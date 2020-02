Houseology sauvé de l’administration par Olivia

Olivia’s, qui fait partie du Moot Group, a repris Houseology – qui est entré en administration le mois dernier – après un processus d’enchères aveugles.

Le détaillant de meubles en ligne Houseology a été sauvé de l’administration après que Olivia, une autre entreprise de commerce électronique de meubles, l’ait acquise pour un montant non divulgué.

Olivia’s, qui fait partie de The Moot Group, a repris Houseology – qui est entré en administration le mois dernier – après un processus d’enchères aveugles.

Le Moot Group a déclaré que l’acquisition offrait à Olivia l’opportunité de se développer sur le marché britannique du commerce électronique et de profiter des opportunités de croissance.

Olivia’s a déclaré qu’elle intégrerait tous les clients et fournisseurs de Houseology à son offre actuelle, tout en continuant à gérer Houseology en tant que marque autonome sous l’égide de The Moot Group.

Bien qu’Olivia n’assume aucune responsabilité historique de la marque, elle a déclaré qu’elle était heureuse d’aider les clients de Houseology affectés par l’administration et qu’elle essaiera de travailler avec les créanciers historiques.

Houseology avait levé plus de 6 millions de livres sterling d’investissement depuis sa création en 2010 par Kate Mooney, en plus d’être soutenue par des leaders de l’industrie comme Sir Terry Leahy, Bill Dobbie et Bill Currie.

Cependant, de mauvaises décisions de marketing et de retours ainsi qu’un processus logistique dysfonctionnel ont provoqué un déclin de la Houseology.

Après avoir généré des revenus annuels d’environ 10 millions de livres sterling, Houseology a lentement diminué au cours des 12 derniers mois, entraînant de mauvaises ventes au quatrième trimestre en 2019 et forçant le conseil d’administration à déposer pour l’administration.

Le Moot Group est dirigé et fondé par Nick Moutter, qui a considérablement développé l’entreprise depuis sa création en 2018.

Suite à l’acquisition de Houseology, The Moot Group devrait atteindre 20 millions de livres sterling de revenus pour 2020 et connaît une croissance rapide.

“Quand j’ai commencé Olivia, Houseology était l’une des marques que nous aspirions à devenir aussi grandes qu’un jour”, a déclaré Moutter.

«Être en mesure de le sauver de l’effondrement après seulement deux ans de trading est un grand sentiment, et un résultat direct de l’expertise et de l’innovation en marketing et technologie que nous avons chez The Moot Group.

“Je suis ravi d’élargir l’offre actuelle de maisons de luxe de The Moot Group et d’insuffler une nouvelle vie à une marque qui a servi de nombreux clients fidèles au cours des 10 dernières années.

“Nous travaillons dur pour assurer une transition en douceur pour les clients et les fournisseurs de Houseology, et nous nous acquittons de notre mission d’être l’endroit en ligne pour obtenir la mode pour votre maison.”

