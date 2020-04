Honda renforce son engagement à recycler les batteries des voitures hybrides et électriques

Honda a décidé de lancer avec SANM un nouveau projet lié au recyclage des batteries des voitures hybrides et électriques qui ne peuvent plus être utilisées dans ce type de voiture en raison de sa dégradation. Un projet pour faire avancer l’utilisation durable des batteries en fin de vie.

La massification des voitures hybrides et électriques entraînera de nouveaux défis. L’une d’elles concerne la seconde vie qui sera donnée aux batteries utilisées par ce type de véhicule une fois qu’elles ne seront plus valables pour l’usage pour lequel elles ont été créées. C’est pourquoi de nombreux constructeurs automobiles qui parient sur l’onglet de mobilité électrique pour avancer dans le utilisation durable des batteries en fin de vie.

Honda est un exemple clair de ce nouveau mouvement. La firme japonaise a décidé d’élargir sa collaboration avec SNAM dans le domaine de la rrecyclage de batteries de voitures hybrides et électriques. Un accord paneuropéen qui permettra à SANM de collecter et de recycler les batteries des voitures hybrides et électriques de Honda. Une fois collectés, ces composants seront préparés pour leur “seconde vie”.

SNAM récupérera les batteries des voitures hybrides et électriques de Honda pour le recyclage.

Bien qu’une batterie ne soit plus valable pour une utilisation dans une voiture hybride ou électrique, cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas être utilisée à d’autres fins. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour stockage d’énergie renouvelable. Des matériaux précieux peuvent également en être extraits pour être recyclés. Honda et SANM collaborent dans ce domaine depuis l’année dernière 2013.

Avec la prolongation de cet accord, SNAM collectera batteries au lithium-ion et nickel-hydrure métallique (NiMH) de l’ensemble du réseau de concessionnaires et des centres de traitement autorisés (ATF) de Honda dans 22 pays. Après la collecte, leur aptitude au recyclage sera analysée et traitée en conséquence. Les piles recyclées peuvent être destinées à des applications domestiques et industrielles.

Dans le cas où les piles récupérées sont endommagées et ils ne sont plus aptes à une deuxième vie, Des matériaux clés tels que le cobalt et le lithium seront extraits. Ces substances peuvent être réutilisées pour la production de nouvelles batteries, de pigments de couleur ou comme additifs pour les mélanges de mortier utilisés dans le domaine de la construction. D’autres matériaux plus courants tels que le cuivre, le métal et les plastiques sont recyclés et proposés sur le marché pour une utilisation dans diverses applications.

Les piles recyclées seront utilisées pour le stockage d’énergie.

Les concessionnaires officiels Honda peuvent désormais organiser et demander la collecte des batteries à la fin de leur durée de vie utile pour le traitement et le recyclage via une plateforme Web SNAM spécifique.