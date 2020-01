House of Fraser propose des vêtements pour femmes étriqués dans une décision controversée

House of Fraser a commencé à stocker la gamme de vêtements The Presidents Club – du nom d’un organisme de bienfaisance qui a été impliqué dans un scandale

// House of Fraser propose une gamme de vêtements controversée

// Le Presidents Club vend des vêtements pour femmes étriqués et porte le nom d’un scandaleux événement caritatif

House of Fraser a été critiquée pour avoir stocké une gamme de vêtements controversée appelée The Presidents Club.

La gamme de vêtements a été nommée d’après un événement de collecte de fonds réservé aux hommes qui a vu les serveuses obligées de porter des vêtements serrés et d’accepter les tâtonnements et le harcèlement sexuel.

L’organisme de bienfaisance qui visait 300 hommes d’affaires et qui se tenait à l’hôtel Dorchester a fermé ses portes en 2018, un mois avant que Martyn Warden n’enregistre la marque.

L’ancienne Première ministre Theresa May et le député travailliste Christian Matheson ont fait part de leurs préoccupations au sujet de l’organisme de bienfaisance au moment de son scandale en 2018, tandis que la secrétaire fictive pour les femmes et les égalités, Dawn Butler, a déclaré que la chaîne de grands magasins Mike Ashley tentait de tromper la controverse.

Le Presidents Club a été nommé d’après un événement de collecte de fonds réservé aux hommes qui a vu les serveuses obligées de porter des vêtements serrés (Image: presidents-club.co.uk)

Les collections du Presidents Club sont en grande partie composées de t-shirts et de survêtements en noir et or pour donner à «la marque une identité claire qui dépasse ses rivales moyennes».

La gamme femme comprend des robes noires moulantes qui révèlent des sous-vêtements.

La collection est également stockée par l’USC, qui compte 97 magasins au Royaume-Uni.

Parallèlement, Footasylum, qui fusionne avec JD Sports, vend actuellement la gamme de vêtements pour hommes de la marque.

La semaine dernière, le groupe Frasers de Mike Ashley a annoncé qu’il ouvrira un nouveau magasin Frasers à Sheffield l’année prochaine, marquant la première signature majeure depuis que les plans du fascia des grands magasins ont été dévoilés récemment.

