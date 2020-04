Honda modifie ses véhicules pour transporter des patients infectés par COVID-19

Honda a commencé à modifier certains de ses véhicules afin qu’ils puissent être utilisés par les autorités japonaises et, ainsi, transporter en toute sécurité les patients infectés par le coronavirus (COVID-19). Ils ont déjà livré certaines unités et, en fonction de la demande, en fourniraient plus si nécessaire.

Tout comme cela se produit en temps de guerre (enfin, c’est vraiment une guerre, mais pas entre pays mais contre un virus), une grande partie de l’industrie paralyse son activité habituelle pour fournir les fournitures nécessaires. Au cours de ce mois où nous avons été alarmés (et plus dans d’autres pays), nous avons pu observer combien d’entreprises ont commencé à collaborer dans la lutte contre COVID-19.

Celui-ci que nous vous disons est un de plus, mais nous avons trouvé intéressant d’appliquer une solution relativement simple à un problème assez important, et qui n’est autre que le fait pouvoir transporter des patients en toute sécurité pour ceux qui le font.

Si nous devons transporter une personne dans un véhicule, le protocole stipule que nous devons le faire avec un masque, des gants et éviter autant que possible la proximité. Mais nous ne sommes toujours pas à l’abri du danger. On peut penser à une solution telle que l’installation d’une cloison (comme celle des taxis) qui sépare le compartiment conducteur de celui destiné aux malades. Même ainsi, l’air à l’intérieur circulera librement et avec lui le virus.

La mini-fourgonnette est divisée en deux zones, comme une camionnette

Honda a appliqué un système qui est utilisé dans les laboratoires où une stérilisation maximale est nécessaire (à tout prix pour empêcher tout agent extérieur d’entrer), mais aussi dans les industries qui travaillent avec des matériaux sous forme de poudre (minéraux, farines, etc.) , et souhaite les empêcher de pénétrer dans certaines zones (locaux électriques, régies, etc.).

Dans ces endroits, ce qu’on appelle un pression positive, et qu’il n’y a rien d’autre à faire qu’il y a une pression d’air plus élevée à l’intérieur qu’à l’extérieur. De cette façon, lors de l’ouverture d’une porte, l’air s’échappera de l’intérieur de la pièce, empêchant toute particule de pénétrer à l’extérieur.

C’est le contraire de la pression négative, utilisée dans les laboratoires où ils travaillent avec des agents pathogènes comme les virus. Dans ce cas, ce que vous voulez éviter, c’est que l’air contaminé puisse sortir de l’intérieur et, par conséquent, quand une porte est ouverte, l’air circulerait de l’extérieur vers l’intérieur, tandis que l’air à l’intérieur ne sortirait que par des conduits. air avec filtres spéciaux.

Écran de sécurité

Mais il n’est pas nécessaire d’aller dans des laboratoires ou similaires. Il est également utilisé quotidiennement. Dans les ordinateurs que nous utilisons à la maison, s’ils sont bien configurés et que l’accumulation de poussière doit être évitée, un système de pression positive doit également être créé avec des systèmes de ventilation. C’est-à-dire que le flux d’air qui entre est plus élevé que celui qui sort, empêchant la poussière de pénétrer à travers les trous (fentes, fentes, etc.) car il y aura un flux constant d’air qui le quittera ce qui l’empêchera.

Honda a appliqué ce concept à leurs véhicules, en particulier à plusieurs Honda Stepwgn (une camionnette avec jusqu’à huit sièges) et aussi à la célèbre Honda Odyssey.

Ces véhicules ont déjà une multitude de fonctionnalités en option qui permettent l’accès aux personnes handicapées, des rampes arrière pour fauteuils roulants aux sièges mobiles qui se déplacent à l’extérieur par la porte pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Ces sièges sont ensuite automatiquement remis en place.

Honda Stepwgn

Curieusement, le Honda Stepwgn dispose d’un hayon curieux et ingénieux qui peut être ouvert complètement vers le haut ou, en cas d’espace réduit en largeur (lors du stationnement sur une longe) ou en hauteur, une partie peut être ouverte latéralement facilitant l’accès des personnes ou des marchandises. Elle est connue sous le nom de “Waku Waku Gate”.

Pour l’adaptation, ils ont d’abord installé un écran étanche entre le côté conducteur et le côté passager. Plus tard, ils ont réformé le système de ventilation, de sorte que l’air entre par la zone avant et qu’une partie seulement soit transférée à l’arrière avant de sortir par les sorties habituelles.

Suivant le principe de la pression positive dont nous avons parlé précédemment, il y aura une pression d’air plus élevée dans la zone du conducteur par rapport à celle dans la cabine des passagers (qui aura une pression inférieure ou négative).

Honda Stepwgn (standard)

Donc, il sera impossible pour l’air de circuler en arrière (de l’arrière vers l’avant), en gardant le conducteur et le passager dans un endroit qui est viral et / ou contagieux si un masque, des gants, etc. sont également utilisés. C’est vraiment une solution simple à un problème compliqué.

La Honda Stepwgn et la Odyssey modifiée ont toutes deux été préparées dans l’usine que la marque japonaise possède à Saitama.