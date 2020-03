H&M est le dernier à appeler à louer des vacances alors que la crise des coronavirus s’aggrave

H&M a récemment rapporté que les ventes à travers l’Europe ont été “négativement affectées” par le coronavirus, les magasins en Pologne, en Espagne, en France et en Belgique étant tous temporairement fermés.

// H&M, le dernier détaillant exhortant les propriétaires à louer des vacances, car les acheteurs évitent les rues en raison du coronavirus

// Il a écrit aux propriétaires pour demander «un allégement des loyers et charges pour la période»

// Debenhams a été le premier grand détaillant britannique à appeler à la location vacances, pendant 5 mois

H&M a rejoint le nombre croissant de détaillants qui demandent à leurs propriétaires de louer leurs vacances alors que la crise du coronavirus empêche les acheteurs de se rendre dans les grandes rues à travers l’Europe.

Le géant suédois de la vente au détail a déclaré qu’il avait écrit aux propriétaires pour demander “un allégement des loyers et des charges pour la période”.

Lundi, le groupe de mode a rapporté que les ventes à travers l’Europe avaient été «négativement affectées» par l’épidémie de coronavirus, avec des magasins en Pologne, en Espagne, en France et en Belgique tous temporairement fermés.

La demande, rapportée pour la première fois par CoStar News, intervient après que des détaillants britanniques tels que Debenhams ont également demandé aux propriétaires si les loyers pouvaient être retenus.

Dans un communiqué, H&M a déclaré: «Il s’agit d’une situation extrême et H&M Group travaille d’arrache-pied pour gérer la situation Covid-19, la plus haute priorité étant la sécurité des employés et des clients.

«Toutes les activités de l’entreprise sont maintenant soigneusement évaluées – y compris les coûts et la perspective des risques – afin de pouvoir atténuer autant que possible les effets négatifs associés au virus.

«Nous suivons constamment les développements sur la base des annonces publiques faites par les autorités compétentes.

«Pour H&M Group, cela a entraîné la fermeture de plusieurs magasins affectés dans diverses villes et pays et une forte baisse du trafic dans de nombreux endroits.

«Nous le considérons comme une responsabilité commune entre nous et nos partenaires pour assurer un avenir financièrement stable et durable à nos entreprises. Par conséquent, nous demandons un allégement des loyers et charges pendant cette période. »

Hier, Debenhams a appelé à une suspension immédiate des loyers de cinq mois, le secteur britannique du commerce de détail faisant face à des «pressions sans précédent» en raison de la pandémie.

Le détaillant a déjà connu des difficultés financières au cours des derniers mois, fermant 22 magasins en janvier, et 28 autres magasins devraient fermer plus tard cette année dans le cadre d’un CVA.

Un porte-parole de Debenhams a déclaré: «Tous les détaillants sont confrontés à des pressions sans précédent de la situation actuelle et nous gérons nos opérations afin de minimiser les risques pour les collègues et les clients tout en faisant, dans la mesure du possible, des transactions normales.

«Nous avons accès à du financement, à des investisseurs solidaires et à une équipe de direction expérimentée qui prendra les mesures appropriées pour gérer cette période.»

Les détaillants et les groupes industriels espèrent que le gouvernement dévoilera plus de soutien aux entreprises qui devraient faire face à l’impact de son appel à la «distanciation sociale» en réponse à l’épidémie de coronavirus.

Robert Hayton, responsable des tarifs des entreprises au Royaume-Uni chez Altus Group, a déclaré: «Les mesures ouvertes au chancelier plus tard dans la journée pour aider le secteur de la vente au détail comprennent l’ajournement du paiement et la suspension de toutes les mesures d’exécution des arriérés en prolongeant le délai de paiement aux tarifs des entreprises tout en accélérant le résolution des appels pour fournir un stimulant monétaire. “

