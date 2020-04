Honda commence son combat contre COVID-19

Honda a commencé à produire et à livrer des composants essentiels à la production de ventilateurs indispensables pour Dynaflo Inc. de Reading, Pennsylvanie. Honda s’est associé à Dynaflo pour augmenter la production de compresseurs à membrane Dynaflo, un élément clé des ventilateurs portables utilisés dans les hôpitaux et les premières interventions pour aider les personnes touchées par le virus COVID-19.

Les sociétés visent à produire 10 000 compresseurs par mois une fois que la production aura atteint sa capacité. Honda et Dynaflo prévoient de poursuivre la production de compresseurs jusqu’à la fin août.

«Les associés de Honda ont réussi à transformer une partie de notre centre de formation technique en une chaîne de montage qui aidera à répondre au besoin urgent de produire des composants de ventilateur», a déclaré Rick Schostek, vice-président exécutif de Honda North America, Inc. “Avec notre fourniture de ces composants clés à Dynaflo, nous espérons aider à répondre à l’un des besoins les plus urgents de la crise du COVID-19.”

Honda a transformé environ 6 000 mètres carrés de sa zone de centre de développement technique à Marysville, Ohio en un espace pour les associés pour assembler les compresseurs.

Le processus a été développé en utilisant les connaissances de production des associés Honda avec l’expérience de fabrication la plus étendue, y compris le suivi des pièces, le temps de fabrication, le contrôle qualité et le contrôle des lots. Ces pratiques étaient indispensables pour permettre à ces partenaires d’augmenter rapidement leur production au cours des premières semaines du projet, tout en maintenant des protocoles de distanciation sociale.

Dynaflo fabriquait ces compresseurs de pointe à un rythme d’environ 75 par semaine avant la crise du COVID-19. Pour augmenter sa capacité de production en réponse à la pandémie, Dynaflo avait besoin d’une aide substantielle. À cette fin, Dynaflo et Honda ont établi un partenariat avec Stop the Spread, une coalition de plus de 1500 bénévoles du PDG travaillant à Washington, DC et aux États-Unis, pour catalyser l’action et soutenir le gouvernement en réponse à COVID- 19. Stop the Spread a connecté Dynaflo avec Honda et les deux sociétés se sont réunies pour répondre à ce besoin critique de ventilateurs plus portables.

«Être connecté à American Honda a été une bénédiction», a déclaré William Fleming, président de Dynaflo. “La combinaison de notre technologie de compresseur à membrane et de l’expérience de Honda dans la production de masse est parfaitement adaptée pour répondre aux besoins de cette crise.”

Pour assurer l’uniformité et la qualité, les associés de Honda ont travaillé en étroite collaboration avec le personnel de Dynaflo pour apprendre les meilleures pratiques d’assemblage des compresseurs. La formation a donné à ces associés la capacité de construire et de tester la qualité des appareils avant expédition.

