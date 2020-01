Hôtel La Réserve Paris, élégance intemporelle

A quelques pas des Champs-Elysées, cet hôtel rappelle le charme du début des années 1900 au milieu d’un mobilier de luxe et des ambiances raffinées de la Belle Époque

Dans un immeuble prestigieux du 19ème siècle, La Réserve Paris Hotel & Spa c’est l’une des adresses les plus élégantes de la Ville Lumière, fréquentée par d’illustres invités notamment lors de la fashion week parisienne.

La façade de l’hôtel

Situé dans le huitième arrondissement, à quelques pas des Champs-Elysées, l’hôtel rappelle le charme du début des années 1900: ici, entre mobilier de luxe et ambiances raffinées, vous respirez les ambiances les plus authentiques de la Belle Époque. Le palais, qui appartenait autrefois au duc de Morny, l’une des figures les plus influentes du Second Empire français, surplombe certains des lieux symboliques de la ville, du Grand Palais à la Tour Eiffel, en passant par le Panthéon et l’obélisque de la place de la Concorde . La structure porte la prestigieuse signature de Michel Reybier, propriétaire du groupe La Réserve, qui comprend des hôtels à Genève, Ramatuelle et Zurich, ainsi que Château Cos d’Estournel, domaine viticole historique de la région de Bordeaux.

Pour accueillir les invités, un salon de style Louis XV parmi des fauteuils en velours, des tissus de brocart, du marbre et des meubles choisis par Jacques Garcia. Pour les espaces hôteliers, le célèbre architecte d’intérieur français s’est inspiré des peintures de James Tissot, artiste connu pour ses œuvres représentant la vie sociale parisienne de la fin des années 1800.

Le Grand Salon de style Louis XV

Les 15 chambres et 25 suites ils se caractérisent par des murs en soie, des rideaux damassés, des cheminées, des cadres travaillés, du parquet en chêne et des salles de bains en marbre de Carrare. Parmi les suites les plus spectaculaires se trouve le Grand Palais, depuis le balcon duquel vous pourrez admirer la majestueuse verrière du bâtiment dont il tire son nom. Meublée de meubles authentiques de style Napoléon III, d’antiquités et d’œuvres d’art contemporain, cette suite de 200 m² dispose également d’une cave privée où vous pourrez déguster des millésimes spéciaux Grand Cru.

Une chambre Deluxe

En plus d’une bibliothèque suggestive, où vous pourrez prendre un verre avec une boisson, l’hôtel dispose d’une piscine intérieure de 16 mètres et d’un spa de luxe de trois chambres ouvert 24h / 24. Ici, vous pourrez profiter d’une pause régénérante avec les soins de bien-être Nescens-Swiss , un programme anti-âge réputé, offert exclusivement pour La Réserve.

L’expérience charmante il se poursuit dans les deux restaurants de l’hôtel: La Pagode de Cos, hommage au deuxième Grand Cru classé produit dans la cave de Michel Reybier, et Le Gabriel, qui lors de sa première année d’ouverture a réussi à décrocher deux étoiles Michelin. Dans un environnement calme, le chef Jérôme Banctel réinterprète la cuisine française et bretonne contemporaine (sa patrie) et propose des réinterprétations éclectiques de recettes classiques. Dans sa cuisine, désormais considérée comme un point de référence de la proposition gastronomique parisienne, la créativité et le respect des saveurs authentiques se conjuguent dans des plats comme le coeur d’artichaut breton à la coriandre et le pigeon de Vendée au cacao et au sarrasin croquant.

Le balcon d’un des appartements exclusifs de La Réserve Paris

Un pied à terre de luxe à Parisi. Pour ceux qui veulent vivre l’esprit authentique de la Ville Lumière, La Réserve Paris propose 10 appartements exclusifs. Situées au 10 Place du Trocadéro, à l’intérieur d’un immeuble haussmannien, les maisons sont conçues comme une sorte de pied-à-terre privé avec vue sur la Tour Eiffel. Le concept de design, organisé par Rémi Tessier, combine un style classique et élégant avec des pièces de design d’intérieur contemporain. Une femme de ménage s’occupe du petit déjeuner tous les matins, tandis qu’un chef est disponible pour les repas et les rafraîchissements sur demande. Vous pourrez également profiter des services de luxe de l’hôtel, tels que des soins au spa, des dîners étoilés au Gabriel ou une pause détente dans la bibliothèque.

