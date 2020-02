Homebase renoue avec les bénéfices plus tôt que prévu

Homebase a attribué son succès à un investissement de 10 millions de livres sterling dans ses magasins, dont 51 rénovations en décembre dernier, pour créer de nouvelles salles d’exposition de cuisine, des services d’ameublement et 49 concessions Bathstore. (Image: PA)

Homebase a renoué avec les bénéfices plus tôt que prévu, car son plan de redressement a réussi à rendre la majorité des magasins rentables à nouveau dans un contexte de croissance à données comparables.

Pour l’exercice se terminant le 29 décembre, le détaillant de produits de maison et de bricolage a dégagé un bénéfice d’EBITDA de 3,2 millions de livres sterling, contre une perte de 114,5 millions de livres sterling en 2018.

Les ventes à données comparables ont augmenté de 2,6% et le taux de marge brute a augmenté de 2,8% au cours de l’année, les clients ayant bien réagi aux nouvelles gammes et aux améliorations des expériences de magasinage et en ligne.

Pendant ce temps, le détaillant a déclaré que «presque tous les 164 magasins sont désormais rentables» – un contraste frappant avec juin 2018, lorsque Hilco Capital a acquis Homebase pour seulement 1 £ après une tentative désastreuse du conglomérat de détail australien Wesfarmers de l’utiliser comme tremplin sur le marché britannique. .

Homebase a également déclaré qu’une gestion efficace des coûts dans tous les domaines lui avait permis de réduire sa base de coûts de plus de 180 millions de livres sterling, et son exercice s’est terminé avec un solde de trésorerie net positif de 17 millions de livres sterling.

Le détaillant a attribué son succès à un investissement de 10 millions de livres sterling dans ses magasins au Royaume-Uni et en Irlande – dont 51 rénovations en décembre dernier – pour créer de nouvelles salles d’exposition de cuisine, des services d’ameublement et 49 concessions Bathstore.

Les concessions de Bathstore ont fait suite à l’achat par Homebase du détaillant en juin dernier pour une somme non divulguée.

Homebase a acquis Bathstore hors administration en juin de l’année dernière.

Pendant ce temps, Homebase a également investi dans son site Web pour faciliter les achats des clients, entraînant une augmentation des ventes de plus de 50%.

Le détaillant a déclaré que plus de la moitié de ses clients commençaient maintenant leur voyage d’achat en ligne.

En raison de sa forte rotation, Homebase a déclaré que la finalisation proposée de son CVA – lancée lorsque Hilco a acquis le détaillant – est maintenant susceptible d’avoir 18 mois d’avance sur le calendrier.

“Dix-huit mois après le début de notre redressement, nous sommes extrêmement fiers de ce que notre équipe a accompli, travaillant dur avec nos partenaires pour retrouver le profit et jeter des bases solides pour la croissance”, a déclaré le directeur général de Homebase, Damian McGloughlin.

«Nous avons une vision très claire de Homebase et nous sommes ravis des plans que nous avons pour l’avenir. Nous continuerons d’investir dans nos gammes, nos services et les membres de notre équipe alors que nous faisons de Homebase le lieu où trouver l’inspiration, l’expertise et les produits dont les clients ont besoin pour prendre leurs idées et créer des maisons qu’ils aiment. »

Pour 2020, Homebase a déclaré qu’il prévoyait d’élargir ses gammes de produits, d’ouvrir plus de concessions avec des marques de premier plan, de continuer à investir dans l’amélioration de son expérience de magasinage en ligne et de former les 6600 membres de l’équipe à un nouveau programme de service client afin qu’ils aient les compétences et les connaissances nécessaires. clients à chaque étape de leur parcours d’achat.

Homebase prévoit également de nouveaux formats de magasins – y compris deux petits magasins autonomes qui seront testés à Cheadle et Sutton, qui seront appelés Decorate by Homebase.

Ces magasins cibleront les clients travaillant spécifiquement sur la décoration intérieure, avec la couleur de la peinture et les pinceaux, sur les sols et les carrelages proposés.

“Au cours des 12 derniers mois, nous avons supprimé plus de 180 millions de livres sterling de Homebase, ainsi que des investissements pour créer la bonne base pour la croissance”, a déclaré Andy Coleman, directeur financier de Homebase.

«Ayant renoué avec les bénéfices avant la date prévue, nous sommes très bien placés pour investir davantage dans nos magasins, nos gammes, nos activités en ligne et nos équipes.

“La réponse des clients aux changements que nous apportons est extrêmement encourageante, et 2020 sera une année très excitante pour notre équipe et nos clients.”

