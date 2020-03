Hodl Hodl devient la première plateforme P2P à rejoindre Liquid sidechain

Faits saillants:

Hodl Hodl prévoit de développer de nouvelles solutions à base de liquide en 2020.

Avec Hodl Hodl, Ledger et 8 autres organisations rejoignent Liquid Network.

Le site d’échange peer-to-peer Hodl Hodl a rejoint la Liquid Federation, une organisation qui rassemble des maisons de courtage, des institutions financières et d’autres sociétés autour de la chaîne latérale Bitcoin Liquid, basée sur des paiements plus rapides et la confidentialité.

Avec cette inclusion, Hodl Hodl devient le premier site d’échange P2P faisant partie de Liquid. Auparavant, le site avait ajouté la chaîne latérale comme option de paiement pour ses opérations de bitcoin.

Parallèlement à l’annonce, de Hodl Hodl a ajouté qu’en plus de rejoindre la chaîne latérale Liquid, développée par Blockstream, prévoit de développer de nouvelles solutions basées sur un avenir proche, comme l’a confirmé le PDG de Hodl Hodl lui-même, Max Kei.

Liquid fera partie de la plateforme de trading de Hodl Hodl, et nous ajouterons également des produits alimentés par Liquid à notre prochain nouveau projet.

Max Kei, PDG, Hodl Hodl

Pour sa part, Samson Mow, CSO de Blockstream, a ajouté que Hodl Hodl était l’une des premières entreprises de la région à intégrer la fonctionnalité de Liquid dans ses services. En outre, il a également évoqué les plans futurs pour développer davantage de solutions basées sur la chaîne latérale de Bitcoin.

“Nous attendons avec impatience de voir comment ils combinent leur modèle non privatif avec les vitesses de transaction et la confidentialité rapides de Liquid pour créer des outils puissants pour les opérateurs.”

Samson Mow, CSO, Blockstream

Dans la déclaration publiée par Blockstream sur son site Web, la société souligne que tous les membres de la Fédération liquide ont accès à «certains rôles et responsabilités clés2. Avec eux, les entreprises qui composent l’organisation «contribuent à l’administration de Liquid Network2.

De plus, les membres ont du poids dans l’inclusion de nouveaux membres. De même, selon le texte, les entreprises qui font partie de Liquid peuvent contribuer au développement de “nouvelles fonctionnalités pour répondre aux demandes du marché”, entre autres possibilités.

Nouveaux membres liquides

Avec Hodl Hodl, d’autres organisations rejoignent ce vendredi 27 mars la Liquid Federation. Parmi eux, le fabricant de porte-monnaie froid Ledger se démarque. Rejoindre également Wyre, qui a développé un widget pour acheter des Bitcoins dans Liquid sur Apple Pay; ou ListedReserve, qui lancera une devise ancrée au dollar australien via Liquid.

En tout, Il y a 10 nouvelles sociétés qui font partie de Liquid, pour un total de 45. Des bureaux de change tels que Bitfinex, Huobi, OkCoin et Bitso faisaient déjà partie de l’organisation. BitMex, Bull Bitcoin, Xapo, OpenNode ou Poolin, l’un des principaux pools de minage Bitcoin, sont également dans Liquid.

Dans le cas de Ledger, l’un des principaux fabricants de portefeuilles froids sur le marché, soutiendra la gestion de fonds bitcoin dans Liquid. Ce support sera inclus dans les appareils Ledger, en plus de Ledger Vault, la solution de garde de fonds offerte par Ledger.

Rappelons que Liquid se concentre sur des paiements Bitcoin plus rapides, tels que la solution de deuxième couche Lightning Network (LN). Selon des données récentes, Liquid a plus de BTC que de chaînes LN publiques. Cependant, en comptant les chaînes privées du réseau de chaînes payantes, LN pourrait dépasser le BTC en cours de Liquid.