timberland, Vans et Wrangler est également arrivée dans le top 10.

Plus de marques que jamais ont divulgué leurs fournisseurs, avec 40% divulguant leurs fournisseurs de premier plan, contre 35% l’année dernière.

Les détaillants communs les moins bien notés comprenaient Max Mara, Mexx, Pepe Jeans, Bally, Jessica Simpson et Tom Ford, qui ont tous marqué zéro pour cent après n’avoir rien révélé du tout sur leurs pratiques pour 2020.

L’indice comprenait également 50 autres marques, dont le détaillant en ligne PrettyLittleThing, qui n’a obtenu que 9%.

«Alors que nous constatons des progrès notables en matière de transparence, il y a encore beaucoup plus que les marques de mode peuvent faire pour fournir des données crédibles et complètes qui permettent aux consommateurs de prendre de meilleures décisions, les syndicats et les ONG pour aider les marques à mieux faire pour les travailleurs et la planète vivante, et toutes les autres parties prenantes pour faire avancer les choses », a déclaré la directrice des politiques et auteur du rapport, Sarah Ditty.

Gucci était la marque de luxe la plus performante avec un score de 48%, contre 40% l’année dernière.

La recherche a été entreprise avant l’éclosion de Covid-19, et la pandémie a rendu les questions de transparence plus urgentes que jamais, selon le co-fondateur de Fashion Revolution Carry Somers.

“Cette crise a commencé à mettre en lumière certains des problèmes systémiques au sein de l’industrie et a révélé à quel point le système est fragile”, a-t-elle déclaré.

Alors que nous sortons de l’autre côté de cette crise, a déclaré Somers, la transparence sera vitale “pour commencer à construire une industrie plus responsable”.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette