Holland & Barrett inaugurent le concept store «Clean & Conscious» à Birmingham

Cette ouverture fait suite au succès des précédents lancements et initiatives durables du détaillant.

// Holland & Barrett ouvre son nouveau concept store beauté à Birmingham

// Le magasin propose des stations de recharge de produits et un espace pour des démonstrations en direct

Holland & Barrett a lancé son premier concept store de beauté «propre et conscient» à Birmingham.

Après le succès de ses initiatives de développement durable l’année dernière, telles que l’interdiction des lingettes humides et l’introduction de gammes de beauté zéro déchet, Holland & Barrett répond à la demande des consommateurs pour une beauté plus propre.

Situé dans le centre commercial Bullring de Birmingham, le magasin de 3000 pieds carrés stocke 34 marques de beauté naturelle à base de plantes ainsi que 620 nouveaux produits.

L’espace se concentre sur le zéro déchet en utilisant des emballages durables et des marques de stockage qui utilisent des emballages compostables ou des bouteilles en plastique recyclées.

Le concept store comprendra des stations de recharge de produits et une zone d’évier expérientielle pour des démonstrations de produits en magasin, y compris des traitements de marques.

«Nous sommes extrêmement ravis de tester ce nouveau concept et de donner vie à nos marques de produits de beauté naturels à nos clients», a déclaré Joanne Cooke, directrice de la catégorie Holland & Barrett.

«Les magasins expérientiels sont une tendance croissante à l’échelle mondiale pour encourager la fréquentation de la grande rue et deviennent un élément important de l’expérience globale de vente au détail d’un client.

«Chez Holland & Barrett, nous sommes passionnés et déterminés à fournir à nos clients une sélection passionnante et large de marques et de produits de beauté naturels qui répondent à tous leurs besoins propres et conscients.»

