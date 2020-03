HSBC place 10 milliards de dollars en actions et obligations sur la blockchain Corda

HSBC a enregistré 10 milliards de dollars de dossiers de placement privé sur la plateforme de blockchain Corda de R3 et prévoit d’augmenter ses investissements dans ce projet cette année et l’an prochain.

Ciaran Roddey, responsable de l’Innovation and Strategy Custody chez HSBC, a déclaré que ils sont convaincus qu’ils seront en mesure de réaliser des volumes supplémentaires importants au cours des 12 à 18 prochains mois, en plus de la valeur des placements privés des clients nouveaux et actuels de la plateforme.

La société avait précédemment annoncé que 20 milliards de dollars seraient disponibles sur la plateforme ce mois-ci. HSBC a déclaré que les efforts visant à accroître la fonctionnalité de la plate-forme ont ralenti l’incorporation de ce montant.

En l’absence de plans immédiats pour entrer dans l’espace cryptographique, HSBC se concentre sur les actifs qui n’ont pas encore été numérisés, ainsi que sur les jetons de sécurité basés sur l’échange et les actifs traditionnels qui peuvent être fractionnés. La banque a également la demande des clients d’intégrer des jetons tout au long du cycle de vie du fonds, selon Roddy, ainsi que des jetons intégrés dans un panier d’actifs.

La banque utilise des technologies de blockchain au lieu d’une base de données traditionnelle, car prévoit de symboliser les placements privés après les avoir numérisés. Les placements privés sont des ventes d’actions ou d’obligations qui n’ont pas lieu sur le marché libre.

Contrairement aux efforts d’autres sociétés, HSBC n’a pas estimé les économies et les coûts du projet de numérisation, affirmant plutôt une “augmentation de l’efficacité interne”. Cependant, Roddy note que l’objectif principal de la banque avec Corda est accéder à l’information en temps réel.

Il s’agit plus d’un cas où nous essayons de nous tester à l’avenir, alors que la blockchain devient plus courante. Nous sommes également en mesure d’ajouter de la valeur aux clients en fournissant des outils en libre-service plutôt que de les faire venir pour information.

Ciaran Roddey, responsable de l’innovation et de la stratégie de conservation chez HSBC.

Les requêtes sont généralement simples, mais bien que les enregistrements soient sur papier, les clients doivent appeler les banquiers qui cherchent ensuite des réponses à ces requêtes. Alors que la tokenisation permettrait à la banque d’utiliser des outils tels que les contrats intelligents, la banque vous devez d’abord amener les émetteurs à adhérer à l’idée et vous assurer que les régulateurs sont à l’aise en reconnaissant les jetons comme des actifs légaux, applicables et transférables.

Accès facile

Les clients peuvent accéder à la plateforme de Corda, que la banque l’a surnommée Digital Vault ou Digital Vault, via les comptes en ligne de HSBC. Roddy a expliqué que les utilisateurs doivent cliquer sur les propriétés et une liste de tous les documents qu’ils ont stockés sur cette transaction particulière apparaîtra.

Les clients aussi peut accorder l’accès au système à des tiers, en tant que régulateurs et auditeurs. À cet égard, certains ont déjà accordé l’accès au système à leurs gestionnaires d’actifs. La banque tente d’anticiper un monde dans lequel les institutions financières se tourneront vers les jetons comme un meilleur moyen d’émettre des actifs, a déclaré Roddy.

“Nous examinons un certain nombre de maisons d’échange [tradicionales] ils utilisent DLT. HSBC étant un membre compensateur et un dépositaire local, nous souhaitons soutenir nos clients qui souhaitent effectuer des transactions sur ces marchés », a-t-il conclu.

Version traduite de l’article de Nathan DiCamillo publiée sur CoinDesk.