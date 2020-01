How Away a construit une marque de voyage grâce à la narration – Econsultancy

Le détaillant de bagages Away s’est taillé une place de choix au sein de l’industrie des bagages au cours des dernières années.

En plus de trouver un compromis entre les bagages super premium et peu coûteux, le détaillant directement au consommateur a élargi sa gamme de produits d’une seule valise à plusieurs sacs, accessoires de voyage et même des produits de bien-être.

Away s’est toujours efforcé de ne pas se contenter de vendre des valises – du zèle qui a peut-être débordé sur quelque chose de négatif alors que le PDG s’est excusé fin 2019 pour certains comportements malsains au travail.

Cependant, depuis son lancement en 2016, la société s’est positionnée avec succès en tant que marque de voyage; celui qui utilise une narration riche et inspirante pour donner vie à ses produits. Après avoir levé 100 millions de dollars de nouveaux financements en mai 2019, Away a désormais un œil sur l’expansion et l’augmentation des revenus.

Alors, comment le récit a-t-il été crucial jusqu’à présent pour Away? Voici un aperçu de sa stratégie et de ce que nous pouvons en tirer.

La combinaison des précommandes avec du contenu de voyage ambitieux a tout commencé

Away est devenu connu sous le nom de «marque Instagram», sa popularité sur les réseaux sociaux suscitant un grand intérêt. Il compte désormais 547 000 abonnés sur la chaîne. Cependant, il est intéressant de noter que la société a initialement commencé avec une stratégie de contenu hors ligne, qui s’est manifestée sous la forme d’un livre relié.

L’idée est en réalité née de l’échec, car la première production de Away a fini par être retardée. Par conséquent, les cofondateurs Steph Korey et Jen Rubio ont décidé d’interviewer 40 personnes au sein des communautés créatives – y compris un certain nombre de photographes de voyage et d’écrivains – et de rassembler leurs histoires dans un livre intitulé The Places We Return To. Away a ensuite vendu le livre avec une carte-cadeau qui serait échangeable contre une valise quelques mois plus tard, commercialisant essentiellement le livre dans le cadre d’une précommande. La campagne s’est avérée être un énorme succès; Away s’est vendu sur les 1200 exemplaires de ses exemplaires initiaux.

Surtout, la prémisse a constitué la base de la stratégie de contenu à long terme de Away. En bref: celui qui se concentre sur la création de contenu ambitieux et engageant qui se concentre sur l’expérience de voyage plus large (et un style de vie particulier) plutôt que sur un produit. Cette idée a finalement évolué vers Here, qui est le blog autonome et le magazine trimestriel de Away.

Avec une grande variété de contenus, y compris des guides de la ville et des recommandations de produits, Here se positionne comme une lecture essentielle pour toute personne intéressée par les voyages. L’une de ses séries les plus populaires est ses essais personnels, dans lesquels les écrivains se plongent dans la nature réflexive et transformatrice du voyage. La nature riche et personnelle de ce contenu est ce qui le fait passer d’un contenu de marque à une véritable narration, et quelque chose qui ressemble davantage au journalisme de voyage indépendant. Le fait que le magazine soit séparé du site de commerce électronique de Away (ainsi que de sa principale chaîne Instagram) le confirme.

Ensemble de guides de bonnes pratiques sur les médias sociaux

Influenceurs et contenu généré par les utilisateurs

Tout comme les autres marques à succès directes auprès des consommateurs – dont Warby Parker et Glossier – les médias sociaux ont également été intrinsèques à l’essor de Away. Le contenu de marque n’est pas son objectif principal, cependant, la marque a plutôt choisi de baser la plupart de sa stratégie organique sur le contenu généré par les utilisateurs.

Le flux Instagram de Away est composé de photos (généralement prises par des abonnés) des bagages de la marque dans des destinations exotiques ou inhabituelles, en se concentrant sur le contexte ambitieux de l’emplacement plutôt que sur le produit présenté. Cela a créé une esthétique très reconnaissable, avec les valises aux couleurs vives de la marque qui gagnent ainsi un succès culte sur les réseaux sociaux. Il a également aidé la marque à créer une communauté, son public étant prêt à partager son propre contenu en utilisant le hashtag #travelaway dans l’espoir qu’il soit présenté sur la page Instagram Away.

Parallèlement au contenu généré par l’utilisateur, Away utilise également le contenu d’influence de la même manière. Les partenariats avec des influenceurs ont contribué à accroître la sensibilisation et l’engagement des utilisateurs intéressés par le sujet du voyage, ainsi que d’autres secteurs verticaux clés tels que la mode et le design. Selon MediaKix, une campagne particulière (impliquant 13 publications d’influenceurs échantillonnées) a généré 58 089 likes, 1 090 commentaires et un taux d’engagement moyen global de 5,22%. Fait intéressant, tous les influenceurs choisis par Away n’ont pas toujours un public énorme, avec beaucoup d’entre eux dans les catégories moyennes ou micro-influenceurs.

En fait, l’influenceuse de niveau intermédiaire Hegia de Boer a généré le plus d’engagement dans la campagne susmentionnée, avec un taux de 11,22%. Le fait que de Boer se décrive comme «une conteuse visuelle et une voyageuse occasionnelle» met davantage l’accent sur la propre stratégie de Away.

Poursuivre l’histoire en magasin

Nous avons vu de nombreuses marques de vente directe au consommateur se tourner vers la vente au détail physique, et Away ne fait pas exception. Comme Casper et d’autres DTC, Away s’est également éloigné du modèle de vente au détail traditionnel, choisissant plutôt de lancer un certain nombre de pop-ups (aux côtés de magasins permanents) qui sont axés sur l’expérience et la marque plutôt que sur les ventes. Les pop-ups visent également à raconter une histoire, en utilisant un design intelligent et percutant afin de lui donner vie – un peu comme la nature visuelle de sa chaîne Instagram en ligne.

Bien sûr, les clients ont souvent la possibilité d’acheter dans ces cas, mais de nombreuses fenêtres contextuelles Away ont été conçues à des fins promotionnelles plutôt que pour générer des revenus. Début 2019, Away s’est associé à Nordstrom pour créer des pop-ups dans neuf sites aux États-Unis, chacun stockant des soins de la peau et d’autres «essentiels de voyage» aux côtés de ses principaux produits de bagages. L’idée était de tester si les clients seraient heureux d’acheter ces articles de la marque, ce qui pourrait potentiellement informer les futures gammes de produits.

. @ nordstrom s’éloigne – pour une durée limitée au Pop-In Up & Away! Voici un aperçu de la collection exclusive, uniquement disponible sur https://t.co/TRehHYZBvy et dans certains magasins Nordstrom à partir du 1/11. pic.twitter.com/KFFv7oibkF

– Away (@away) 9 janvier 2019

Avant de lancer un magasin permanent à Williamsburg, New York, Away a également lancé un pop-up au même endroit. L’objectif du magasin était de donner l’impression que les clients faisaient leurs achats «sous les nuages»; d’où sa conception en forme de nuage bleu et blanc, avec des fenêtres d’avion. Similaire à cela, un pop-up a été lancé par Away dans le Lower Manhattan, sur le modèle d’un aéroport. Le «Terminal A», comme on l’appelait, permettait aux visiteurs d’imiter l’expérience de l’aéroport. Cela signifiait, par exemple, ramasser et remplir une carte d’embarquement Away, qui s’accompagnait d’une réduction de 25% Lyft sur un trajet vers n’importe quel aéroport réel.

Outre un design impressionnant et des partenariats de marque intéressants, l’engagement de Away à donner vie au voyage à travers la narration a finalement cimenté son image et son expérience client – en magasin et en ligne.