Homebase et Dwell dans un nouveau partenariat pour étendre le choix aux clients

Homebase a signé un nouveau partenariat avec le détaillant de meubles Dwell dans le but d’élargir le choix des clients.

La première concession à témoigner de ce partenariat est à Chichester, où une sélection de canapés, de lits, de mobilier de salle à manger, d’éclairage et d’accessoires Dwell est proposée aux côtés de la gamme de meubles de maison, décoration, cuisines et jardin de Homebase.

Homebase a déclaré que d’autres concessions sont prévues plus tard dans l’année, certains articles de Dwell étant également disponibles sur le site Web de Homebase.

“Nous sommes impatients d’accueillir nos clients dans nos magasins”, a déclaré le directeur général de Homebase, Damian McGloughlin.

«Nos partenariats avec les grandes marques jouent un rôle clé dans notre plan visant à faire de Homebase le lieu incontournable pour l’inspiration, l’expertise et les produits dont les clients ont besoin pour prendre leurs idées et créer des maisons qu’ils aiment.

«La gamme Dwell sera un ajout fantastique pour nos clients, ce qui rendra encore plus facile l’achat de beaux meubles design.»

Le directeur général de Dwell, Peter Jenkins, a déclaré: «Dwell est ravi de s’associer à Homebase, la première concession étant désormais ouverte à Chichester. Nous sommes ravis de donner à Homebase et à nos clients de plus en plus de moyens de magasiner nos collections. »

«Avec 39 magasins dans tout le pays et l’ouverture de nouvelles concessions à Homebase, nous serons en mesure d’offrir aux clients encore plus de choix lorsqu’il s’agit de trouver le mobilier et les accessoires parfaits pour leur maison.»

La nouvelle intervient après que Homebase a annoncé une augmentation de ses bénéfices le mois dernier grâce à son plan de redressement.

Pour l’exercice se terminant le 29 décembre, le détaillant de produits de maison et de bricolage a dégagé un bénéfice d’EBITDA de 3,2 millions de livres sterling, contre une perte de 114,5 millions de livres sterling en 2018.

Les ventes comparables ont augmenté de 2,6% et le taux de marge brute a augmenté de 2,8% au cours de l’année, les clients ayant bien réagi aux nouvelles gammes et aux améliorations des expériences d’achat en magasin et en ligne.

