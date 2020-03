HSBC évacue une usine à Londres pour un cas de coronavirus

La banque britannique HSBC a évacué une usine complète de son siège à Londres, situé dans le centre financier de Canary Wharf, après avoir appris qu’un de ses employés avait été diagnostiqué avec le coronavirus Covid-19, comme indiqué par la banque dans un communiqué .

Le travailleur “est sous surveillance médicale et en quarantaine”, a déclaré HSBC. “Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités sanitaires”, a ajouté le cabinet.

Par mesure de précaution, l’entreprise a décidé d’évacuer complètement l’usine où travaillait cet employé, pour un nettoyage en profondeur. Ils procéderont également à la désinfection de toutes les parties communes.

Les autres employés travaillant dans la même usine que la personne infectée par le coronavirus ont reçu l’indication de l’entreprise de travailler depuis leur domicile.

«Selon les recommandations médicales et des autorités, le bâtiment reste ouvert et fonctionne normalement. Notre première priorité et préoccupation est la santé de nos travailleurs et clients, et nous exhortons nos employés à surveiller attentivement leur santé et à rester à la maison ou à appeler un médecin s’ils ne se sentent pas bien », a déclaré la banque.

